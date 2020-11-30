Биография предпринимателя Бориса Александрова

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 ноября 2020 года стало известно о смерти президента группы компаний "Ростагрокомплекс", создателя бренда "Б. Ю. Александров", российского предпринимателя Бориса Александрова. Об этом сообщается на сайте Молочного союза России.

Борис Юрьевич Александров родился 11 сентября 1947 года. Его отец, Юрий Алексеевич, был стоматологом. Мать, Рива Яковлевна, работала врачом-дерматовенерологом. Семья жила в Уфе, затем переехала в Москву.

В 1970 году Борис Александров окончил 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова).

В 1972-1982 годах работал врачом-терапевтом на теплоходе "Антон Буюклы" Сахалинского морского пароходства.

В 1982 году вернулся в Москву и занялся нелегальным предпринимательством - наладил выпуск и продажу водки. В том же году был обвинен по статье 153 ("Частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредничество") Уголовного кодекса РСФСР. По собственным словам Александрова, он два года провел в предварительном заключении, после чего был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии, но в 1986 году оправдан со снятием судимости.

В конце 1980-х - начале 1990-х годов продолжил заниматься предпринимательством: совместно с коллегой Юрием Изачиком создал медицинский кооператив "Надежда", затем издавал на русском языке книги Агаты Кристи, торговал цветными металлами, коврами, стеклотарой и продуктами питания. В начале 1990-х годов занимался перепродажей молочной продукции.

В 1994 году совместно с Юрием Изачиком основал компанию (ныне группа компаний) "Ростагроэкспорт" и наладил выпуск творожных сырков под этой маркой. В 2006 году компания вывела на рынок бренд "Б. Ю. Александров", под которым стала продавать творожные сырки высокого качества по ценам сильно выше среднерыночных. К 2018 году "Ростагроэкспорт" с этой маркой занимал более 60% российского рынка творожных сырков. По состоянию на 2020 год ГК "Ростагроэкспорт" включает в себя головной завод в Пушкинском районе Московской области, завод по выпуску детского питания в Саратове и предприятие по производству глазури в Калининграде. Ежедневно ГК выпускает более 150 т продукции - глазированные сырки, творожную массу, творог, десерты, сметану и др. под брендами "Б. Ю. Александров", "Ростагроэкспорт", "Ностальгия", "Крепыш", "Вкусный день", "Шокомастер" и проч. По оценке портала Milknews, группа компаний Бориса Александрова в сентябре 2020 года занимала 17-е место в рейтинге молокоперерабатывающих компаний РФ с выручкой 9,4 млрд рублей.

Кроме того, в 2000-х годах Александров основал и возглавил медицинский центр "Клиника доктора Александрова" (Москва). В 2013 году открыл в Айзпуте (Латвия) центр коррекции веса Academy Vitality.

В первой половине 2010-х годов у Бориса Александрова было диагностировано онкологическое заболевание. Длительные курсы лечения в Германии потребовали переезда в Европейский союз, в последние годы бизнесмен жил в Юрмале.

Лауреат российской премии "Предприниматель года" (2004, 2006, 2007). Имел церковные награды - ордена Святого преподобного Сергия Радонежского III степени и Святого благоверного князя Даниила Московского III степени (за участие "Ростагроэкспорта" в восстановлении церкви Покрова Божьей Матери в Филях и крестильного храма при ней)

Автор книги "Сырок. История моей жизни и бизнеса" (2016).

Был пять раз женат. Трое детей от разных жен: сын Константин, дочери Екатерина (род. 1980, руководитель отдела премиум-продукции "Ростагроэкспорта") и Наталья (род. 1982).

Увлекался игрой в мини-футбол.