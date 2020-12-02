Биография первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил возглавить компанию "Роснано" первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

Сергей Александрович Куликов родился 9 апреля 1976 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).

Выпускник Тверского суворовского военного училища. Окончил Военный университет Министерства обороны РФ, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2009, по специальности "Государственное и муниципальное управление"). По данным РАНХиГС, в 2010 году окончил аспирантуру Ростовской академии сервиса Южно-Российского университета экономики и сервиса (по специальности "Финансы, денежное обращение и кредит"). Выпускник Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана.

Кандидат экономических наук (защитил диссертацию в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ). Профессор Академии военных наук РФ.

В 1994-2000 годах проходил службу в Вооруженных силах РФ.

В дальнейшем работал в структурах оборонно-промышленного комплекса. В 2000-2001 годах - в федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУП) "Промэкспорт", в 2001-2008 годах - во ФГУП "Рособоронэкспорт", в состав которого вошел "Промэкспорт".

В 2008-2009 годах Сергей Куликов занимал пост заместителя руководителя аппарата - помощника генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" (с июля 2014 года - госкорпорация "Ростех") Сергея Чемезова. В состав госкорпорации, помимо сотен других компаний, был включен "Рособоронэкспорт".

В 2009-2013 годах руководил аппаратом генерального директора Ростеха.

В 2011 году стал доцентом кафедры предпринимательства и внешнеэкономической деятельности (ИБМ-6) МГТУ им. Н. Э. Баумана. Автор ряда научных публикаций.

В 2013-2016 годах являлся исполнительным директором Ростеха, а с 2015-го по 2018 год - индустриальным директором радиоэлектронного комплекса этой госкорпорации. В разные периоды работы в Ростехе отвечал за формирование стратегии, организационную и кадровую реформы, коммуникации, привлечение инвесторов и др. Курировал создание внутри Ростеха специальной инвесткомпании "РТ - развитие бизнеса" (в 2014-2015 годах был ее генеральным директором). Участвовал в создании оператора связи Yota и компании Yota Devices.

В разное время входил в советы директоров ПАО "Мегафон", Yota Holding Limited, ПАО "Ростелеком, ОАО "Воентелеком", ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ООО "РТ - развитие бизнеса", ООО "РТ-Информ", АО "Объединенная приборостроительная корпорация", АО "Швабе" и других. Был членом правления общественной организации "Союз машиностроителей России", входил в наблюдательный совет Фонда развития промышленности.

26 июня 2018 года занимавший тогда должность председателя правительства РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Сергея Куликова первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (председатель коллегии - заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов). В зону ответственности Куликова вошли, в частности, повышение эффективности исполнения гособоронзаказа, реализация утвержденной госпрограммы вооружений, курирование вопросов диверсификации производств.

Награжден орденом "За военные заслуги", медалями. Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2017, "за активное участие в общественно-политической жизни российского общества").