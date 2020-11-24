Как это происходит, сколько стоит, и почему утка хромает? Вопросы о передаче власти в США

Рассказываем, как происходит постепенная передача дел от одной администрации к другой, сколько это длится, что в это время делает действующий президент и кто платит за переходный период

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 ноября действующий президент США Дональд Трамп разрешил своей администрации начать процедуру передачи полномочий демократу Джозефу Байдену, который вступит в должность 20 января следующего года. Временной промежуток между выборами и инаугурацией президента в США называют периодом перехода исполнительной власти. В это время происходит постепенная передача дел от одной администрации к другой, будущий президент объявляет о приоритетах своей политики и проводит назначения на ключевые посты новой администрации. При этом полномочия действующего главы государства остаются в силе. Как было раньше Первоначально переходный период продолжался 16 недель. После того как в 1933 году была принята 20-я поправка к конституции США (1787), день инаугурации был перенесен с 4 марта на 20 января и переходный период был соответственно сокращен до 11 недель. Современная традиция передачи президентских полномочий сложились в середине ХХ в. У ее истоков стоял Гарри Трумэн, избранный в 1944 году вице-президентом, а в 1945 году занявший президентский пост после смерти Франклина Рузвельта. Перед тем как покинуть президентский пост в 1953 году, он обязал все федеральные агентства заблаговременно готовится к передаче власти и пригласил в Белый Дом избранного президента Дуайта Эйзенхауэра, чтобы ввести его в курс дел. Следующие президенты вносили в процесс передачи власти дополнения и изменения. Например, сразу после избрания Джона Кеннеди в 1960 году впервые были созданы специализированные рабочие группы, перед которыми была поставлена задача проанализировать проблемы США как в сфере внутренней, так и внешней политики. Как сейчас В феврале 2016 года Палата представителей Конгресса США приняла закон, по которому уходящий президент обязан утвердить состав так называемого переходного совета (transitional council) до июля в год выборов. Такой же переходный орган формируют и предвыборные штабы кандидатов в президенты.

На эту тему Кто вы, мистер Байден?

Как правило, во главе переходной команды встает один из руководителей избирательной кампании победившего кандидата. В рамках команды создаются группы, ведающие кадровыми и юридическими вопросами, "переходные группы" для всех федеральных учреждений, включая министерства. После победы на выборах переходная команда избранного президента приступает к подбору кандидатур для работы новой администрации. На почти 9 тыс. должностей в федеральном правительстве назначаются новые чиновники. Это не только министры, советники, сотрудники аппарата Белого дома, но и чиновники ранга заместителей министров, а также руководители федеральных агентств и ведомств. Около 500 из этих должностных лиц подлежат утверждению в Сенате. Но еще до назначения каждый должен пройти проверку ФБР, чтобы получить доступ к секретной информации. Переходная команда нового президента контактирует с действующей администрацией на предмет ознакомления кандидатов с положением дел. Назначение ключевых министров - глав Госдепартамента, министерств обороны, юстиции и финансов - занимает, как правило, 40-50 дней. В переходный период избранный президент знакомится с аналитическими материалами, подготовленными Советом национальной безопасности (консультативный орган при президенте для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики), кроме того, ему предстоит изучить несколько сценариев развития возможных чрезвычайных ситуаций. Члены команды уходящего президента подают в отставку в день инаугурации нового президента. Сколько на это тратится До 1963 года расходы на переходный период покрывались за счет партии, к которой принадлежал новый президент. Так, в 1952 году переходная администрация президента Эйзенхауэра обошлась Республиканской партии в $200 тыс., а переходная администрация Джона Кеннеди в 1960 году стоила Демократической партии $360 тыс. В 1963 году был принят закон (Presidential Transition Act of 1963), предусматривавший бюджетное финансирование переходного процесса (помимо этого, на эти цели могут быть потрачены пожертвования, привлеченные кандидатами в ходе избирательных кампаний). Переход власти к администрации Билла Клинтона в 1992 году и Джорджа Буша (мл.) в 2000 году обошлись казне примерно по $7 млн, к Бараку Обаме в 2008 году - $8,5 млн. В 2016 году, когда Обаму в Белом доме сменил Дональд Трамп, на транзит власти было потрачено $9,5 млн ($2,5 млн для уходящей администрации и $7,5 млн для приходящей). В 2020 году на эти цели предусмотрено $9,9 млн, из них $6,3 млн - на администрацию Джозефа Байдена. Команда избранного президента получает в свое распоряжение специально выделенные офисы в Белом доме, оргтехнику, транспорт и связь. Кроме того, государство оплачивает труд "переходной команды", привлеченных консультантов и расходы на деловые поездки. Что такое "хромая утка" Считается, что в течение переходного периода США находятся во "властном вакууме", особенно если к власти приходит президент, не принадлежащий к партии, которую представлял его предшественник. Кроме того, в это время Конгресс неохотно взаимодействует с уходящим президентом, которого на политическом жаргоне принято называть в этот период "хромой уткой". Несмотря на это, уходящий президент до последнего дня имеет всю полноту власти и проводит в жизнь свои решения.