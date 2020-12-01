"Я всегда хотела увлечь искусством". Высказывания Ирины Антоновой

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 декабря 2020 года стало известно, что в возрасте 98 лет умерла российский искусствовед, президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова. Подборка ее цитат - в материале ТАСС.

Об искусстве

"Я всегда хотела увлечь искусством, а не сухо излагать факты, которые можно прочесть в энциклопедии" (интервью ТАСС 20 марта 2017 года).

"Пушкинский музей, вне зависимости от того, я была директором или нет, проделал удивительную работу, конечно, по открытию великого искусства вообще всем, всему миру" (интервью ТАСС 20 марта 2020 года).

"Художник может быть внешне успешным, но при этом быть полной бездарностью. Он может быть внешне неуспешным, но при этом быть абсолютным гением. Настоящий талант жирком не заплывает" (интервью "Российской газете" 27 апреля 2017 года).

"Но всегда были и будут художники, которые выполняют волю любой власти и прислуживают режимам. Обычно это слабые художники" (интервью "Российской газете" 27 апреля 2017 года).

"Одаренность - это сочетание чего-то непостижимого в человеке, формула одаренности неизвестна. Но я уверена в том, что это не капает с неба" (интервью "Российской газете" 27 апреля 2017 года).

"Повторяю, через всю историю мирового искусства проходит образ матери, а значит, образ любви. В сегодняшнем искусстве его стало меньше. К сожалению. Оказалось, что сейчас искусство не нуждается в людях, оно сегодня нуждается в конструкциях, которые лязгают и напевают" (интервью "Российской газете" 27 апреля 2017 года).

"Сила эмоционального переживания зависит и от самого произведения, и все-таки от состояния, в котором вы находитесь. Я не представляю себе человека, который может плакать перед "Моной Лизой", например. Она этого не позволяет. Ее испытующий взгляд заставляет вас выпрямиться, но никак не заплакать" (интервью "Собеседнику" 21 июля 2017 года).