Из 50 мурманских судов на промысел вышли только 10 из-за юридических противоречий

МУРМАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Выйти на прибрежный промысел в Мурманской области смогли только 10 судов из 50 из-за противоречий в двух законах. Об этом сообщил в пятницу Союз рыбопромышленников Севера (СРПС).

"На сегодня пограничники составили 32 акта в отношении прибрежных судов с записью о нарушении закона "О рыболовстве" в части обработки. Из 50 судов на промысле только 10, 3 рыбоперерабатывающие фабрики региона встали", - говорится в сообщении.

Согласно закону, суть прибрежного рыболовства в том, что выловленные водные биологические ресурсы должны приходить в охлажденном свежем или живом виде на берег для переработчиков, на судах допускается производство рыбной продукции, однако не раскрывается, какую именно продукцию можно выпускать, а какую нет. В этой части между промысловиками и контролирующими органами возникли разногласия в трактовке закона. В августе погрануправление ФСБ РФ разослало письма, сообщив, что все суда, которые ловят рыбу у берегов Баренцева моря и поставляют ее в охлажденном виде на берег, должны везти ее, не потроша, иначе это будет считаться нарушением закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

В Союзе отметили, что выполняя требования погранслужбы, рыбаки нарушат условия ГОСТа, который предписывает потрошить рыбу не позднее трех часов с момента вылова. "Чем раньше произойдет удаление внутренностей и обескровливание рыбы, тем лучше. После вылова части личинок анизакид, которые находились в органах пищеварения, реактивно нивелируют оттуда в другие органы, поэтому потрошение и очистка рыбы в максимально короткие сроки после ее вылова резко снижает вероятность инфицирования съедобных частей", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета по ветеринарии Мурманской области Алексея Касаткина.

По его мнению, такая продукция гарантированно не пройдет ветеринарно-санитарную экспертизу. Рыбопромышленники считают, что ситуация требует немедленного разрешения, иначе может исчезнуть прибрежный лов, а значит и свежая рыба, причем не только в регионе, но и во всей европейской части России.

"Работа по прибрежной квоте - это самый больной вопрос на сегодня. Весь флот встал. Вылов квоты прекратился. Нам запрещена любого вида разделка. Внесен на рассмотрение проект Росрыболовства (об обескровливании и потрошении - прим. ТАСС), нами направлен проект (об обескровливании, потрошении, обезглавливании - прим. ТАСС). Если ничего не изменится - квота останется в воде!", - приводятся в сообщении слова главы правления Союза рыбопромышленников Севера Владимира Григорьева.