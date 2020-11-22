История Договора по открытому небу

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 ноября 2020 года завершается процесс выхода США из Договора по открытому небу (ДОН).

История подписания

Договор по открытому небу (ДОН, Treaty on Open Skies) предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. И хотя он не лимитирует и не запрещает каких-либо категорий вооружений, он в значительной степени способствует прозрачности и укреплению доверия в трансатлантической системе.

Предложение обмениваться военной информацией и проверять ее путем взаимной аэрофотосъемки территорий впервые было озвучено президентом США Дуайтом Эйзенхауэром на конференции глав четырех держав (СССР, США, Великобритания, Франция) в Женеве 21 июля 1955 года. Эйзенхауэр считал, что "эта идея может открыть маленькие ворота в стене разоружения". Переговоры начались в конце 1950-х годов, однако были прекращены после инцидента с американским разведывательным самолетом U-2 в мае 1960 года (был сбит в воздушном пространстве СССР). Весной 1989 года президент США Джордж Буш (старший) предложил руководству стран НАТО и Организации Варшавского договора вернуться к обсуждению этого вопроса. Первые два раунда переговоров состоялись в 1990 году в Оттаве (Канада) и Будапеште (Венгрия). Затем переговорный процесс был продолжен в Вене в 1991 и 1992 годах.

21 марта 1992 года в Вене документ был парафирован. 24 марта 1992 года в Хельсинки его подписали представители 27 стран - членов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (европейские государства, а также США и Канада; с 1995 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ). Договор вступил в силу 1 января 2002 года после ратификации 20 странами (РФ ратифицировала 26 мая 2001 года).

Участники

До настоящего момента участниками договора были 34 из 57 стран ОБСЕ: Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. Договор подписала, но не ратифицировала Киргизия.

Основные положения

Документ регламентирует проведение полетов, содержит требования к самолету и аппаратуре наблюдения, устанавливает правила обработки собранных сведений. Информация поступает в банк данных, который доступен для всех участников. Предусмотрена возможность расширения его действия на другие области (контроль за экологическим состоянием, обстановкой в зонах чрезвычайных ситуаций, мониторинг территории и действий противостоящих сторон в рамках миротворческих операций ОБСЕ).

Маршрут полета самолета наблюдения должен проходить не ближе десяти километров от границы прилежащего государства, которое не является участником соглашения. Договор разрешает создавать группы. Так, Россия и Белоруссия составляют одну группу государств-участников, другую образуют Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

Квоты

Договор закрепляет за каждым участником определенное количество квот (в том числе активных, когда страна выполняет инспекционные полеты над территорией другого государства, и пассивных, когда она принимает инспекции других государств). У США и группы в составе России и Белоруссии было по 42 полета в год. У Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии, Турции и Украины - по 12 полетов. Самая малая квота - два - у Португалии. При этом целиком квоту нельзя использовать для полетов только над одним государством. Так, Россия и Белоруссия не могут совершить более четырех полетов (квота для группы) над США и двух полетов над Турцией, а США - более восьми полетов над Россией и Белоруссией.

Самолеты, аэродромы

Самолет наблюдения не оснащен каким-либо вооружением. Установленная на нем аппаратура (аэрофотоаппараты) проходит освидетельствование представителями государств ДОН, что исключает возможность использования технических средств, не предусмотренных Договором. На борту всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полет. Предусмотрена возможность использования самолетов, принадлежащих наблюдаемой стороне. Полет осуществляется с определенного аэродрома. В России такие аэродромы расположены в Кубинке (Московская область), Улан-Удэ, Магадане и Воркуте. Для инспекционных полетов с каждого из аэродромов устанавливается максимальная дальность.

Для проведения наблюдательных полетов Россия использует специально оборудованные самолеты Ту-214ОН, Ан-30 и Ту-154М-Лк-1, США - Boeing OC-135B Open Skies.

Запрет на полеты

Возможность каких-либо ограничений на наблюдательные полеты из соображений секретности, национальной безопасности и так далее Договором не предусмотрена. Однако, согласно статье VIII, наблюдаемая сторона может запретить полет, если он нарушает изложенные в документе процедуры, требования к оборудованию самолета или маршруту. Каких-либо санкций к наблюдаемой стороне за запрет полетов не предусмотрено.

Консультативная комиссия

С целью практической реализации положений ДОН государства-участники учредили Консультативную комиссию по открытому небу (ККОН) со штаб-квартирой в Вене (в секретариате ОБСЕ), которая формируется из представителей государств-участников. Она проводит не менее четырех сессий в год, а внеочередные сессии созываются по запросу одной или более стран-участниц. Решения в комиссии принимаются консенсусом и имеют обязательную силу. Согласно ДОН раз в пять лет проводятся конференции по рассмотрению выполнения этого документа. Первая состоялась в феврале 2005 года, вторая - в июне 2010 года, третья - в июне 2015 года, четвертая - в октябре 2020 года.

Выполнение

Практическая проверка положений договора началась еще до его вступления в силу. Первые пробные полеты были выполнены Венгрией и Канадой в 1990 году. В 1992 году состоялся первый пробный полет над территорией России, совместно осуществленный Россией и Великобританией. С 24 марта 1992 года по 31 декабря 2001 года действовал режим временного применения Договора. Ежегодно над территориями стран-участниц совершалось около ста инспекционных полетов.

В 2011 году Грузия в одностороннем порядке заявила о прекращении сотрудничества с Россией в рамках договора из-за конфликта вокруг политического статуса Абхазии и Южной Осетии.

Взаимные претензии США и России

США на протяжении нескольких лет обвиняли Россию в нарушении ряда условий документа, в частности в ограничении наблюдательных полетов над Калининградской областью в 500 км и в 10-километровой зоне вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией. Россия объясняет ограничение над Калининградской областью тем, что из-за длительных полетов в рамках ДОН все воздушное пространство области перекрывается для гражданской авиации. Что касается Абхазии и Южной Осетии, то РФ признает их независимыми государствами, в связи с чем, по соглашению, в 10 км от границы с ними полеты запрещены. Другие страны считают их территорией Грузии, таким образом это вопрос международных отношений, и он не может рассматриваться как нарушение ДОН. В свою очередь Москва выдвигает претензии Вашингтону в усложнении процедуры согласования полетов над территориями Соединенных Штатов в Тихом океане, ограничения для наблюдательных полетов над Алеутскими и Гавайскими островами.

Выход США из ДОН

21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода из Договора (согласно ДОН она занимает полгода). Европейские участники ДОН выразили сожаление в связи с этим решением. В совместном заявлении от 23 мая 2020 года 11 западноевропейских стран подчеркнули, что Договор является "важнейшим элементом системы укрепления доверия, которая была создана в последние десятилетия в целях повышения прозрачности и безопасности в евро-атлантическом регионе". О приверженности документу заявили Германия, Франция, Великобритания.

Российская сторона указывает, что после выхода США, участниками ДОН остаются страны, входящие в НАТО, что позволяет Вашингтону получать информацию от них. В то же время России будет запрещено осуществлять инспекции над территорией США. В связи с этим в МИД РФ заявили, что Россия будет определять свою линию в отношении соглашения с учетом заявлений и действий других его участников.