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КХЛ

Кровопусков покинул должность генерального директора московского хоккейного клуба "Динамо"

Функционер займет должность советника председателя совета директоров

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Евгений Кровопусков освобожден от должности генерального директора хоккейного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Исполняющим обязанности генерального директора советом директоров назначен первый заместитель Кровопускова - Анатолий Харчук. Сам Кровопусков займет должность советника председателя совета директоров.

Кровопусков был гендиректором с апреля 2019 года. Он занимал посты ответственного секретаря совета директоров и заместителя генерального директора "Динамо", когда Аркадий Ротенберг был президентом клуба.

Харчук был президентом "Динамо" с 2004 по 2006 год. В 2005 году клуб стал чемпионом России, в 2006-м - обладателем Кубка европейских чемпионов. На должности заместителя генерального директора он работал с сезона-2018/19 и занимался спортивными вопросами, а также комплектованием команды КХЛ.

В прошедшем сезоне "Динамо" дошло четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где проиграло в серии петербургскому СКА (1-4). Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

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