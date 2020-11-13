Российские маркетплейсы удвоили оборот во "Всемирный день шопинга", несмотря на пандемию

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские маркетплейсы многократно увеличили оборот в первую крупную предновогоднюю распродажу "11.11", а покупатели проявили повышенный интерес к одежде, технике, косметике и товарам для здоровья. Об этом ТАСС сообщили Joom, Wildberries, AliExpress, Ozon и "Яндекс.Маркет".

"Мы отмечаем колоссальный интерес к распродаже как со стороны покупателей, так и продавцов: в этой акции принимают участие десятки тысяч наших партнеров, которые представили со скидками свыше 5 млн артикулов, и в главный день акции 11 ноября оборот продавцов вырос практически вдвое по сравнению с прошлым годом. Во время проведения акции мы фиксировали и повышенную активность новых партнеров: на Wildberries дополнительно зарегистрировались еще 3 тыс. поставщиков, что в 10 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

В акции, которая проходила на Wildberries с 5 ноября по 13 ноября, приняли участие свыше 5,3 млн уникальных пользователей - по сравнению с прошлым годом аудитория выросла в 2,5 раза. 11 ноября онлайн-площадка достигла максимального показателя по заказам, их число составило 2,3 млн за сутки, тогда как год назад их было чуть более 900 тыс. В главный день распродажи россияне заказали 5,1 млн товаров, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым "Всемирным днем шопинга".

В 2020 году однодневная распродажа "11.11" на Joom прошла с девятикратным ростом продаж в России по сравнению с усредненным показателем продаж в обычный день и двукратным ростом относительно прошлого года. Это почти вдвое лучше прошлогоднего результата, когда продажи росли в пять раз относительно ежедневного уровня продаж в 2019 году. Средний чек вырос на 8% по сравнению с распродажей прошедшего года.

С 10 по 11 ноября на "Яндекс.Маркете" количество заказов выросло в два раза, а прирост в деньгах составил около 200%. Российские покупатели за время распродажи "11.11" на AliExpress купили товаров на 12% больше, чем в 2019 году, сделав покупки на 19,3 млрд рублей. Оборот российских продавцов площадки вырос в 1,3 раза, до 3,3 млрд рублей.

На Ozon в этом году в акции участвовали около 3 тыс. продавцов маркетплейса - в пять раз больше, чем на распродаже 2019 года. Оборот от продаж категории "одежда и красота" в день акции вырос на 128% в годовом сопоставлении, оборот в категории "товары повседневного спроса" - на 74%, а в "Электроника и крупная бытовая техника" - на 121%. В этом году на площадке самыми активными покупателями распродажи стали клиенты из регионов - наибольшие доли в обороте пришлись на Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Активнее всего заказывали пользователи мобильного приложения на Android (количество заказов выросло на 86% относительно прошлой недели) и пользователи сайта (заказы выросли на 81% к предыдущей неделе).

Маски, пульсоксиметры и косметика

Во время "Всемирного дня шопинга" россияне активнее всего приобретали на Wildberries бьюти-товары, одежду, продукты питания, аксессуары и нижнее белье. А самыми популярными товарами стали многоразовая защитная маска, многофункциональный спрей для ухода за волосами, фруктовая пастила, таблетки для посудомоечной машины и натуральный молотый кофе. Пользователи "Яндекс.Маркета" чаще всего покупали товары для дома, для красоты и детские товары.

Самую дорогую покупку в период распродажи на Wildberries сделала жительница Нижегородской области, заказавшая серьги из белого золота с бриллиантами за 135 тыс. рублей. Норковую шубу за 120 тыс. рублей заказала покупательница из Сургута, а игровой ноутбук за 98 тыс. рублей - житель города Ступино Московской области. Самая бюджетная покупка - кабель для зарядки мобильного телефона - обошлась покупателю из Санкт-Петербурга всего в 1 рубль.

На Joom сильнее всего (в девять раз) вырос спрос на умные часы, смартфоны, женскую одежду (почти 16% всего оборота распродажи) и обувь, а рекордные продажи продемонстрировала категория сумок с ростом продаж в 12 раз. Также в шесть раз выросли продажи в категории "красота и здоровье", в частности в семь раз выросли продажи пульсоксиметров.

Косметика для ухода (рост в восемь раз) на площадке по спросу обогнала декоративную (рост в шесть раз). В Joom это объясняют тем, что удаленная работа и продолжительное нахождение дома повысили спрос на такие средства как маски и патчи. Среди товаров для хобби наиболее популярными оказались алмазная вышивка, рыболовные удочки и наборы маркеров.

Самыми популярными товарами распродажи 2020 года на площадке стали смартфоны Xiaomi Redmi 9 и Xiaomi Redmi Note 9 Pro, фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5.

Лидерами спроса "11.11" на Ozon, как и в прошлом году, стали электроника (36,1% от всех продаж) и товары повседневного спроса (22,3%). Новая категория в распродаже "одежда и красота" также вызвала большой отклик у пользователей - на нее пришлось 21,5% продаж.