Биография народного артиста Бориса Плотникова

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 декабря 2020 года стало известно, что на 72-м году жизни скончался народный артист РФ Борис Плотников.

Борис Григорьевич Плотников родился 2 апреля 1949 года в городе Невьянск (Свердловская область) в семье Григория Ивановича и Маргариты Ивановны Плотниковых. Его отец работал слесарем. Мать была инженером-технологом. В начале 1950-х годов семья переехала в город Новоуральск (Свердловская область).

В 1970 году Борис Плотников окончил Свердловское театральное училище (ныне Екатеринбургский государственный театральный институт). Выпускник мастерской педагога Юрия Жигульского. В 1983 году заочно окончил филологический факультет Уральского государственного университета имени А. М. Горького (в 2011 году вошел в состав Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина).

В 1969-1978 годах Борис Плотников был актером Свердловского театра юного зрителя (ныне Екатеринбургский театр юного зрителя). Исполнял роли в спектаклях: "Коварство и любовь" по произведению Фридриха Шиллера, "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова, "Три мушкетера" по роману Александра Дюма.

В 1978-1988 годах служил в Московском академическом театре сатиры. Был занят в спектаклях: "Ремонт" по комедии Михаила Рощина, "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова, "Тени" по произведению Михаила Салтыкова-Щедрина, "Бешеные деньги" по комедии Александра Островского.

В 1988-2002 годах Борис Плотников входил в труппу Центрального академического театра Российской армии (до 1993 года - Центральный академический театр Советской армии). Исполнял различные роли в постановках: "Павел I" по исторической драме Дмитрия Мережковского, "Идиот" и "Игрок" по романам Федора Достоевского, "Маскарад" по драме Михаила Лермонтова, "На дне" по пьесе Максима Горького, "Отелло" и "Много шума из ничего" по произведениям Уильяма Шекспира.

С 2002 года был актером Московского художественного театра имени А. П. Чехова. Был задействован в постановках: "Кабала святош" по пьесе Михаила Булгакова, "Чайка" по произведению Антона Чехова, "Копенгаген" по пьесе Майкла Фрейна, "Количество" по произведению Кэрил Черчилл, "Художник, спускающийся по лестнице" по произведению Тома Стоппарда, "Женщина с моря" по пьесе Генрика Ибсена, "Женитьба" по комедии Николая Гоголя.

На протяжении карьеры также сотрудничал с Московским театром Олега Табакова и столичным театром "Et Cetera".

Борис Плотников был широко известен в качестве киноактера. Зрительское признание ему принесла дебютная роль - Сотников в драме Ларисы Шепитько "Восхождение" (1976). Среди других работ: студент-юрист в телефильме "Невероятное пари" по мотивам произведений Антона Чехова (1984, режиссер Владимир Мотыль), сын Копалыча в драме "Холодное лето пятьдесят третьего..." (1987, Александр Прошкин), доктор Иван Борменталь в экранизации повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" (1988, Владимир Бортко). Последняя роль - патриарх Иов в историческом телесериале "Годунов. Продолжение" (2019, Тимур Алпатов). В общей сложности Борис Плотников снялся в более чем 50 фильмах и сериалах. Также он принимал участие в озвучивании ряда мультипликационных и документальных фильмов.

Борис Плотников выступал с чтецкими программами на радио и телевидении, записал несколько аудиокниг ("Юнкера" Александра Куприна, "Ханский огонь" Михаила Булгакова, "Записки из мертвого дома" Федора Достоевского).

Был профессором Российского института театрального искусства - ГИТИС. Руководил актерской мастерской.

Являлся членом Союза кинематографистов РФ.

Народный артист РФ (2008).

Был награжден орденом Почета (2005), отмечен Почетной грамотой президента РФ (2016).

Лауреат премии правительства Москвы в области литературы и искусства (2004).

Почетный гражданин Невьянского городского округа (Свердловская область, 2011).

В 2004 году Борис Плотников в соавторстве с кандидатом искусствоведения Еленой Юсим выпустил книгу "Моя надежда, мука и награда...".