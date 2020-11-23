Компании, фонды и организации, которые затронет реформа системы институтов развития

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 ноября 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития в России. По словам главы правительства, она позволит сделать их более эффективными и переориентирует на достижение национальных целей развития.

ТАСС подготовил материал о компаниях, организациях и фондах, которые предполагается ликвидировать или объединить.

Инвестблок на базе ВЭБ.РФ

В состав государственной корпорации развития ВЭБ.РФ войдут фонд "Сколково", Роснано, "Корпорация МСП", Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям), Фонд инфраструктурных и образовательных программ (в составе Роснано), Российский экспортный центр (РЭЦ), Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Также ВЭБ.РФ передадут часть функций Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентства по технологическому развитию, а также Фонда развития моногородов, Фонда информационных технологий, АО "Особые экономические зоны" и "Росинфокоминвест".

Фонд "Сколково" руководит проектом одноименного инновационного центра по развитию технологий в Москве. Создан по инициативе президента Дмитрия Медведева в 2010 году. В настоящее время имеет 2 тыс. 662 участников, выручка которых в 2019 году составила 100,7 млрд рублей. Планировалось, что до 2024 года "Сколково" получит 178,7 млрд рублей. бюджетного финансирования, а в 2025 году выйдет на самоокупаемость. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка фонда в 2019 году составила 848 млн 774 тыс. руб., чистая прибыль - 322 млн 994 тыс. Председатель совета директоров - Виктор Вексельберг, председатель фонда - Аркадий Дворкович, председатель попечительского совета - Дмитрий Медведев.

Роснано - компания, созданная для развития наноиндустрии в России и инвестиций в новые технологий. Учреждена как госкомпания "Роснанотех" в 2007 году по предложению президента РФ Владимира Путина. В 2011 году реформирована в акционерное общество "Роснано", 100% акций которого владеет государство. В портфель компании входит 98 проектов прямых инвестиций и девять специализированных фондов. Выручка в 2019 году - 10 млрд 240 млн руб., чистый убыток - 17 млрд 308 млн рублей. Председатель правления ООО "Управляющая компания "Роснано" - Анатолий Чубайс, председатель совета директоров - Владислав Путилин.

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" ("Корпорация МСП") - создана в 2015 году по предложению губернатора Тульской области Владимира Груздева на базе Агентства кредитных гарантий и с участием Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк). Первоначально 100% акций находились в собственности у Росимущества, в 2016 году в капитал корпорации вошел ВЭБ. Всего к октябрю 2020 года Корпорация МСП выдала прямых кредитов малому и среднему бизнесу на сумму 226,9 млрд руб., осуществила у них закупок на сумму 2,6 трлн рублей. Выручка в 2019 году - 452,4 млн руб., чистый убыток - 3 млрд 470 млн рублей. Генеральный директор - председатель правления - Александр Браверман. Председатель совета директоров - министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Фонд развития промышленности (ФРП) - занимается софинансированием проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещением, лизингом производственного оборудования и т. д. Создан по инициативе Минпромторга РФ в 2014 году на базе Российского фонда технологического развития. Всего за время работы ФРП содействовал открытию 243 новых производств, обеспечил предоставление кредитов на сумму 162,5 млрд рублей. Директор ФРП - Роман Петруца, председатель наблюдательного совета - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Фонд содействия инновациям - основан в 1994 году в соответствии с постановлением правительства РФ. Цель фонда - содействие стартапам, коммерциализация разработок, вовлечение молодежи в инновационную деятельность. Общий объем финансирования проектов в 2019 году - 14,2 млрд рублей. Генеральный директор - Сергей Поляков, председатель набсовета - Андрей Свинаренко.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике - структура Минвостокразвития, обеспечивающая информационное и методологическое сопровождение программы "Дальневосточный гектар", а также привлечение высококвалифицированных кадров на предприятия региона. Создано в соответствии с постановлением правительства РФ в 2015 году как автономная некоммерческая организация. С 2016 года оно привлекло свыше 12 тыс. сотрудников на предприятия ДФО. Генеральный директор - Сергей Ховрат.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта - еще один институт, созданный в 2016 году Минвостокразвития для привлечения в регион российских и иностранных инвесторов, а также для стимулирования российского экспорта из ДФО. Генеральный директор - Леонид Петухов.

Агентство по технологическому развитию - создано в 2016 году в соответствии с распоряжением правительства РФ как автономная некоммерческая организация. Предназначено для создания условий для трансфера технологий и развития высокотехнологичного промпроизводства. Выручка агентства в 2019 году - 6 млн 414 тыс. руб., чистая прибыль - 406 тыс. рублей. Генеральный директор - Владимир Пастухов.

Российский фонд развития информационных технологий - создан в 2016 году в соответствии с постановлением правительства РФ для поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения, поддержки инновационной деятельности в сфере информационно-коммуникационной технологий. Проводит конкурсы по предоставлению грантов для разработчиков ПО и предприятий, внедряющих отечественные ИТ-решения. Выручка фонда в 2019 году - 7 млн 417 тыс. руб., чистая прибыль - 1 млн 857 тыс. рублей. Председатель правления фонда - Дмитрий Крюков, председатель попечительского совета - Константин Носков (бывший министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ).

АО "Росинфокоминвест" - создано в 2006 году в соответствии постановлением правительства РФ для инвестиций в отрасль информационно-телекоммуникационных технологий. В 2019 году компания получила статус государственного института развития, занялась вопросами экспорта цифровых решений и услуг. Выручка в 2019 году - 470 млн 137 тыс. руб., чистая прибыль - 86 млн 89 тыс. рублей. Генеральный директор - Георгий Микаберидзе.

АО "Особые экономические зоны" - компания-заказчик для развития инфраструктуры ОЭЗ в России. Создана в 2006 году на основе госпредприятия "Внешстройимпорт". Собственник - Минэкономразвития. О подготовке к ликвидации компании сообщалось в 2018 году, планировалось, что к концу 2020 году она передаст имущество субъектам РФ и федеральному центру. Генеральный директор - Владимир Логинов.

РЭЦ, ЭКСАР, Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики уже находятся в составе ВЭБ.РФ.

Укрупнение

"Российская венчурная компания" перейдет под управление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российский фонд фундаментальных исследований вольется в Российский научный фонд. Появятся Единая лизинговая компания (на базе ГТЛК и "ВЭБ-лизинга"), Универсальный банк (из МСП Банка и Банка "ДОМ.РФ"), в Фонд содействия реформированию ЖКХ вольется Фонд защиты прав дольщиков.