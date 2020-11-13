Нижегородские агропредприятия получили 3,7 млрд рублей субсидий с начала года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Нижегородские аграрии получили 3,7 млрд рублей в качестве поддержки с начала 2020 года, из которых 2,7 млрд рублей - средства областного бюджета. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию в этом году, все меры государственной поддержки для предприятий агропрома были сохранены. Мы не только не снизили финансирование отрасли, но и по отдельным направлениям увеличили размер субсидий. С начала 2020 года предприятиям агропромышленного комплекса Нижегородской области направлено 3,7 млрд рублей субсидий", - пояснил Никитин.

Средства были направлены на проведение полевых работ, развитие молочного и мясного скотоводства, строительство и реконструкцию животноводческих объектов, покупку сельхозтехники, уплату процентов по кредитам, реализацию проектов комплексного развития сельских территорий, поддержку кадров и другие направления. Губернатор Нижегородской области также отметил, что в этом году особое внимание уделяется поддержке инвестиционной деятельности сельхозпредприятий, в рамках которой предусмотрены повышенные ставки субсидий за приобретенную технику для предприятий, осуществляющих ввод в оборот ранее неиспользованных сельскохозяйственных угодий.

"Агропромышленный комплекс в этом году продемонстрировал уверенный рост по всем направлениям. Важно сохранить эту тенденцию, поэтому мы продолжим наращивать поддержку отрасли, в том числе за счет привлечения федеральных средств", - добавил губернатор Нижегородской области, уточнив, что в 2021 году регион получит 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства.