Хронология громких дел о госизмене и разглашении гостайны в отношении российских ученых

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 декабря 2020 года Лефортовский суд Москвы санкционировал арест российского ученого Анатолия Губанова, подозреваемого в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса РФ).

ТАСС подготовил хронологию громких уголовных дел о госизмене и разглашении гостайны, возбужденных в отношении российских ученых за последние пять лет. С 2015 года сообщалось по меньшей мере о семи таких случаях (без учета дела Анатолия Губанова).

В мае 2015 года по обвинению в госизмене был арестован сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт Роскосмоса) и преподаватель Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана 74-летний Владимир Лапыгин. В 1987-2005 годы он был начальником научно-технического центра аэрогазодинамики ЦНИИмаш, участвовал в разработке ракет-носителей и возвращаемых космических аппаратов. Его обвиняли в передаче Китаю программы для расчета прохождения через атмосферу спускаемого аппарата корабля "Союз". Сам Лапыгин, признавая факт передачи программы, свою вину отрицал, заявляя, что она не была секретной. По его словам, сделал он это для заключения выгодного для ЦНИИмаш контракта, связанного с китайской пилотируемой космической программой "Шэньчжоу". 6 сентября 2016 года Мосгорсуд признал Владимира Лапыгина виновным в государственной измене и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ученый был взят под стражу в зале суда. Позже Верховный суд РФ в кассационной инстанции утвердил вынесенный приговор. 11 июня 2020 года Московский районный суд Твери вынес решение об условно-досрочном освобождении Лапыгина. 6 августа 2020 года он покинул Исправительную колонию №1 в Твери, где отбывал свой срок.

19 июля 2018 года Лефортовский суд Москвы арестовал доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева. На тот момент он был руководителем малого инновационного предприятия "Мехатроника" и учредителем конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы". Детали уголовного дела не разглашались в связи с наличием в материалах дела секретных сведений. 13 февраля 2020 гjlf Ростовский областной суд признал Темирева виновным в госизмене и приговорил его к 7,5 года колонии строгого режима.

22 июля 2018 года стало известно, что Лефортовский суд Москвы санкционировал арест 74-летнего ученого-физика сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене. 25 июля ему было официально предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. По данным источника ТАСС, следствие инкриминировало Кудрявцеву передачу секретных сведений по электронной переписке Фон-Кармановскому институту гидродинамики (Бельгия), с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года. В материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард". Вину Кудрявцев отрицал. 22 августа 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что комиссия госкорпорации завершила работу в ЦНИИмаш в рамках расследования по делу о передаче за рубеж секретных сведений, но ее итоги оглашаться не будут. Защита не раз просила избрать для Кудрявцева более мягкую меру пресечения, например, домашний арест или запрет определенных действий, ссылаясь на преклонный возраст и ухудшение состояния здоровья ученого. 27 сентября 2019 года он был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде. В связи выявлением тяжелого заболевания Кудрявцев был помещен на обследование в один из московских онкоцентров. В ноябре 2019 года следователи ФСБ продлили срок следствия по делу ученого. 21 августа 2020 года адвокат Кудрявцева Иван Павлов сообщил, что следствие по делу его подзащитного приостановлено для прохождения им лечения.

5 июня 2019 года Лефортовский районный суд Москвы арестовал начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаш Романа Ковалева по обвинению в госизмене. Срок содержания его под стражей неоднократно продлевался. Первоначально дело Ковалева было соединено в одно производство с делом другого сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого по аналогичной статье. В начале июня 2020 года оно было выделено в отдельное производство и направлено в Московский областной суд, где рассматривалось в закрытом режиме. 22 июня суд признал Романа Ковалева виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ковалев полностью признал свою вину.

15 июля 2019 года Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест старшего научного сотрудника ЦТА ЦНИИмаш Сергея Мещерякова, который также подозревается в госизмене. По информации адвоката, свою вину он не признал, и сущность обвинения Мещерякову "не понятна".

15 июня 2020 года стало известно, что президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук доктору технических наук 78-летнему Валерию Митько предъявлено обвинение в госизмене. По версии следствия, Митько во время своей поездки в Китай передал представителям спецслужб этой страны секретные материалы (по данным источника ТАСС, сведения о разработках в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок). Решением суда ученый был помещен под домашний арест в своей квартире в Ленинградской области. В октябре суд продлил ему срок содержания под домашним арестом. Своей вины Митько не признает.

5 октября 2020 года Кировский суд Томска удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении под стражу 64-летнего ученого-физика Александра Луканина, который, по версии следствия, совершил преступление, предусмотренное ст. 275 УК РФ. Подозреваемый содержится в московском следственном изоляторе "Лефортово". 29 октября следователи ФСБ предъявили ему обвинение в государственной измене в пользу одной из азиатских стран. 25 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест Луканина до 29 января 2021 года. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что он был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, "связанных с альтернативными источниками питания". В конце 1990-х и 2000-х годах Александр Луканин работал в Томском политехническом университете, затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где с группой ученых разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию он был приглашен на работу в Шэньянский университет в Китае.