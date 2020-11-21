ТАСС-ДОСЬЕ. 21 ноября 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ. Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

ТАСС рассказывает о том, как Россия принимала ответные меры на западные санкции.

Антироссийские санкции с 2014 года

В марте 2014 года в связи с ситуаций на Украине ЕС и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию и другие начали вводить санкции в отношении России. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривали запрет на въезд, заморозку счетов. Помимо этого, были введены так называемые секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не замораживались, однако налагались ограничения на средне- и долгосрочное кредитование. В апреле 2014 года к западным антироссийским санкциям присоединилась Украина.

В последующие годы против РФ были введены новые санкции, в частности, в связи с обвинениями в применении химоружия в Солсбери, инцидентом в Керченском проливе и др.

Ответные ограничительные меры со стороны России

Весной-летом 2014 года Россия создала аналогичные списки лиц, которым въезд в страну был объявлен нежелательным. 20 марта МИД РФ опубликовал список, в который вошли девять граждан США, 24 марта - список из 13 официальных лиц Канады, 22 августа был сформирован список японских граждан.

31 мая 2015 года ряд иностранных СМИ сообщили, что российская сторона передала миссии Евросоюза в Москве перечень официальных лиц, которым запрещен въезд на территорию РФ. Российский МИД не обнародовал список, однако, по данным СМИ, в него вошли 89 человек - представители 17 из 28 стран - членов ЕС. Среди них 28 бывших и действующих депутатов Европарламента, 26 политиков (в том числе бывшие вице-премьер и министр обороны Великобритании Ник Клегг и Эндрю Роботан, экс-президент Литвы Витаутас Ландсбергис и экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс), 15 военных и сотрудников силовых ведомств (среди них - военный представитель Польши в НАТО Анджей Фалковский, командующий Союзом обороны Эстонии Меэлис Кийли, глава британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер).

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, таким образом Москва "ответила взаимностью на односторонний, недружественный и ничем не спровоцированный шаг" - введение Евросоюзом санкций в отношении граждан РФ. "Ответные санкции касались деятелей, которые активнейшим образом поддерживали госпереворот на Украине, в результате которого русские на Украине стали подвергаться гонениям и дискриминации", - пояснил глава российского МИД.

22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". 1 ноября того же года было принято постановление правительства о мерах по реализации указа президента. В санкционный список изначально вошли 322 физических лица и 68 компаний Украины, впоследствии он был расширен до 567 граждан Украины и 75 предприятий.

31 мая 2019 года МИД РФ сообщил о расширении списка представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на действия ЕС по введению ограничительных мер в отношении россиян. Согласно комментарию МИД, число фигурантов российского списка "доведено до паритетного" со списком Евросоюза. Кроме того, 12 ноября 2020 года глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия вводит зеркальные санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции в ответ на расширение персонального списка ЕС из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Специальные экономические меры

6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда мясной и молочной продукции, рыбы, овощей, фруктов и др.

После того как 22 июня 2015 года страны ЕС продлили санкции в отношении России, 24 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому срок действия эмбарго был увеличен еще на год. Позднее оно продлевалось дважды, в последний раз - до конца 2020 года.

13 августа 2015 года правительство РФ добавило в список стран, в отношении которых действует запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину (против нее санкции начали действовать с 1 января 2016 года).

Список санкционных товаров корректировался более десяти раз. В 2014 и 2015 годах из него исключили специализированную безлактозную молочную продукцию, мальков некоторых видов рыб, молодь устриц и мидий, а также пищевую продукцию для спортсменов. В 2016 году разрешено было вновь ввозить мясо птицы, говядину и овощи для производства детского питания. При этом под запрет подпала соль (столовая и денатурированная), однако поправка от 20 мая 2017 года уточнила, что санкции не распространяются на соль для биологически активных добавок и медицинских изделий. В 2017 году в список были включены живые свиньи (за исключением чистопородных племенных животных), различные мясные субпродукты, свиной жир и некоторые виды животного масла.

Целевое назначение ввозимого товара во всех исключениях должен проверять Минсельхоз РФ или другие профильные ведомства.

Закон РФ о контрсанкциях 2018 года

6 апреля 2018 года США ввели ограничительные меры против ряда российских юридических и физических лиц в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В частности, среди них оказался Олег Дерипаска и подконтрольная ему алюминиевая компания "Русал". Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг попавших под санкции компаний, а до 6 июня аннулировать с ним все контракты. Ограничения были введены и против контрагентов подпавших под санкции юрлиц (с октября 2018 года). Эти меры привели к почти к 40%-ному падению котировок акций "Русала" (с 34 до 19 рублей) и снижению курса рубля на 15% (с 54 до 64 рублей за доллар).

13 апреля 2018 года спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы всех думских фракций внесли на рассмотрение палаты законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". Он наделял правительство РФ полномочиями по введению ряда мер экономического и политического характера.

22 мая 2018 года закон о контрсанкциях приняла Госдума, 30 мая его одобрил Совет Федерации. 4 июня документ был подписан главой государства и в тот же день вступил в силу. Согласно закону, контрсанкции могут вводиться правительством по решению президента РФ в отношении недружественных стран и организаций, находящихся под их юрисдикцией, подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними, а также в отношении должностных лиц и граждан этих стран. Компаниям недружественных стран запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации российского госимущества. Меры противодействия не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России.

Другие формы противодействия могут быть приняты президентом по инициативе правительства и на основании предложений Совета безопасности РФ. Согласно закону, "в случае устранения обстоятельств", послуживших причиной введения контрсанкций, ограничительные меры могут быть отменены.

Последствия

После введения контрмер, по оценке Еврокомиссии, в 2014 году российское эмбарго затронуло 4,2% всего экспорта 28 стран ЕС на общую сумму €5 млрд. Кроме того, власти ЕС вынуждены были оказывать помощь аграриям, пострадавшим от российского эмбарго. По данным ФТС России, в годовом исчислении подпавшие под ответные санкции страны-импортеры могли потерять до $8 млрд.

В ходе прямой линии в 2019 году президент РФ Владимир Путин оценил потери России от зарубежных санкций в $50 млрд. Одновременно глава государства заявил, что Евросоюз с 2014 года недополучил $240 млрд, США - $17 млрд, Япония - $27 млрд.