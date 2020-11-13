Индексы Мосбиржи и РТС по итогам пятницы снизились на 0,02-0,86%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в пятницу смог удержать позиции у уровней закрытия предыдущего дня на противоречивом внешнем фоне. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгового дня снизился на 0,02%, до 3025,22 пункта, индекс РТС - на 0,86%, до 1227,87 пункта.

Курс доллара по отношению к российскому рублю по состоянию на 19:04 мск вырос на 0,25%, до 77,62 рубля, а евро - на 0,54%, до 91,8 рубля.

Давление на российские акции оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 1%, отступив в район $43 за баррель. Поддержку же наш рынок получил со стороны западных фондовых площадок, рассказал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 0,5%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,8%.

"Ситуация с активным распространением COVID-19 в мире и усилением карантинных ограничений вместе с осознанием того факта, что до массовой вакцинации населения еще довольно далеко, к концу недели остудили настрой покупателей рисковых активов", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Лидерами торгов выступили бумаги "Распадской", которые на новостях о цене обратного выкупа бумаг у акционеров, несогласных с покупкой "Южкузбассугля", выросли на 17%. Хуже рынка торговались акции Банка "Санкт Петербург" и "Московского кредитного банка", потерявшие 1,79% и 1,09% соответственно.

Несмотря на снижение нефтяных цен, акции "Роснефти" закончили торговый день в плюсе (+0,7%) на фоне публикации квартальных данных. "Лукой" показал снижение на 0,36%, "Сургутнефтегаз" - на 0,6%. "Татнефть" немного выросла, на 0,06%.

Прогноз на понедельник

В фокусе внимания инвесторов в начале предстоящей торговой пятидневки будут сводки по коронавирусу, сигналы о возможных стимулах в ключевых экономиках, геополитический фон и макростатистика, полагает Александр Бахтин. В понедельник тон рыночным настроениям с утра могут задать данные по китайской экономике за октябрь, в том числе по объемам промпроизводства, розничным продажам, уровню безработицы. В этот же день, как ожидается, будет опубликован отчет ЕЦБ о финансовой стабильности, добавил эксперт.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник сформируется в диапазоне 2950-3035 пунктов, курс рубля к доллару - 75,8-77,3 рубля.

В "Фридом финанс" в понедельник и по итогам следующей недели ожидают повышения котировок российских акций. Целевые уровни закрытия торгов следующей пятницы для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 2935-3055 пунктов, а также 76,75-77,95 рубля и 90,25-92,10 рубля соответственно.