Передача Головина помогла "Монако" разгромить "Сент-Этьен" в чемпионате Франции по футболу

ТАСС, 20 марта. Футболисты "Монако" обыграли "Сент-Этьен" со счетом 4:0 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Франции.

Голы в матче забили Стефан Йоветич (13-я минута), Орельен Тчуамени (55), Софиан Диоп (64) и Крепин Диатта (76). На 12-й минуте встречи Йоветич не реализовал пенальти.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отметился голевой передачей в эпизоде с голом Тчуамени, россиянин был заменен на 76-й минуте. Всего в текущем сезоне он провел за "Монако" 16 матчей, забив четыре гола и отдав семь голевых передач.

Головин получил приглашение в состав сборной России на мартовские матчи отбора к чемпионату мира 2022 года, но сыграет только в гостевых матчах с командами Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта). Встречу со словенцами 27 марта в Сочи полузащитник пропустит из-за коронавирусных ограничений между Россией и странами Евросоюза.

"Монако" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 59 очков в 30 матчах. "Сент-Этьен" идет 16-м, имея в активе 33 очка после 30 встреч.

В следующем туре 3 апреля "Монако" дома примет "Мец", а "Сент-Этьен" днем позднее на выезде встретится с "Нимом". Обе встречи пройдут после паузы на игры сборных.