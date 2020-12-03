Биография экс-президента Франции Жискар д'Эстена

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 декабря стало известно о смерти бывшего президента Франции Жискар д'Эстена.

Валери Жискар д’Эстен (полное имя - Валери Рене Мари Жорж Жискар д’Эстен) родился 2 февраля 1926 года в Кобленце (Германия), где его отец, Эдмон Жискар д’Эстен, курировал финансы во французской администрации, управлявшей частью Рейнской области, оккупированной в 1918-1930 годах странами Антанты. Мать - Марта Барду - была дочерью французского сенатора и академика Жака Барду. Многие предки Валери Жискар д’Эстена в разное время занимали во Франции высокие государственные посты.

В 1943 году в 17-летнем возрасте д’Эстен присоединился к движению Сопротивления, действовавшему во Франции в годы фашистской оккупации. В августе 1944 года он участвовал в освобождении Парижа, затем вступил в армию и в составе танковых войск воевал против фашистской Германии. Награжден Военным крестом 1939-1945.

В 1948 году окончил Политехническую школу, в 1951 году - Национальную школу администрации в Париже.

В правительстве и местных органах власти

С 1952 года работал в Генеральной инспекции финансов. В 1955 году стал заместителем руководителя секретариата премьер-министра Эдгара Фора. В 1956-1958 годах входил в состав французской делегации в ООН.

В 1959 году занял пост госсекретаря (ранг замминистра) по вопросам финансов.

В 1962-1974 годах был министром экономики и финансов в составе нескольких правительств. При нем была начата финансовая реформа и произведена девальвация франка на 12,5% по отношению к доллару США, что обеспечило преимущество во внешней торговле (за счет снижения себестоимости французских товаров). Вместе с управляющим Банка Франции Оливье Вормсером разработал закон, регулировавший в 1973-1993 годах деятельность этой финансовой организации.

В то же время работал в местных органах власти: в 1958-1974 годах был генеральным советником в департаменте Пюи-де-Дом (регион Овернь, в 350 км к югу от Парижа), в 1967-1974 годах - мэром города Шамальер (регион Овернь).

В партии и парламенте

С 1956 года Жискар д’Эстен неоднократно избирался депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента), последний раз в 2002 году.

В 1956 году он баллотировался от правого "Национального центра независимых и крестьян". В 1962 году вышел из этой партии и основал "Группу независимых республиканцев". В 1966 году создал и до 1974 года возглавлял правоцентристскую "Национальную федерацию независимых республиканцев". Впоследствии она была переименована в Республиканскую партию, а после объединения с несколькими центристскими группировками - в "Союз за французскую демократию" (СФД). Д’Эстен возглавлял СФД в 1988-1996 годах (сегодня это партия "Республиканцы"), оставался ее членом до 2004 года.

На посту президента Франции

В ходе президентских выборов в мае 1974 года д’Эстен проиграл в первом туре Франсуа Миттерану (43,3% и 32,9% соответственно), во втором выиграл (50,6% против 49,3%). Вступив в должность 24 мая, он стал одним из самых молодых лидеров европейских государств (48 лет). Находился на этом посту один 7-летний срок - до 24 мая 1981 года.

При нем были запущены масштабные государственные проекты, в числе которых сооружение скоростных железных дорог (1976) и строительство новых АЭС (в 1973 году на АЭС вырабатывалось 8% всей электроэнергии, а к концу 1980-х - уже более 74%; большая часть реакторов была построена в конце 1970-х - начале 1980-х годов). Была осуществлена реформа телевидения (в сторону меньшей централизации), отменена политическая цензура в кино (1974), избирательный возраст был снижен с 21 до 18 лет (1974). Также была упрощена процедура развода и разрешено искусственное прерывание беременности (1975).

В середине 1970-х экономика Франции вступила в кризисную фазу. В 1976 году правительство пошло на ограничение роста зарплат и повышение подоходного налога от 4% до 8% для некоторых категорий граждан. Инфляция хоть и снизилась в 1981 году до 13,89% по сравнению с 15,3% в 1974 году, но все равно была значительно выше, чем в 1973 году (8,48%). Количество безработных возросло с 200 тыс. человек в конце 1960-х годов до 1,5 млн в 1976 году и почти 2 млн в 1981 году (при населении 53,7 млн человек).

В 1975 году Жискар д’Эстен от имени Франции подписал Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (этот документ стал важным шагом на пути формирования системы общеевропейской безопасности). В том же году по его инициативе (совместно с канцлером ФРГ Гельмутом Шмидтом) была созвана встреча ведущих государств на высшем уровне (в настоящее время Группа семи). Во многом благодаря ему к концу 1970-х в рамках Европейского экономического сообщества удалось осуществить финансовую реформу и ввести европейскую расчетную денежную единицу ЭКЮ (в 1999 году было заменено на евро по курсу 1:1).

При д’Эстене началось сближение Франции с США в политической и экономической областях. Кроме того, Франция, официально не возвращаясь в военные структуры НАТО (вышла в 1966 году при президенте Шарле де Голле), стала принимать участие в маневрах альянса, было поддержано решение Совета НАТО развернуть в Европе американские ракеты средней и меньшей дальности (1979).

Перед президентскими выборами 1981 года популярность Жискар д’Эстена упала до 40% (в 1978 году 60%). Во втором туре 10 мая 1981 года Жискар д’Эстен уступил Франсуа Миттерану (48,2% против 51,7%).

После окончания президентского срока

Покинув пост главы государства, Жискар д’Эстен продолжил политическую деятельность. В 1986-2004 годах он являлся главой Совета региона Овернь (орган исполнительной власти). В 1987-1989 и в 1993-1997 годах был председателем внешнеполитической комиссии Национального собрания, в 1989-1993 годах - депутатом Европейского парламента.

В 1989-1997 годах возглавлял Международное европейское движение, объединяющее проевропейские неправительственные организации, в 1997-2004 годах - Совет европейских коммун и регионов, а в 2001-2003 - Европейский конвент по разработке европейской конституции (проект не был одобрен на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году, в связи с чем документ не вступил в силу).

Как экс-президент входит в Конституционный совет Франции (осуществляет контроль за соблюдением конституции).

Отношение к СССР и России

Валери Жискар д'Эстен неоднократно встречался с лидером СССР Леонидом Брежневым, в том числе во время визитов в нашу страну в октябре 1975 года и в апреле 1979 года. Тогда были подписаны Декларация о развитии дружбы и сотрудничества и Программа углубления экономического, промышленного и технического сотрудничества на период 1980-1990 годов. Вместе с тем Франция резко осудила ввод советских войск в Афганистан (декабрь 1979 года).

В сентябре 2012 года Жискар д'Эстен участвовал в мероприятиях по случаю 200-летия Бородинской битвы, в декабре того же года выступил на кафедре истории Санкт-Петербургского государственного университета. В марте 2014 года в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" он заявил, что воссоединение Крыма с Россией - это мирный и демократический выбор населения Крыма, "внутреннее дело только этих двух заинтересованных сторон". В мае 2015 года он посетил Россию с частным визитом, в ходе которого встретился с президентом Владимиром Путиным. Политики обсудили международные проблемы, включая отношения России и ЕС. Этой же теме было посвящено выступление Жискар д’Эстена в МГУ. В частности, он заявил, что европейские санкции наносят ущерб обеим сторонам и что европейская политика в отношении РФ не должна ограничиваться вопросами, связанными с украинским кризисом.

Скандалы

11 мая 2020 года парижская прокуратура начала расследование по жалобе немецкой журналистки в отношении д'Эстена, поданной 10 марта. Анн-Катрин Страке утверждает, что экс-президент вел себя неподобающим образом во время фотографирования после интервью в конце 2018 года. По словам представителя Жискар д'Эстена, экс-президент не помнит, чтобы он делал что-нибудь предосудительное.

Личные сведения

Деятельность д’Эстена была отмечена многочисленными наградами. Среди них французские Большой крест ордена Почетного легиона и Большой крест ордена "За заслуги" (1974), а также Международная премия имени Карла Великого (2002).

Валери Жискар д’Эстен - автор нескольких книг, в их числе "Французская демократия" (1976), мемуары "Власть и жизнь" и "Столкновение" (1988 и 1991), романы "Пассаж" (1994) и "Принцесса и президент" (2009), историческая фантазия "Победа великой армии" (2010). В связи с литературной деятельностью в 2003 году был избран членом Французской академии.

Долгое время его главным хобби были охота и рисование, им созданы портреты Шарля де Голля, Жоржа Помпиду, Леонида Брежнева, Джимми Картера.

С 1952 года был женат на Анн-Эймон Жискар д’Эстен (урожденная Соваж де Брант; происходит из знатного графского рода). Имел четырех детей - Валери-Анн (1953), Анри (1956), Луи (1958), Жасинта (1960-2018).