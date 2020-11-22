Как США выходили из международных соглашений при администрации Дональда Трампа

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 ноября 2020 года завершается процесс выхода США из Договора по открытому небу (ДОН), позволяющего участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. ТАСС рассказывает о том, из каких международных соглашений США вышли с 2017 года, когда Белый дом возглавил Дональд Трамп.

Первым международным документом, от участия в котором отказалась администрация Дональда Трампа, стало соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Переговоры о выработке этого соглашения Вашингтон вел на протяжении нескольких лет и привлекал к участию в нем другие страны. В феврале 2016 года соглашение, предполагающее создание зоны свободного движения товаров, услуг, капиталов и технологий, было подписано 12 странами. Однако 23 января 2017 года, на третий день после инаугурации, Дональд Трамп заявил о выходе из него, так как он, по его мнению, давал необоснованные выгоды конкурентам и не в полной мере учитывал американские интересы.

В тот же день - 23 января 2017 года - президент подписал указ о начале переговоров по реформированию Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) с участием США, Мексики и Канады. Этот договор, подписанный в 1994 году, Трамп называл "плохой сделкой" и "худшим торговым соглашением в истории". В случае отказа от пересмотра этого документа он пригрозил односторонним выходом из него. 30 ноября 2018 года все три участника NAFTA подписали новый торговый договор, получивший название "Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады" (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA). 1 июля 2020 года оно вступило в силу.

1 июня 2017 года Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Парижского соглашения по климату. Этот договор, заключенный в 2015 году, предусматривает меры по снижению парниковых выбросов, призванные удержать прирост глобальной средней температуры на уровне менее двух градусов Цельсия сверх доиндустриальной отметки. Администрация Барака Обамы подписала его в апреле 2016 года, в сентябре того же года документ ратифицировал Конгресс. По мнению Дональда Трампа, Парижское соглашение "перераспределяет американские богатства" в пользу других стран (по подсчетам Вашингтона, при условии выполнения соглашения к 2025 году США могут потерять 2,7 млн рабочих мест). 4 ноября 2019 года Вашингтон начал процесс выхода из этого документа и завершил его 4 ноября 2020 года. С выходом США достигнуть целей по сдерживанию роста температуры на планете будет значительно труднее, поскольку США - второй по объему источник выбросов углекислого газа в мире после Китая.

8 мая 2018 года президент Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот документ был подписан в 2015 году Ираном и группой стран, куда, помимо США, вошли Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. Несмотря на заявления МАГАТЭ о выполнении Тегераном своих обязательств, администрация Трампа утверждала, что СВПД оставляет Ирану возможность для создания ядерного оружия. Комментируя решение США о выходе из соглашения, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что этот шаг открывает Тегерану путь "для любых действий".

3 октября 2018 года США объявили о выходе из Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Этот документ подводит разрешение споров под юрисдикцию Международного суда ООН. Решение о выходе из Протокола было принято на фоне подачи Палестиной иска в Международный суд ООН к США в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

2 августа 2019 года Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного между СССР и США 8 декабря 1987 года (ДРСМД). В соответствии с этим соглашением СССР и США уничтожили ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования. Поводом для выхода из соглашения стали обвинения США в адрес России в разработке ракеты, превышающей, по мнению Вашингтона, установленную договором дальность полета. Уже в августе и сентябре 2019 года США провели испытания новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk с запрещенной договором дальностью полета и прототипа новой баллистической ракеты наземного базирования средней дальности.