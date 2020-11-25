Биография Диего Марадоны

25 ноября стало известно о смерти футболиста Диего Марадоны.

Он родился 30 октября 1960 года в городе Ланус (провинция Буэнос-Айрес, Аргентина) в семье рабочего Диего Марадоны (1927-2015) и домохозяйки Дальмы Сальвадоры Франко (1930-2011).

Начал играть в футбол в раннем детстве. Когда ему было восемь лет, его талант заметил скаут клуба "Архентинос Хуниорс" (Буэнос-Айрес). После этого Марадона начал выступать за детскую команду этого коллектива, носившую название "Луковички" на позиции нападающего. Кроме того, в детстве Марадона развлекал зрителей на стадионе в перерывах матчей взрослой команды "Архентинос Хуниорс", жонглируя футбольным мячом.

Карьера в клубах

20 октября 1976 года, за десять дней до своего 16-летия, Диего Марадона дебютировал в основном составе "Архентинос Хуниорс", выйдя на замену в матче чемпионата страны. Первый в карьере мяч Марадона забил 14 ноября того же года. В "Архентинос Хуниорс" нападающий провел пять сезонов, после чего в феврале 1981 года подписал контракт с более именитым клубом из Буэнос-Айреса, "Бока Хуниорс". В августе того же года Марадона помог "Боке" выиграть чемпионат страны (турнир Метрополитано).

Летом 1982 года футболист за рекордную трансферную сумму (£3 млн) перешел в испанскую "Барселону". Марадона провел в этом клубе два сезона, пропустил большое количество матчей из-за травмы, однако выиграл Кубок и Суперкубок Испании, а также Кубок испанской лиги (все трофеи - в 1983 году).

Летом 1984 года Марадона стал игроком итальянского "Наполи" (Неаполь), и вновь за его переход была заплачена рекордная сумма (£5 млн). В составе этого клуба он выиграл два чемпионата Италии (1987, 1990), Кубок (1987) и Суперкубок (1990) страны, а также Кубок УЕФА (1989). В память о заслугах аргентинца 10-й игровой номер, под которым Марадона выступал на протяжении большей части карьеры, изъят из обращения в "Наполи" (его не может получить другой футболист).

В марте 1991 года допинг-проба Диего Марадоны, взятая после одного из матчей чемпионата Италии, показала наличие в его организме кокаина. Он был отстранен от футбола на 15 месяцев. После окончания дисквалификации покинул "Наполи" и перешел в испанскую "Севилью", в составе которой провел один год. Впоследствии в 1993 году выступал за аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз" (Росарио), в 1995-1997 годы - за "Боку Хуниорс". Объявил о завершении карьеры игрока в октябре 1997 года в день своего 37-летия.

Карьера в сборной Аргентины

Диего Марадона дебютировал за взрослую сборную Аргентины в возрасте 16 лет, в феврале 1977 года, однако годом позднее не был включен в заявку команды на домашний чемпионат мира.

В 1979 году 18-летний нападающий помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира среди молодежных команд, проходивший в Японии. В финале аргентинцы обыграли сборную СССР со счетом 3:1. Марадона был признан лучшим игроком турнира.

На взрослом уровне Диего Марадона принимал участие в четырех чемпионатах мира (1982 - Испания, 1986 - Мексика, 1990 - Италия, 1994 - США).

В 1986 году на турнире в Мексике аргентинцы стали чемпионами мира, в финале обыграв ФРГ со счетом 3:2. Капитан команды Диего Марадона был признан лучшим игроком первенства. Одним из самых знаменитых матчей в истории футбола стала встреча между Аргентиной и Англией в 1/4 финала чемпионата мира 22 июня 1986 года. Встреча проходила спустя четыре года после окончания войны между этими государствами за Фолклендские острова (апрель - июнь 1982 глда). В этом матче аргентинцы победили со счетом 2:1, автором обоих мячей в составе будущих чемпионов мира стал Марадона. На 51-й минуте он отправил мяч в сетку рукой (этот ошибочно засчитанный арбитром гол СМИ впоследствии стали называть "рукой Бога"). На 55-й минуте нападающий оформил дубль: получив мяч в центре поля, он с помощью своего фирменного дриблинга обыграл пятерых англичан, в завершении атаки усадив ложным движением вратаря соперников на газон. Второй мяч Марадоны был признан "голом века" по результатам голосования болельщиков на официальном сайте Международной федерации футбола (Federation Internationale de Football Association, FIFA; ФИФА) в 2002 году.

В 1990 году в Италии сборная Аргентины с Марадоной в составе вновь вышла в финал чемпионата мира, однако в решающем матче уступила сборной ФРГ со счетом 0:1.

В 1994 году во время мирового первенства в США допинг-проба Марадоны дала положительный результат на наличие запрещенного вещества эфедрина. Нападающий был во второй раз в карьере дисквалифицирован на 15 месяцев и завершил выступления за сборную Аргентины.

В общей сложности в 1977-1994 годах Диего Марадона провел за национальную команду 91 матч и забил 34 мяча.

Тренерская и административная деятельность

Диего Марадона впервые выступил как тренер в 1994-1995 годах, во время дисквалификации за использование допинга. Он возглавлял аргентинские клубы "Мандию" (Корриентес) и "Расинг" (Авельянеда), но не добился успеха.

С июня 2005 года по август 2006 года занимал должность вице-президента футбольной комиссии клуба "Бока Хуниорс".

В ноябре 2008 года Диего Марадона был назначен главным тренером сборной Аргентины. Под его руководством команде удалось успешно завершить квалификацию на чемпионат мира 2010 года. На мировом первенстве в ЮАР аргентинцы дошли до 1/4 финала, где уступили сборной Германии. После турнира Ассоциация футбола Аргентины решила не продлевать контракт с Марадоной.

В 2011-2012 годах он возглавлял клуб "Эль-Васль" (Дубай, ОАЭ), в 2017-2018 гг. - клуб "Эль-Фуджайра" (Эль-Фуджайра, ОАЭ).

В мае 2018 году был назначен председателем правления белорусского футбольного клуба "Динамо-Брест". Однако уже в сентябре того же года покинул должность, оставшись почетным президентом "Динамо".

С сентября 2018 года по июнь 2019 года Диего Марадона являлся главным тренером клуба "Дорадос де Синалоа" (Кульякан, Мексика).

С сентября 2019 года возглавлял команду "Химнасия и Эсгрима" (Ла-Плата, Аргентина).

В начале ноября 2020 года Диего Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы.

Награды

В 1996 году Диего Марадона был удостоен почетного "Золотого мяча" от французского журнала France Football.

В 2000 году разделил с бразильцем Пеле приз "Игрок века" по версии ФИФА (Пеле победил по итогам голосования футбольных специалистов, Марадона - по итогам голосования болельщиков).

Личные сведения

Диего Марадона был женат на аргентинке Клаудии Вильяфанье. Дочери - Дальма Нерея и Джаннина Динора. В 2013 году у него родился сын Диего Фернандо (мать - аргентинка Вероника Охеда). Также спортсмен признал нескольких внебрачных детей. Среди них - бывший игрок сборной Италии по пляжному футболу Диего Синагра (род. 1986).

Марадона пробовал себя в качестве спортивного комментатора и телеведущего, занимался предпринимательской деятельностью, неоднократно принимал участие в благотворительных мероприятиях.

В 2000 году он выпустил автобиографию Yo soy el Diego ("Я - эль Диего", на русском языке вышла в 2010 году под названием "О себе, о футболе и не только").

Карьере футболиста посвящены десятки книг, в том числе "Марадона, Марадона..." (1989, авторы Юрий Выборнов и Игорь Горанский) и "Марадона" (2010, Джимми Бернс).

В 2008 году Эмир Кустурица снял документальный фильм "Марадона".