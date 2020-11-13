{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чубайс об углеводородной энергетике в России: лошадь еще не сдохла

При этом он привел оценки, согласно которым мировой пик потребления угля должен наступить в 2020-е годы, 2030-е годы - мировой пик потребления нефти и 2040-е годы - мировой пик потребления газа
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Перспективы углеводородной энергетики в России оцениваются слишком оптимистично. Такое мнение высказал в пятницу председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты", который проводит Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Группа Синара.

"У меня общая оценка, что для нас, для нашей страны, если вы меня спросите в целом, когда закончится [эра углеводорода в энергетике] <…> Как в известной ковбойской поговорке - если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть. Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла, но мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция <...> Мне кажется, что у нас избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками", - сказал Чубайс.

Он привел оценки, согласно которым мировой пик потребления угля должен наступить в 2020-е годы, 2030-е годы - мировой пик потребления нефти и 2040-е годы - это мировой пик потребления газа.

"Сегодня в энергетике говорят о термине под названием "глобальный энергопереход", который произойдет в следующие 20-30 лет. Суть его очень проста. Это последовательный отказ от углеводородов в энергетике <…> Глобальный энергопереход и декарбонизация в мире - это детерминированный тренд", - отметил он.

Чубайс напомнил о важности топливно-энергетического комплекса для России - это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта, назвав зависимость от ТЭК "титанической".

"Для европейцев конец эры углеводородов означает конец зависимости от России, а для нас конец эры углеводородов означает потерю колоссальной части экономики. В этом смысле мы должны реагировать острее, сильнее", - сказал он.

Теги
РоссияЧубайс, Анатолий Борисович
Нижегородские агропредприятия получили 3,7 млрд рублей субсидий с начала года
Средства пошли на проведение полевых работ, развитие молочного и мясного скотоводства, строительство и реконструкцию животноводческих объектов и другие цели
Читать полностью