Калининградские власти выделили 30 млн рублей на поддержку кинотеатров и ивент-индустрии

КАЛИНИНГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Калининградской области в связи с пандемией выделило 30 млн рублей на поддержку кинотеатров и малого и среднего бизнеса, занятого организацией мероприятий. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Финансовую поддержку могут получить индивидуальные предприниматели, субъекты малого и среднего предпринимательства в области демонстрации фильмов и организации мероприятий. На субсидии для кинотеатров из областного бюджета предусмотрено 10 млн рублей, для ивент-индустрии - 20 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Соответствующее постановление подписано губернатором области Антоном Алихановым. Заявки на получение субсидий представителям бизнеса необходимо подать до 1 декабря.

Как сообщил министр культуры и туризма области Андрей Ермак, для компаний, занятых организацией мероприятий, единовременная субсидия составляет 200 тыс. рублей. Из них 50 тыс. рублей можно направить на зарплату и 150 тыс. рублей - на взаиморасчеты с контрагентами - теми, с кем заключались договоры на проведение праздников, в частности, с музыкантами, художниками-оформителями. Для кинотеатров размер поддержки рассчитывается из средней зарплаты за 2019 год по данным из отчетностей в налоговую службу и количества сотрудников.

В связи с пандемией в области действует запрет на проведение банкетов, свадеб, корпоративных мероприятий в ресторанах, кафе, гостиницах, гостиничных, развлекательных и туристических комплексах. Приостановлена работа ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Кинотеатры, расположенные в торговых центрах, лишены права работать по выходным. Отменена торжественная регистрация брака.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекйией, на 13 ноября в области подтверждено 8 483 случая заражения конронавирусом, в том числе 145 за прошедшие сутки. Вылечились 5 482 пациента, умерли 108 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2 879 человек.