Михаил Кержаков уверен, что футболисты "Зенита" далеки от своих лучших кондиций

4 июля "Зенит" во втором матче турнира в Санкт-Петербурге уступил сербской "Црвене Звезде" со счетом 1:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поражение в матче предсезонного турнира "Кубок Pari Премьер" против сербской "Црвены Звезды" не расстроило футболистов "Зенита", поскольку команда далека от своих лучших кондиций. Такое мнение журналистам во вторник высказал вратарь "Зенита" Михаил Кержаков.

4 июля "Зенит" во втором матче турнира в Санкт-Петербурге уступил "Црвене Звезде" со счетом 1:2.

"Результат не особо расстроил. Мы далеки от наших лучших кондиций. Моментов сегодня было больше, но не удалось забить", - сказал Кержаков.

Заключительный матч на турнире "Зенит" проведет 9 июля против турецкого "Фенербахче".