Семин назвал результат "Локомотива" в матче РПЛ с "Динамо" движением вперед

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ничья между московскими "Локомотивом" и "Динамо" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) является движением вперед для железнодорожников, особенно в контексте удаления полузащитника Гжегожа Крыховяка. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

"Локомотив" в пятницу на своем поле сыграл вничью с "Динамо" со счетом 1:1. Счет в матче открыл португальский полузащитник бело-голубых Мигел Кардозу, гол хозяев забил его коллега по амплуа Антон Миранчук. При этом с 66-й минуты встречи "Локомотив" играл в меньшинстве после удаления поляка Крыховяка за вторую желтую карточку.

"Хотели выиграть две команды, прилагали очень много усилий. Мы потеряли инициативу после удаления Крыховяка, так что для нас результат в какой-то мере положительный. На мой взгляд, матч был интересен для болельщиков, было много моментов. Ничья - это очко, движение вперед", - сказал Семин.

"Локомотив" набрал 9 очков после семи матчей, команда находится на восьмом месте в таблице чемпионата России. Следующую игру РПЛ подопечные Семина проведут 23 сентября против санкт-петербургского "Зенита" на выезде.

"Сейчас нам сложно понимать следующую игру в чемпионате, так как на неделе нам предстоит матч в Лиге чемпионов. Могу только сказать, что сегодня совсем необязательные желтые карточки были со стороны судьи, таких нарушений сегодня была масса, в том числе со стороны динамовцев", - отметил Семин.

"Локомотив" стартует на групповом этапе Лиги чемпионов во вторник. Железнодорожники в 22:00 мск начнут гостевой матч с турецким "Галатасараем".