Чубайс об углеводородной энергетике в России: лошадь еще не сдохла

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Перспективы углеводородной энергетики в России оцениваются слишком оптимистично. Такое мнение высказал в пятницу председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты", который проводит Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Группа Синара.

"У меня общая оценка, что для нас, для нашей страны, если вы меня спросите в целом, когда закончится [эра углеводорода в энергетике] <…> Как в известной ковбойской поговорке - если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть. Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла, но мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция <...> Мне кажется, что у нас избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками", - сказал Чубайс.

Он привел оценки, согласно которым мировой пик потребления угля должен наступить в 2020-е годы, 2030-е годы - мировой пик потребления нефти и 2040-е годы - это мировой пик потребления газа.

"Сегодня в энергетике говорят о термине под названием "глобальный энергопереход", который произойдет в следующие 20-30 лет. Суть его очень проста. Это последовательный отказ от углеводородов в энергетике <…> Глобальный энергопереход и декарбонизация в мире - это детерминированный тренд", - отметил он.

Чубайс напомнил о важности топливно-энергетического комплекса для России - это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта, назвав зависимость от ТЭК "титанической".

"Для европейцев конец эры углеводородов означает конец зависимости от России, а для нас конец эры углеводородов означает потерю колоссальной части экономики. В этом смысле мы должны реагировать острее, сильнее", - сказал он.