Случаи убийств иранских физиков-ядерщиков

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 ноября 2020 году в иранском городе Абсард в результате вооруженного нападения был убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Он возглавлял центр исследований и инноваций при оборонном ведомстве Ирана. По данным западных спецслужб, Фахризаде являлся руководителем иранской ядерной программы. Власти Ирана заявили о причастности к гибели ученого Израиля и США.

Хронология убийств иранских физиков-ядерщиков.

15 января 2007 года погиб при невыясненных обстоятельствах профессор университета в Ширазе и лауреат нескольких престижных премий за исследования в области атомной энергетики Ардешир Хасанпур. По официальной версии, он отравился неизвестным газом. Однако в СМИ высказывались предположения, что к его убийству причастна израильская разведка "Моссад". Сестра Хасанпура в 2014 году заявила, что ее брат был убит иранскими спецслужбами, так как выступал против превращения мирной ядерной программы в военную.

12 января 2010 года в Тегеране в результате взрыва бомбы был убит профессор Масуд Али Мохаммади, специалист в области ядерной физики столичного университета имама Хосейна. Он садился в машину у своего дома, когда сработало дистанционное взрывное устройство, закрепленное на припаркованном рядом мотоцикле. Иранское правительство возложило ответственность за теракт на "сионистских агентов и американских наемников". В мае 2012 года иранские СМИ сообщили о казни 24-летнего Маджида Джамали Фаши, которого суд признал виновным в убийстве ученого. По версии следствия, Фаши получил за совершение теракта $120 тыс. от израильской разведки.

29 ноября 2010 года в Тегеране погиб один из самых известных физиков-ядерщиков Ирана, глава кафедры ядерной инженерии тегеранского Университета им. Шахида Бехешти Маджид Шахриари. Он был убит в результате взрыва бомбы, установленной на его автомобиле. В тот же день было совершено покушение еще на одного физика-ядерщика, декана факультета ядерной физики Университета им. Шахида Бехешти Ферейдуна Аббаси Давани. Его автомобиль быт также взорван, но ученому удалось выжить. Иранские власти обвинили в устроенных терактах Израиль и США.

11 января 2012 года в Тегеране был убит сотрудник ядерного центра по обогащению урана в г. Натанз Мостафа Ахмади Роушан. Его автомобиль был взорван: по одним данным, двое неизвестных, проезжавших на мотоцикле мимо его машины, бросили в нее взрывчатку, по другим - бомба была прикреплена к дверце машины. Тегеран вновь возложил ответственность за убийство ученого на Израиль и США.