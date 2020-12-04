Биография Анатолия Чубайса

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 декабря 2020 года указом президента РФ Анатолий Чубайс назначен специальным представителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Накануне совет директоров АО "Роснано", согласно директиве правительства России, принял решение прекратить полномочия Анатолия Чубайса на посту председателя правления ООО "Управляющая компания "Роснано", назначив на эту должность Сергея Куликова.

Анатолий Борисович Чубайс родился 16 июня 1955 года в городе Борисов Белорусской ССР (ныне Белоруссия) в семье армейского политработника. Его отец, Борис Матвеевич Чубайс (1918-2000), был полковником, после увольнения в запас преподавал философию марксизма-ленинизма в Ленинградском горном институте. Мать, Раиса Ефимовна Сагал (1918-2004), была домохозяйкой, имела экономическое образование.

В 1977 году Анатолий Чубайс окончил машиностроительный факультет Ленинградского инженерно-экономического института им. Пальмиро Тольятти (ЛИЭИ; ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет), затем аспирантуру ЛИЭИ, в 2002 году - факультет повышения квалификации преподавателей и специалистов Московского энергетического института (ныне Национальный исследовательский университет "МЭИ") по направлению "проблемы современной энергетики".

Кандидат экономических наук. В 1983 году защитил диссертацию на тему "Исследование и разработка методов планирования совершенствования управления в отраслевых научно-технических организациях".

В 1977-1982 годах работал инженером, ассистентом, в 1982-1990 годах был доцентом ЛИЭИ.

Был членом Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) в 1977-1991 годах.

После смерти в 1982 гожу генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в Политбюро ЦК КПСС началась работа по подготовке к реформированию народного хозяйства СССР. С этой целью была создана специальная комиссия Политбюро ЦК КПСС, которую курировал секретарь ЦК КПСС, заведующий экономическим отделом Николай Рыжков. К работе над "Концепцией совершенствования хозяйственного механизма предприятия" были привлечены ученые из Москвы и Ленинграда, в том числе Анатолий Чубайс, Егор Гайдар, Сергей Игнатьев и другие.

В 1980-х годах Анатолий Чубайс был неформальным лидером кружка молодых экономистов (Егор Гайдар, Петр Авен, Сергей Глазьев, Алексей Улюкаев). В 1987 году при его активном участии в Ленинграде был основан общественно-политический клуб "Перестройка", Чубайс стал одним из авторов (наряду с Петром Филипповым) экономической программы клуба.

В 1990-1991 годах Анатолий Чубайс был заместителем, первым заместителем председателя исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов. В июле - ноябре 1991 года был главным экономическим советником мэра города Анатолия Собчака.

С 10 ноября 1991 года по 5 ноября 1994 года - председатель Государственного комитета РСФСР (с 25 декабря 1991 года - РФ) по управлению государственным имуществом в ранге министра. В 1992 году под его руководством была разработана госпрограмма приватизации, предусматривавшая получение всеми гражданам страны доли государственной собственности в форме ваучера (приватизационного чека). В 1992-1997 годах практически полностью была проведена приватизация госпредприятий РФ, выдано около 150 млн приватизационных чеков. Согласно опубликованному в 2004 году отчету Счетной палаты РФ, в результате приватизации в России не был сформирован широкий слой эффективных частных собственников, а структурная перестройка предприятий не привела к повышению их эффективности. Из-за отсутствия законодательной базы приватизация шла бесконтрольно. В результате государство не получило значимых финансовых средств.

С 1 июня 1992 года по 5 ноября 1994 года, параллельно с руководством Госкомимуществом, Анатолий Чубайс занимал пост заместителя председателя правительства РФ (до 15 июня 1992 года правительство возглавлял президент РФ Борис Ельцин, затем и.о. премьер-министра был Егор Гайдар, с 14 декабря 1992 года во главе кабинета встал Виктор Черномырдин).

В октябре 1993 года Анатолий Чубайс участвовал в учредительной конференции политического движения "Выбор России", вошел в список кандидатов в депутаты Государственной думы РФ от этого движения.

В 1993-1995 годах - депутат Госдумы РФ I созыва. 12 декабря 1993 года был избран по списку "Выбора России", являлся членом одноименной фракции. Входил в состав комитета Госдумы по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности.

На учредительном съезде партии "Демократический выбор России" в июне 1994 года вошел в ее политсовет. В 1995 году, после заявления совета партии об отказе поддерживать президента РФ Бориса Ельцина, временно приостановил свое членство. Вернулся в состав партийного руководства в 1996 году.

С 5 ноября 1994 года по 16 января 1996 года - первый заместитель председателя правительства РФ Виктора Черномырдина, курировал вопросы экономической и финансовой политики. Занял этот пост после отставки вице-премьера Александра Шохина, произошедшей после обвала курса рубля 11 октября 1994 года (т.н. черный вторник).

В 1995-1996 годах Анатолий Чубайс был управляющим от РФ в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. Также в этот период он входил в совет директоров "Общественного российского телевидения".

В феврале 1996 года создал фонд "Гражданское общество", на основе которого начала работу аналитическая группа предвыборного штаба президентской кампании Бориса Ельцина.

С 15 июля 1996 года по 7 марта 1997 года - руководитель администрации президента РФ Бориса Ельцина. Сменил Николая Егорова.

С 25 июля 1996 года по 3 марта 1998 года входил в состав Совета обороны РФ.

С 7 марта 1997 года по 23 марта 1998 года занимал пост первого заместителя председателя правительства РФ Виктора Черномырдина. Одновременно, с 17 марта по 20 ноября 1997 года, - министр финансов РФ. Был отправлен в отставку с поста министра финансов после скандала, связанного с получением необоснованно завышенного, по мнению прокуратуры, гонорара (почти $100 тыс.) за непредставленную в издательство "Сегодня-пресс" рукопись книги, посвященной вопросам приватизации (книга "Приватизация по-российски" была в итоге выпущена в 1999 году).

С 22 мая 1997 года по 18 ноября 1998 года - член Совета безопасности РФ.

С июня по август 1998 года - специальный представитель президента РФ Бориса Ельцина по связям с международными финансовыми организациями. Вел переговоры о предоставлении России экстренной помощи Международного валютного фонда, которые в итоге завершились безрезультатно. 17 августа правительство РФ объявило дефолт.

С 1998 по 2008 года Анатолий Чубайс возглавлял российское открытое акционерное общество "Единая энергетическая система России" (ЕЭС России). 4 апреля 1998 года на внеочередном собрании акционеров был избран в состав совета директоров, а 30 апреля 1998 года назначен председателем правления компании. Под его руководством прошла реформа энергетической отрасли: под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, генерирующие мощности были приватизированы.

В 2000-2007 годах - президент Электроэнергетического совета СНГ.

В 2001-2004 годах Анатолий Чубайс был сопредседателем политической партии "Союз правых сил" (СПС, вместе с Егором Гайдаром, Борисом Немцовым, Ириной Хакамадой и др.). В 2003 г. вошел в первую тройку общефедерального списка СПС на выборах в Госдуму РФ IV созыва. Партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и по итогам выборов 7 декабря 2003 года не прошла в парламент.

17 марта 2005 года на Анатолия Чубайса было совершено покушение: рядом с его служебным автомобилем взорвалась управляемая мина, также неизвестными был обстрелян автомобиль с его охраной. В организации покушения обвиняли полковника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ в отставке Владимира Квачкова, офицеров Воздушно-десантных войск РФ в отставке Роберта Яшина и Александра Найденова, а также Ивана Миронова, члена исполкома "Конгресса русских общин". В декабре 2010 года, после многолетнего судебного разбирательства, Верховный суд РФ окончательно признал всех подозреваемых невиновными.

22 сентября 2008 года указом президента РФ Дмитрия Медведева Анатолий Чубайс был назначен генеральным директором государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий" (ГК "Роснанотех"). С марта 2011 года занимал пост председателя правления открытого акционерного общества (ОАО, ныне АО) "Роснано" (после преобразования госкорпорации в акционерное общество).

В 2008-2013 годах - член международного наблюдательного совета американского банка J. P. Morgan Chase.

С 2010 года - член совета Фонда "Сколково".

С марта 2011 года - член совета директоров ОАО "Роснано".

С 11 декабря 2013 года был председателем правления общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" (создано в декабре 2013 года для управления активами ОАО "Роснано"). Член совета директоров компании. Всего за время работы Роснано до начала 2020 года ее портфельные компании экспортировали продукции на сумму 350 млрд рублей, объем продаж превысил 2,27 трлн рублей. Было создано более 40 тыс. рабочих мест. При этом общий объем инвестиций в 2013-2019 годах составил 68 млрд рублей. 23 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что Роснано вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ.

Анатолий Чубайс является председателем правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ (создан на основании федерального закона от 27 июля 2010 года "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий").

Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП; с 2000 года), председатель комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству РСПП.

Член совета директоров АФК "Система" (с 2020 года).

Действительный государственный советник I класса (1996).

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010). Отмечен благодарностями президента РФ (1995, 1996, 1997, 2006), Почетной грамотой президента РФ (2008).

Автор книг "Венгерский опыт реформирования хозяйственного механизма" (1990), "Итоги приватизации. Прорыв в другое экономическое измерение" (1999), "Экономические записки" (2008, в соавторстве с Егором Гайдаром), "Развилки новейшей истории России" (2011, в соавторстве с Егором Гайдаром).

Владеет английским языком.

Три раза был в браке. Нынешняя супруга - Авдотья Смирнова (родилась в 1969 году), телеведущая, кинорежиссер, сценарист. Первая жена в 1979-1990 годах - Людмила Ивановна Чубайс. От первого брака - сын Алексей (родился в 1980 году), окончил факультет менеджмента Высшей школы экономики, работает в банковской сфере, и дочь Ольга (родилась в 1983 году), окончила финансово-экономический институт. Вторая жена - Мария Давыдовна Вишневская, по образованию экономист; состояла в браке с Анатолием Чубайсом в 1990-2012 годах. Старший брат - Игорь (родился в 1947 году, доктор философских наук, социолог).