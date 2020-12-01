Биография президента ГМИИ им. Пушкина Ирины Антоновой

1 декабря стало известно о смерти президента Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирины Антоновой. Ей было 98 лет.

Она родилась 20 марта 1922 года в Москве. Ее отец, Александр Александрович Антонов, был инженером, возглавлял Государственный экспериментальный институт стекла. Мать, Ида Михайловна Розенблюм, работала в Министерстве транспорта СССР. В 1930-1933 годах Ирина Антонова с семьей проживала в Берлине (Германия), куда ее отца направили на работу в советское торгпредство.

В 1940 году поступила на искусствоведческое отделение филологического факультета Института философии, литературы и истории (ИФЛИ). В 1941 году, после слияния ИФЛИ с Московским государственным университетом (МГУ) им. М. В. Ломоносова, стала студенткой искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ. Окончила его с отличием в 1945 году.

Во время Великой Отечественной войны работала упаковщицей снарядов на заводе и медсестрой в московских госпиталях.

С апреля 1945 года была научным сотрудником отдела Запада Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина. До 1949 года Ирина Антонова обучалась в существовавшей при музее аспирантуре, ее научные исследования были связаны с итальянским искусством эпохи Возрождения.

После окончания Великой Отечественной войны принимала участие в каталогизации экспонатов Дрезденской галереи, вывезенных в Советский Союз. Впоследствии работала методистом в отделе популяризации, принимала участие в организации различных выставок. Была старшим научным сотрудником Пушкинского музея.

В 1960-е годы читала для студентов-искусствоведов исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова курс "Музееведение и музеи мира".

Во главе ГМИИ им. Пушкина

В феврале 1961 года Ирина Антонова стала директором ГМИИ им. А. С. Пушкина, сменив Александра Замошкина.

Ее работа включала в себя несколько магистральных направлений: проектирование и капитальное строительство, издательскую и выставочную программу, информационное обеспечение музейной деятельности и др.

По инициативе Ирины Антоновой с 1967 года в Пушкинском музее ежегодно проводится научная конференция "Випперовские чтения", посвященная памяти одного из создателей отечественной школы историков западноевропейского искусства Бориса Виппера.

В 1974 году под ее руководством была осуществлена реорганизация экспозиции музея. В том же году в ГМИИ впервые в СССР была выставлена знаменитая картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза". В дальнейшем при участии Ирины Антоновой в Пушкинском музее состоялся ряд важных выставок: "Москва - Париж. 1900 - 1930" (1981), "Москва - Берлин. 1900 - 1950" (1996), "Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана" (1996), "Пикассо" (2010) и др.

В 1981 году Ирина Антонова вместе с пианистом Святославом Рихтером стала инициатором проведения в ГМИИ ежегодного фестиваля музыки и живописи "Декабрьские вечера".

В конце 1980-х годов при ее участии была разработана государственная программа развития музея, в рамках которой в 1994 году в ГМИИ состоялось открытие Музея личных коллекций.

В 1996 году по инициативе Ирины Антоновой был основан Учебный художественный музей им. И. В. Цветаева (является отделом ГМИИ, развернут в здании Российского государственного гуманитарного университета в Москве). В его залах находятся 750 слепков и копий с памятников античного, средневекового и ренессансного искусства, хранящихся в зарубежных музеях.

В 1998 году в основном здании ГМИИ был открыт Зал истории музея, экспозиция которого отражает важнейшие вехи создания музейных коллекций. Через год при участии Ирины Антоновой был создан еще один отдел музея - Мемориальная квартира Святослава Рихтера (Москва, ул. Большая Бронная, дом 2/6, кв. 58).

В 2006 году в зданиях рядом с основным корпусом музея открыты Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и Центр эстетического воспитания детей и юношества "Мусейон", вошедшие в общее экспозиционное пространство.

В апреле 2013 года Ирина Антонова была назначена главным куратором государственных музеев России. В июле того же года освобождена от должности директора Пушкинского музея, одновременно заняла специально учрежденный для нее пост президента ГМИИ.

Академические должности, общественная деятельность

Антонова была членом Российской академии образования (1989) и Российской академии художеств (2001), а также членом-корреспондентом Королевской академии изящных искусств святого Фердинанда (1979, Мадрид, Испания).

В 1971-1977 и 1986-1992 годах Ирина Антонова была вице-президентом Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM; ИКОМ) при ЮНЕСКО, с 1992 года являлась почетным членом данной организации. В 1977 году на XI генеральной конференции ИКОМ, проходившей в Советском Союзе, выступила с предложением учредить профессиональный праздник - Международный день музеев. С тех пор он ежегодно отмечается 18 мая, в мероприятиях участвуют более 35 тыс. музеев в 145 странах мира.

В 1980-е годы была членом редакционной коллегии сборника научных трудов "Музейное дело в СССР".

С 1997 года входила в состав совета Всероссийского общественно-политического движения "Наш дом - Россия".

В 2012 году была доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

В 2013-2015 годах являлась членом Общественного совета при Министерстве культуры РФ.

Была членом президиума Всероссийского общественного движения "Матери России", попечительского совета фонда "Академия российского телевидения".

Являлась автором и ведущей документального цикла "Пятое измерение" (с 2002 года выходит на телеканале "Россия - Культура").

Звания, награды

Антонова была заслуженным деятелем искусств РСФСР (1979).

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1997 - III степень, 2002 - II степень, 2007 - I степень, 2012 - IV степень). Награждена орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов (1980), "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2001), Почетного легиона (2007, Франция), Восходящего солнца (2013, Япония). Имеет знак отличия "За благодеяние" (2017).

Была удостоена Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1995 году и Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2017 года.

Лауреат премии "Своя колея" им. В. С. Высоцкого (2013), общественной премии Юрия Любимова (2016), премии Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше" (2017) и др.

Почетный доктор Российского государственного гуманитарного университета (1996).

Ирина Антонова является автором книги "Веронезе" (1957) и более ста публикаций научного и научно-просветительского характера.

Свободно владела итальянским, немецким и французским языками.

Жизни и деятельности Ирины Антоновой посвящены документальные фильмы "Командор искусств" (2007, режиссер Мария Николаева), "Одиночество на вершине" (2017, Елена Якович) и др.

Вдова. Была замужем за искусствоведом Евсеем Ротенбергом (скончался в 2011 году). Сын - Борис (род. 1954).