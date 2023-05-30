Сийярто прокомментировал действия венгерских бойцов миссии НАТО в Косове

Глава МИД Венгрии заявил, что участвовавшие в столкновениях с сербами военнослужащие исполняли приказы своего командования

БУДАПЕШТ, 30 мая. /ТАСС/. Венгерские военнослужащие из состава Международных сил безопасности в Косове (KFOR), получившие ранения в результате столкновений с местными сербами, выполняли приказы своего командования. Об этом заявил в понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя инцидент в косовском поселении Звечан.

"Венгерские солдаты, проходящие службу в составе KFOR в Косове под итальянским командованием, были размещены сегодня в Звечане. Венгерские солдаты выполняли свои обязанности в соответствии с полученными приказами, и некоторые из них были ранены. Медицинскую помощь раненым венгерским солдатам оказывают KFOR и венгерские силы обороны", - написал министр на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто отметил, что Венгрия заинтересована в урегулировании ситуации в районе Западных Балкан.