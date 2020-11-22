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Выход США из Договора по открытому небу

Как США выходили из международных соглашений при администрации Дональда Трампа

22 ноября завершается процесс выхода США из этого международного соглашения
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 ноября 2020 года завершается процесс выхода США из Договора по открытому небу (ДОН), позволяющего участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. ТАСС рассказывает о том, из каких международных соглашений США вышли с 2017 года, когда Белый дом возглавил Дональд Трамп.

Первым международным документом, от участия в котором отказалась администрация Дональда Трампа, стало соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Переговоры о выработке этого соглашения Вашингтон вел на протяжении нескольких лет и привлекал к участию в нем другие страны. В феврале 2016 года соглашение, предполагающее создание зоны свободного движения товаров, услуг, капиталов и технологий, было подписано 12 странами. Однако 23 января 2017 года, на третий день после инаугурации, Дональд Трамп заявил о выходе из него, так как он, по его мнению, давал необоснованные выгоды конкурентам и не в полной мере учитывал американские интересы.

В тот же день - 23 января 2017 года - президент подписал указ о начале переговоров по реформированию Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) с участием США, Мексики и Канады. Этот договор, подписанный в 1994 году, Трамп называл "плохой сделкой" и "худшим торговым соглашением в истории". В случае отказа от пересмотра этого документа он пригрозил односторонним выходом из него. 30 ноября 2018 года все три участника NAFTA подписали новый торговый договор, получивший название "Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады" (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA). 1 июля 2020 года оно вступило в силу.

1 июня 2017 года Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Парижского соглашения по климату. Этот договор, заключенный в 2015 году, предусматривает меры по снижению парниковых выбросов, призванные удержать прирост глобальной средней температуры на уровне менее двух градусов Цельсия сверх доиндустриальной отметки. Администрация Барака Обамы подписала его в апреле 2016 года, в сентябре того же года документ ратифицировал Конгресс. По мнению Дональда Трампа, Парижское соглашение "перераспределяет американские богатства" в пользу других стран (по подсчетам Вашингтона, при условии выполнения соглашения к 2025 году США могут потерять 2,7 млн рабочих мест). 4 ноября 2019 года Вашингтон начал процесс выхода из этого документа и завершил его 4 ноября 2020 года. С выходом США достигнуть целей по сдерживанию роста температуры на планете будет значительно труднее, поскольку США - второй по объему источник выбросов углекислого газа в мире после Китая.

8 мая 2018 года президент Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот документ был подписан в 2015 году Ираном и группой стран, куда, помимо США, вошли Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. Несмотря на заявления МАГАТЭ о выполнении Тегераном своих обязательств, администрация Трампа утверждала, что СВПД оставляет Ирану возможность для создания ядерного оружия. Комментируя решение США о выходе из соглашения, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что этот шаг открывает Тегерану путь "для любых действий".

3 октября 2018 года США объявили о выходе из Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Этот документ подводит разрешение споров под юрисдикцию Международного суда ООН. Решение о выходе из Протокола было принято на фоне подачи Палестиной иска в Международный суд ООН к США в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

2 августа 2019 года Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного между СССР и США 8 декабря 1987 года (ДРСМД). В соответствии с этим соглашением СССР и США уничтожили ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования. Поводом для выхода из соглашения стали обвинения США в адрес России в разработке ракеты, превышающей, по мнению Вашингтона, установленную договором дальность полета. Уже в августе и сентябре 2019 года США провели испытания новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk с запрещенной договором дальностью полета и прототипа новой баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. 

Теги
СШАТрамп, ДональдВыход США из Договора по открытому небу
Выход США из Договора по открытому небу
Высказывания российских и иностранных политиков о Договоре по открытому небу
22 ноября завершается процесс выхода США из этого международного соглашения
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