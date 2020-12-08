Биография последнего министра обороны СССР Евгения Шапошникова

8 декабря стало известно о смерти последнего министра обороны СССР маршала авиации Евгения Шапошникова. Его биография - в материале ТАСС.

Евгений Иванович Шапошников родился 3 февраля 1942 года на хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области.

В 1963 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени С.И. Грицевца, в 1969 году - Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина (ныне - Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина), в 1984 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР (ныне - Вооруженных сил РФ).

Служба в советской авиации

С 1959 году служил в Военно-воздушных силах (ВВС) Вооруженных сил СССР. Был летчиком-истребителем, освоил самолеты МиГ-15, МиГ-17, Миг-21, МиГ-23.

В 1963-1966 - летчик, старший летчик, командир звена в Прикарпатском военном округе.

В 1969-1971 годах - штурман полка, командир эскадрильи, с 1971 года - заместитель командира полка по политической части. В 1973-1975 годах - командир 787-го истребительного авиаполка в Группе советских войск в Германии (ГСВГ), который базировался на аэродроме Финов (город Эберсвальде Финов, округ Франкфурт, Германская Демократическая Республика).

В 1975-1979 годах - заместитель командира, командир истребительной авиадивизии в Прикарпатском военном округе.

В 1979-1984 годах - заместитель командующего ВВС Прикарпатского военного округа по боевой подготовке.

С 1984 года по 1987 год - заместитель командующего Одесского военного округа - командующий ВВС округа.

В 1987-1988 годах - заместитель главнокомандующего Группы советских войск в Германии по авиации - командующий ВВС ГСВГ.

В 1988 году командовал 16-й воздушной армией в составе ГСВГ.

С 1988 года по 1990 год - первый заместитель главнокомандующего ВВС Александра Ефимова.

С июля 1990 года по август 1991 года занимал должность главнокомандующего ВВС - заместителя министра обороны СССР Маршала Советского Союза Дмитрия Язова. В этот же период являлся членом Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (КПСС; избран на XVIII съезде партии).

Распад СССР

Во время "августовского путча" 1991 года Евгений Шапошников выступил против Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям (ГКЧП), поддержал президента РСФСР Бориса Ельцина. Согласно воспоминаниям Шапошникова, 19-21 августа он консультировался с Ельциным через одного из офицеров Главного штаба ВВС, который был советником российского лидера по делам инвалидов.

23 августа 1991 года вышел из КПСС.

С 23 августа по 26 декабря 1991 года занимал пост министра обороны СССР. Назначен президентом СССР Михаилом Горбачевым по предложению Бориса Ельцина. На этой должности Евгений Шапошников ликвидировал контроль КПСС над армией, в частности, институт заместителей командиров подразделений по политической части. Также 5 сентября 1991 года учредил в Минобороны комиссию по проверке действий руководства Вооруженных сил 19-21 августа 1991 года (председатель - государственный советник РСФСР по обороне Константин Кобец). По итогам ее деятельности был уволен ряд высших офицеров, сочувствовавших ГКЧП.

В период руководства Шапошниковым советскими Вооруженными силами начался процесс захвата армейской техники, вооружений и военного имущества властями союзных и автономных республик СССР, стремившихся к независимости. В частности, в ноябре 1991 года о национализации имущества советской армии на территории своих республик объявили президенты Грузии Звиад Гамсахурдиа, Молдавии - Мирча Снегур, самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия - Джохар Дудаев.

С 1 октября по 25 декабря 1991 года - член Совета обороны при президенте СССР.

8 декабря 1991 года поддержал Беловежское соглашение о роспуске СССР и создании Союза независимых государств (СНГ). 21 декабря 1991 года, одновременно с подписанием Алма-Атинской декларации о целях и основных принципах СНГ, главами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины был подписан протокол о возложении на Евгения Шапошникова командования Вооруженными силами СССР "до принятия решения о их реформировании".

26 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев прекратил свои полномочия. Первоначально он планировал передать терминал автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами ("ядерный чемоданчик") президенту РФ Борису Ельцину. Однако российский глава государства не явился на встречу, так как был недоволен содержанием итогового выступления Горбачева по телевидению. В результате "ядерный чемоданчик" от бывшего президента СССР принял маршал Шапошников, который затем передал его Ельцину.

С 14 февраля 1992 года по 24 сентября 1993 года занимал должность главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами (ОВС) СНГ. При этом фактически не контролировал большую часть подразделений, находившихся на территории бывших союзных республик. В январе-марте 1992 года президенты Украины, России и Казахстана подчинили себе все части, дислоцированные на их территории и образовали собственные военные ведомства. Вслед за этим аналогичные решения были приняты в других союзных республиках. 15 июня 1993 года в Москве состоялось заседание Совета министров обороны стран СНГ, на котором было решено упразднить должность главнокомандующего ОВС СНГ. Соответствующее решение было оформлено в сентябре 1993 года.

Карьера в Российской Федерации

С 11 июня по 18 сентября 1993 года - секретарь Совета безопасности РФ. Сменил на этом посту Юрия Скокова.

6 ноября 1993 года утвержден политсоветом Российского движения демократических реформ (РДДР; лидер - экс-мэр Москвы Гавриил Попов) в качестве кандидата в депутаты Государственной думы РФ думы первого созыва. 12 декабря 1993 года баллотировался в Думу по списку РДДР, был девятым номером в его общефедеральной части (вместе с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, бывшим членом Политбюро ЦК КПСС Александром Яковлевым, актером Олегом Басилашвили и др.). В Думу не прошел, так как список движения получил 4,08% (не преодолев пятипроцентного барьера).

С 26 января 1994 года по 26 августа 1996 года занимал должность представителя президента РФ Бориса Ельцина в государственной компании по экспорту и импорту вооружений и военной техники "Росвооружение".

С августа 1996 года - в резерве Министерства обороны РФ.

С октября 1995 года по март 1997 года - генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот-Российские международные авиалинии". После отставки проходил свидетелем по делу о мошенничестве руководства компании и невозвращении денежных средств в иностранной валюте из-за границы.

В 1997-2004 годах Евгений Шапошников работал в администрации президента РФ. С 11 марта 1997 года по 30 марта 2004 года - помощник президента РФ по вопросам развития космоса и авиации. Пост главы государства в этот период занимали Борис Ельцин, затем с 31 декабря 1999 года - Владимир Путин.

В 2004-2009 годах - советник генерального директора ОАО "Компания "Сухой". До 2007 года компанию возглавлял Михаил Погосян, затем Игорь Озар.

В 2005-2009 годах - член совета директоров ЗАО "Гражданские самолеты Сухого".

Входил в состав советов директоров ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии", ОАО "Авиакор" (Самара).

Звания, награды, личная информация

Маршал авиации СССР (26 августа 1991 года). Стал последним военачальником в Советском Союзе, получившим звание маршала.

Награжден орденами Красной Звезды, Почета (2002), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР II и III степеней.

Заслуженный военный летчик РФ (1992).

Автор книги "Выбор. Записки главнокомандующего" (1993).

Супруга Земфира, по профессии - врач, трое детей.