МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Работа, проведенная рабочей группой Госсовета по направлению "Инфраструктура для жизни", позволила выявить основные проблемы, существующие в строительной отрасли, выявить риски и выработать предложения по их нивелированию. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.

1 сентября исполняется 25 лет с момента создания Государственного совета РФ. На сегодняшний день в него входит 22 комиссии, председателями которых являются главы российских субъектов. Госсовет - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.

"В рамках комиссии [по направлению "Инфраструктура для жизни"] также осуществлялась подготовка к расширенному заседанию президиума Госсовета по вопросам развития инфраструктуры для жизни, которое состоялось в апреле. Работа велась совместно со всеми регионами, представителями федеральных органов исполнительной власти, организациями, экспертами и другими представителями отрасли. Благодаря такой масштабной совместной работе были определены основные проблемные вопросы по текущей ситуации в строительной отрасли, риски и предложения по их нивелированию", - сказал он.

Вице-премьер пояснил, что сформированные по итогам работы комиссии комплекс мер был представлен президенту России Владимиру Путина на заседании президиума Госсовета. "Часть из них вошла в перечень поручений, и мы активно работаем над их выполнением", - добавил Хуснуллин.

Он отметил, что комиссия Госсовета по направлению "Инфраструктура для жизни" под руководством главы Татарстана Рустама Минниханова занимается вопросами, которые "охватывают всю инфраструктуру, необходимую для комплексного обновления населенных пунктов и обеспечения комфортных условий проживания людей".

"В том числе на площадке Госсовета прорабатывался нацпроект "Инфраструктура для жизни", который охватывает всю инфраструктуру, необходимую для комплексного обновления населенных пунктов и обеспечения комфортных условий проживания людей. Была проведена колоссальная работа по подготовке нацпроекта, в ней участвовали все профильные ведомства, сенаторы и депутаты, региональные команды, экспертное сообщество. Нацпроект реализуется непосредственно на местах, поэтому очень важно было услышать мнение именно регионов", - сказал вице-премьер.