Для решения проблемы дефицита энергосистемы важна более активная роль государства, считает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Накопленный убыток компании "Якутскэнерго" из-за тарифной неурегулированности составляет порядка 15-20 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Энергосистема имеет очень большой дефицит. <…> В частности, по Якутии, с каждым годом величина накопленного убытка из-за неурегулированности тарифов растет. <…> За несколько лет у нас убытки накопленные по "Якутскэнерго" [составляют] уже порядка 15-20 млрд рублей", - сказал он.

Николаев отметил, что для решения проблемы дефицита энергосистемы важна более активная роль государства. "Видно, что одними тарифами здесь не отрегулируешь, тарифы нельзя повышать до бесконечности", - сказал он.