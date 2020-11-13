Каким может стать российское оборудование 5G?

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Полноценное развертывание 5G в России отложено до 2024 года, но произойдет сразу с использованием российского оборудования, которого, правда, пока не существует. Будет ли 5G полностью российским, какие наработки есть сейчас и что ожидают от отечественных решений операторы связи, ТАСС рассказали эксперты и представители компаний.

Осенью 2020 года российские власти приняли кардинальное для развития в стране 5G решение - внедрение сетей связи пятого поколения должно происходить исключительно на российском оборудовании. Как сообщал ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, массовое производство такого оборудования будет запущено не позднее 2023 года. Покрытие же городов-миллионников 5G должно начаться в 2024 году, заявлял замглавы Минцифры РФ Олег Иванов.

Вместе с тем, учитывая то, что сейчас в России отсутствует отечественное оборудование для 5G, даже такие сроки могут оказаться довольно оптимистичными, считают опрошенные ТАСС эксперты и компании. При этом первые российские решения действительно могут начать внедрять уже в 2023 году, полагают они.

"Разработка отечественных решений в парадигме OpenRAN [открытые интерфейсы, позволяющие использовать решения иностранных вендоров] уже ведется, есть даже рабочие прототипы. Через два-три года они будут готовы для масштабирования на российских производственных предприятиях. Мы рассчитываем, что первые запуски начнутся в первой половине 2023 года", - отметил руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрий Лаконцев.

В Ростехе, который занимается созданием инфраструктуры для сетей пятого поколения, подтвердили, что коммерческая эксплуатация российского оборудования, в том числе базовых станций для 5G, начнется в 2023 году - это следует из дорожной карты, разработанной совместно с "Ростелекомом". "Расчеты сроков делались исходя из начала работы над проектом в 2020 году, но на середину ноября 2020 года дорожная карта еще не была утверждена. Свои коррективы внес коронавирус, заставивший пересматривать бюджеты национальных программ. Тем не менее пока сроки в дорожной карте не меняются", - подчеркнули в компании.

В начале пути

В сентябре 2020 года Ростех представил первый образец российской базовой станции для 5G в рамках форума ЦИПР-2020 в Нижнем Новгороде. В Ростехе уточнили, что планируют приступить к тестированию инженерных образцов уже в 2021 году.

Отечественное решение для 5G разрабатывают и в Сколтехе, к концу 2022 года планируется представить платформенное решение для серийного производства отечественных базовых станций 5G на российском ПО и "железе", сообщил Лаконцев. За разработку ПО и координацию всего проекта отвечает сам Сколтех, а за производство "железа" - "Элтекс" и "Радио Гигабит".

"Решение, которое мы представим рынку, будет поддерживать открытые международные стандарты OpenRAN. Дело в том, что для создания отечественного закрытого решения с "нуля" понадобится от 5 до 10 лет и миллиарды рублей. Наш проект рассчитан всего на три года (2020-2022 гг.) именно благодаря тому, что мы выбрали открытый стандарт OpenRAN и можем пользоваться опытом и знаниями со всего мира", - рассказал Лаконцев.

В сентябре программное решение Сколтеха позволило МТС запустить на территории Сколково пилотную зону 5G, работающую в диапазоне 4,9 ГГц на базовой станции, которая поддерживает международные открытые стандарты радиодоступа OpenRAN.

Главные преимущества

Главные преимущества российских решений для 5G - защита от валютных и санкционных рисков, а также возможная экономическая выгода от использования таких разработок - в частности, за счет госсубсидий и более низких затрат на владение сетью. Так, отмечают в Сколтехе, некоторые решения OpenRAN позволяют снизить стоимость владения сетью для операторов на 15% по сравнению с использованием иностранного оборудования традиционных вендоров (Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE и Samsung), звучат также оценки и об экономии капитальных и операционных затрат на 30-40%.

В Ростехе также считают, что производство и использование отечественных базовых станций будет поднимать российскую промышленность и позволять оставлять валюту в стране. Кроме того, российская компания - производитель базовых станций может лоббировать интересы страны и российских операторов на международном уровне и принимать участие в качестве члена консорциума 3GPP в составлении технических спецификаций, соблюдать которые потом будут во всем мире.

Вместе с тем пока идет подготовка к запуску первых полноценных отечественных решений для 5G, существует угроза, что начнется процесс "переклеивания шильдиков", когда иностранное оборудование выдается за российское из-за того, что отечественные решения еще не готовы, а сети строить уже можно, так как операторы начали получать частоты, рассуждает Лаконцев из Сколтеха.

"Если рынок заполнят такие "подделки под отечественное", это может сильно навредить настоящим производителям российского телеком-оборудования. Мы надеемся, что эта ситуация будет взята под строгий контроль", - добавил он.

Операторы ждут качества

В августе замглавы Минцифры Олег Иванов говорил, что операторам связи предложили протестировать первые отечественные разработки для 5G и что компании в целом в этом заинтересованы. Опрошенные ТАСС операторы подтверждают интерес к тестированию и даже готовы предоставлять свои пилотные зоны для этого, однако считают, что прежде всего необходимо устранить все риски в этой области.

Так, в "Билайне" уверены, что отечественное оборудование не может рассматриваться вне глобальной повестки, чтобы обеспечить совместимость с сетями предыдущих поколений, а стопроцентного импортозамещения не может быть, пока в России есть нерешенные вопросы с элементной базой. При этом главное - любое развитие должно происходить только в конкурентной среде.

За открытый рынок выступают и в "Мегафоне": это обеспечит правильное ценообразование, конкурентное качество и отсутствие задержек поставок и внедрения новейших технологий, полагают в компании. Качество, конкурентоспособность по цене и соответствие международным стандартам - важные критерии для любого оборудования. Если российские решения будут им соответствовать, то операторы готовы их тестировать и закупать, отметили в Tele2.

"Ростелеком" также считает возможным использование российских решений для 5G при условии соответствия их характеристик спецификации 3GPP, а также если они будут обеспечивать рыночную, то есть сопоставимую с аналогами, совокупную стоимость владения сетью.

По мнению МТС, прежде чем строить 5G на российском оборудовании, необходимо убедиться, что это не приведет к отставанию в развертывании 5G в России. При этом компания готова закупать конкурентоспособное российское оборудование с требуемыми характеристиками, качеством и ценами.

В конечном счете использование любого оборудования не должно сказываться на клиентском опыте, уверены также операторы.

Будет ли наш 5G полностью российским?

Отечественное оборудование для 5G, действительно, может появиться в 2023 году, но для операторов "оборудование" - это не просто коробки с полупроводниками, а система логистики, обслуживания, замены, проектирования, частотного планирования, доставки на место и шеф-монтажа, обслуживания и замены, пояснил управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев. "Если серийные образцы появятся в 2022-2023 годах, то в лучшем сценарии масштабная альтернатива четырем мировым гигантам - Huawei, Ericsson, Nokia и Samsung - появится не ранее 2024 года", - отметил он.

Но и сейчас в создании такого оборудования остаются вопросы, например неизвестно, насколько эффективным будет российское производство и логистика. "Сегодня, чтобы быть конкурентоспособным, нужно быть поставщиком для операторов с совокупной абонентской базой более 1 млрд. Для выравнивания условий российским властям придется либо субсидировать российских производителей, либо вводить заградительные пошлины на импортное оборудование. Это однозначно вызовет неудовольствие операторов", - добавил Алексеев.

Под вопросом сейчас и то, какое оборудование считать российским, подчеркнул глава информационного аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. "Будут какие-то комплектующие, как сказали в правительстве, с уровнем локализации до 25-30%. Этот уровень недостаточный, чтобы считаться отечественным оборудованием, для этого необходимо уровень до 65-70%. 100% никогда не будет, но 70% - это нормальная локализация. Думаю, что она возможна к 2030 году", - считает эксперт.

В целом, на сроки внедрения 5G в России, помимо самого оборудования, будет влиять и частотный вопрос, уверен Кусков. В частности, если операторам не будет выделен самый перспективный для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, то стоимость развертывания 5G будет в 1,8-2 раза выше, а также потребует большего количества базовых станций. Частотный вопрос является одним из основных, не раз заявляли и сами операторы связи, - без его решения полноценное развитие 5G находится под вопросом.

"Можно сказать, что в отличие от 3G и 4G, сразу повсеместного запуска 5G не будет по той причине, что предыдущие технологии были ориентированы в первую очередь на B2C, а в случае с 5G - это B2B и B2G, то есть рынок "умных" устройств, промышленный интернет, государственные задачи. И только потом все это будет выливаться в направление потребительского сегмента", - резюмировал Кусков.

Сейчас предполагается, что уровень локализации базовых станций к 2024 году будет составлять 40%, следует из проекта изменений в федеральный проект "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика". Однако по каким именно критериям локализованное оборудование будет получать наклейку Made in Russia, ведомства пока не раскрывают.