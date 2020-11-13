Власти Рязанской области окажут помощь арендаторам пострадавшего при пожаре ТЦ

"Совместно с рязанским уполномоченным по правам предпринимателей организовать консультативную помощь. У нас есть площадка, которая создана была в период пандемии, - экономический информационный центр в составе агентства по развитию производственных систем и компетенций. Во-вторых, надо помочь предпринимателям информацией о свободных помещениях, то есть сформировать такой реестр, определенный, свободных помещений в других торговых центрах, и им, этим предпринимателям, которые раньше работали в "М5 Молл", предоставить соответствующую информацию", - сказал губернатор на заседании регионального оперативного штаба.

Он добавил, что необходимо провести переговоры с владельцами ТЦ, где есть свободные площади, о применении льготной ставки аренды для пострадавших во время пожара субъектов МСП, а также обсудить с руководителями банков возможность реструктуризации их кредитов.

Пожар в торговом центре "М5 Молл" в Рязани начался вечером в четверг. Загорелась кровля здания на площади 400 кв. м. Локализовать пожар удалось в 18:20 на площади 500 кв. м, в 19:00 пожарные объявили о ликвидации. Горящее здание покинули более 1 тыс. посетителей и сотрудников. В результате пожара частично обрушилась крыша и стены здания.