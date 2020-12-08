Биография нового художественного руководителя Театра Армена Джигарханяна Сергея Газарова

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 декабря 2020 года стало известно, что художественным руководителем Театра Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров.

Сергей Ишханович Газаров родился 13 января 1958 года в Баку. Его отец был заместителем директора винного завода, мать работала бухгалтером на автокомбинате.

В 1980 году Сергей Газаров окончил в Москве актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Выпускник курса Олега Табакова. В первой половине 1980-х годов преподавал в ГИТИСе.

В 1980-1986 годы работал в Московском театре "Современник". Впоследствии как приглашенный режиссер поставил на его сцене спектакли "Амстердам" по комедии Александра Галина "Парад" (2017) и "Не становись чужим" по пьесе Гарольда Пинтера "Возвращение домой" (2018).

С 1986 по 1991 год Сергей Газаров служил в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова). Исполнял роли в спектаклях: "Полоумный Журден" по произведению Михаила Булгакова, "Билокси-блюз" по пьесе Нила Саймона, "Жаворонок" по произведению Жана Ануя, "Две стрелы" и "Кастручча" по пьесам Александра Володина, "Затоваренная бочкотара" по Василию Аксенову. Ассистировал Олегу Табакову при подготовке нескольких постановок. В 1991 году инсценировал комедию Николая Гоголя "Ревизор", в 2019 году представил обновленную версию спектакля.

В 1990-х годах руководил собственной кинокомпанией "Никита и Петр".

В 1998-2001 годы был главным режиссером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Дебютной работой в кино для Сергея Газарова стала роль заведующего лабораторией в драме "Незваный друг" (1980, режиссер Леонид Марягин). Также снимался в фильмах: "Родня" (1981, Никита Михалков), "Такси-блюз" (1990, Павел Лунгин), "Макаров" (1993, Владимир Хотиненко), "Турецкий гамбит" по роману Бориса Акунина (2005, Джаник Файзиев), "12" (2007, Никита Михалков), "Экипаж" (2016, Николай Лебедев). Последняя роль к настоящему времени - начальник депо Кротов в биографическом фильме "Калашников" (2020, Константин Буслов). В общей сложности снялся в более чем 90 фильмах и сериалах.

В качестве кинорежиссера поставил короткометражную картину "Крейзи" (1989), фильм "Ревизор" (1996), восьмисерийную мелодраму "Чужая дочь" (2016) и др.

Соучредитель и генеральный директор ООО "Ферст лайн пикчерс" (работает в сфере кинопроизводства).

Член Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Лауреат кинопремии "Золотой орел" в категории "Лучшая мужская роль в кино" (2008, в составе актерского ансамбля фильма "12").

Женат вторым браком. Супруга - Елена, сын - Степан. Первой женой была актриса Ирина Метлицкая (скончалась в 1997 году на 36-м году жизни от лейкемии). От брака с ней - сыновья Никита и Петр.

Жизни и карьере Сергея Газарова посвящен один из выпусков телевизионного цикла "Линия жизни" (2012, ГТРК "Культура").