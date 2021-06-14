{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Евгеньев рассказал, как сборная России по футболу отреагировала на новость об Эриксене

По словам защитника, игроки национальной команды переживали за коллегу из сборной Дании
Роман Евгеньев (слева) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Роман Евгеньев (слева)
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Сборную России по футболу немного напугал инцидент с датским игроком Кристианом Эриксеном, который пережил остановку сердца во время матча чемпионата Европы с финнами. Об этом журналистам в понедельник рассказал защитник национальной команды Роман Евгеньев.

На эту тему

В конце первого тайма матча сборных Дании и Финляндии 29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, только после этого его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ; матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Инцидент произошел за два часа до начала матча с участием сборных России и Бельгии.

"Мы узнали после установки на матч с Бельгией, когда ехали в автобусе на игру. Конечно, переживали за него, было даже немного страшновато: футболист играл до 30 лет и произошла такая ситуация. Слава богу, все обошлось", - сказал Евгеньев.

Российская сборная в матче с бельгийцами потерпела крупное поражение - 0:3. 16 июня российская команда сыграет с дебютантом турнира сборной Финляндии, которая в первом туре сенсационно обыграла датчан (1:0). "Мы спокойно готовимся к двум играм. Финны и датчане - хорошие соперники. Финны не просто так обыграли Данию, нас ждут две серьезные встречи, будем готовиться с полной концентрацией", - отметил он.

"В матче с финнами мы будем больше атаковать, финны, наверное, будут обороняться. Будем выходить с полной самоотдачей, концентрацией и обыгрывать финнов", - подчеркнул защитник.

Теги
Евро-2020
Футбол в России
Спортдиректор "Спартака" заявил, что готов уйти в случае провала клубом задач на сезон
По словам Дмитрия Попова, ответственность за приглашение тренера Руя Витории лежит только на нем самом
Читать полностью