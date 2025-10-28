В Госсовете призвали создать программу для каждого опорного населенного пункта

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Отдельную программу социально-экономического развития для каждого опорного населенного пункта следует разработать Министерству экономического развития РФ для наиболее эффективной работы. Такое мнение на тематическом мероприятии "100 проектов России. Строительство" в Национальном центре "Россия" выразил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Позволю себе рекомендацию, абсолютно выходящую за рамки моих полномочий, но [считаю, что] Министерство экономического развития должно в том числе проработать [программу] по каждому опорному населенному пункту, чтобы каждый из них имел программу социально-экономического развития с абсолютно исчисляемыми показателями - какую добавленную прибыль в виде налогов получают, какие экономические активности развиваются, какая демографическая ситуация будет складываться в ближайшие пять лет. И это должно быть абсолютно регулируемой деятельностью", - сказал он.

Цыбульский подчеркнул, что в рамках такой работы каждый губернатор и глава отдельного муниципалитета должны иметь четкие поставленные показатели эффективности и сроки их достижения, на которые будут опираться. По словам главы профильной комиссии, в Архангельской области таких опорных населенных пунктов выбрано 26. "Мы в Архангельской области разработали программу развития этих 26 опорных населенных пунктов - [она включает] больше 700 мероприятий. Сейчас самое важное для нас - это определить, чтобы они были обеспечены полным рублем, это важный фактор", - добавил губернатор.

Цыбульский также назвал два основных принципа, по которым выбираются опорные населенные пункты. По его словам, это наличие точки социально-экономического роста и положительный демографический прогресс. "Вот два фактора, если они сошлись в этой точке, значит ее надо развивать. Дальше надо создавать условия, <…> надо стимулировать переезд в эти опорные населенные пункты", - сказал он.