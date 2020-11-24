Как это происходит, сколько стоит, и почему утка хромает? Вопросы о передаче власти в США

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 ноября действующий президент США Дональд Трамп разрешил своей администрации начать процедуру передачи полномочий демократу Джозефу Байдену, который вступит в должность 20 января следующего года.
Временной промежуток между выборами и инаугурацией президента в США называют периодом перехода исполнительной власти. В это время происходит постепенная передача дел от одной администрации к другой, будущий президент объявляет о приоритетах своей политики и проводит назначения на ключевые посты новой администрации. При этом полномочия действующего главы государства остаются в силе.
Как было раньше
Первоначально переходный период продолжался 16 недель. После того как в 1933 году была принята 20-я поправка к конституции США (1787), день инаугурации был перенесен с 4 марта на 20 января и переходный период был соответственно сокращен до 11 недель.
Современная традиция передачи президентских полномочий сложились в середине ХХ в. У ее истоков стоял Гарри Трумэн, избранный в 1944 году вице-президентом, а в 1945 году занявший президентский пост после смерти Франклина Рузвельта. Перед тем как покинуть президентский пост в 1953 году, он обязал все федеральные агентства заблаговременно готовится к передаче власти и пригласил в Белый Дом избранного президента Дуайта Эйзенхауэра, чтобы ввести его в курс дел.
Следующие президенты вносили в процесс передачи власти дополнения и изменения. Например, сразу после избрания Джона Кеннеди в 1960 году впервые были созданы специализированные рабочие группы, перед которыми была поставлена задача проанализировать проблемы США как в сфере внутренней, так и внешней политики.
Как сейчас
В феврале 2016 года Палата представителей Конгресса США приняла закон, по которому уходящий президент обязан утвердить состав так называемого переходного совета (transitional council) до июля в год выборов. Такой же переходный орган формируют и предвыборные штабы кандидатов в президенты.
Как правило, во главе переходной команды встает один из руководителей избирательной кампании победившего кандидата. В рамках команды создаются группы, ведающие кадровыми и юридическими вопросами, "переходные группы" для всех федеральных учреждений, включая министерства.
После победы на выборах переходная команда избранного президента приступает к подбору кандидатур для работы новой администрации. На почти 9 тыс. должностей в федеральном правительстве назначаются новые чиновники. Это не только министры, советники, сотрудники аппарата Белого дома, но и чиновники ранга заместителей министров, а также руководители федеральных агентств и ведомств. Около 500 из этих должностных лиц подлежат утверждению в Сенате. Но еще до назначения каждый должен пройти проверку ФБР, чтобы получить доступ к секретной информации. Переходная команда нового президента контактирует с действующей администрацией на предмет ознакомления кандидатов с положением дел.
Назначение ключевых министров - глав Госдепартамента, министерств обороны, юстиции и финансов - занимает, как правило, 40-50 дней.
В переходный период избранный президент знакомится с аналитическими материалами, подготовленными Советом национальной безопасности (консультативный орган при президенте для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики), кроме того, ему предстоит изучить несколько сценариев развития возможных чрезвычайных ситуаций.
Члены команды уходящего президента подают в отставку в день инаугурации нового президента.
Сколько на это тратится
До 1963 года расходы на переходный период покрывались за счет партии, к которой принадлежал новый президент. Так, в 1952 году переходная администрация президента Эйзенхауэра обошлась Республиканской партии в $200 тыс., а переходная администрация Джона Кеннеди в 1960 году стоила Демократической партии $360 тыс.
В 1963 году был принят закон (Presidential Transition Act of 1963), предусматривавший бюджетное финансирование переходного процесса (помимо этого, на эти цели могут быть потрачены пожертвования, привлеченные кандидатами в ходе избирательных кампаний). Переход власти к администрации Билла Клинтона в 1992 году и Джорджа Буша (мл.) в 2000 году обошлись казне примерно по $7 млн, к Бараку Обаме в 2008 году - $8,5 млн. В 2016 году, когда Обаму в Белом доме сменил Дональд Трамп, на транзит власти было потрачено $9,5 млн ($2,5 млн для уходящей администрации и $7,5 млн для приходящей). В 2020 году на эти цели предусмотрено $9,9 млн, из них $6,3 млн - на администрацию Джозефа Байдена. Команда избранного президента получает в свое распоряжение специально выделенные офисы в Белом доме, оргтехнику, транспорт и связь. Кроме того, государство оплачивает труд "переходной команды", привлеченных консультантов и расходы на деловые поездки.
Что такое "хромая утка"
Считается, что в течение переходного периода США находятся во "властном вакууме", особенно если к власти приходит президент, не принадлежащий к партии, которую представлял его предшественник. Кроме того, в это время Конгресс неохотно взаимодействует с уходящим президентом, которого на политическом жаргоне принято называть в этот период "хромой уткой". Несмотря на это, уходящий президент до последнего дня имеет всю полноту власти и проводит в жизнь свои решения.
Так, президент Джон Адамс за пару недель до истечения своих полномочий в 1801 году назначил полсотни своих сторонников на должности федеральных и мировых судей (пожизненные должности). Именно тогда появился термин "полночные назначения" или "полночные решения", то есть решения, принятые президентом буквально накануне отставки. Судей, в свою очередь, стали называть "полночными судьями".
Президент Гровер Кливленд в период передачи дел в 1897 году добился создания национального парка-заповедника на территории в 21 млн акров, запретив там вырубку леса. Для отмены этого решения новому президенту Уильяму Маккинли пришлось созывать Конгресс.
Президент Джимми Картер 19 января 1981 года, за день до ухода с должности, подписал ряд соглашений с Ираном. Эти документы (Алжирские соглашения) были направлены на разрешение кризиса с американскими заложниками, захваченными в ноябре 1979 года в посольстве США в Тегеране вооруженными студентами. В соответствии с этими договоренностями, в обмен на освобождение заложников США взяли на себя ряд обязательств, в том числе не вмешиваться во внутренние дела Ирана, разморозить иранские счета и снять наложенные на Иран санкции. Пришедшая к власти администрация Рональда Рейгана назвали эти соглашения типичными "полночными" документами, надолго связавшими руки американскому правительству.
Билл Клинтон 20 января 2001 года за несколько часов до инаугурации Джорджа Буша (мл.) издал указ о помиловании 140 осужденных. Среди них был его брат Роджер, осужденный в 1985 году по делу о хранении кокаина, наследница газетной империи Пэтти Херст, отбывавшая наказание за участие в ограблении банка, и Марк Рич - бизнесмен, обвиняемый в финансовых махинациях и уклонении от налогов, который скрывался тогда от правосудия в Швейцарии. Помилование Рича впоследствии стало предметом парламентского расследования. А одним из первых решений вступившего в должность президента Джорджа Буша было беспрецедентное распоряжение о временной приостановке выполнения последних решений Клинтона (отменить удалось лишь незначительное число указов).