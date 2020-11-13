Кировские власти намерены до конца года заключить контракты на дорожные работы в 2021 году

КИРОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области до конца года планируют заключить контракты на выполнение дорожных работ в следующем году, чтобы обеспечить соблюдение сроков ремонтов и позволить компаниям закупить необходимые материалы в "низкий ценовой сезон". Об этом в пятницу сообщил председатель правительства региона Александр Чурин в ходе отчета о работе за три года.

"Проблема, с которой мы постоянно сталкивались, - позднее проведение торгов, некоторые торги проводились к окончанию дорожного сезона. В прошлом году мы переломили эту ситуацию, провели торги рано, в марте уже закончили. Но нас и эта ситуация не устраивает. До конца 2020 года мы планируем заключить контракты на выполнение работ в 2021 году, провести авансирование дорожных компаний, чтобы в низкий сезон цен на строительные материалы наши компании могли закупить необходимые объемы", - сказал Чурин.

Губернатор области Игорь Васильев отметил, что в 2020 году за благодаря хорошему темпу дорожных работ регион смог претендовать на дополнительное финансирование на проведение ремонта дорог. "К середине лета мы завершили основной объем работ, получили дополнительное финансирование, чуть меньше миллиарда рублей, и сумели отремонтировать дороги до окончания дорожно-строительного сезона", - сказал Васильев. Он также поручил проработать возможность перехода на трехлетний период планирования.

По словам Чурина, объем дорожного фонда Кировской области удалось довести с 5,5 млрд рублей в 2017 году до почти 9 млрд рублей в 2020 году. На 2021 год объем средств дорожного фонда планируется в размере 8,3 млрд рублей. Власти планируют начать строительство улиц Сурикова и Солнечной (межу улицей Воровского и Производственной), что позволить разгрузить улично-дорожную сеть. Также планируется завершить строительство автодороги Опарино - Альмеж, начать строительство моста через реку Чепца и реконструкцию автодороги Вазюк - Опарино.