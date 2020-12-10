Биография Паоло Росси

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 декабря 2020 года в возрасте 64 лет скончался бывший футболист сборной Италии по футболу, чемпион мира-1982 Паоло Росси.

Происхождение, ранние годы

Паоло Росси родился 23 сентября 1956 года в Прато (Италия). Его отец, работавший на текстильной фабрике, привил сыну с детства любовь к футболу.

В 10 лет Росси был включен в детскую команду "Амброзиана" из Прато, затем перешел в "Католика Виртус" (Флоренция). В 15-летнем возрасте талантливого юниора позвали в академию туринского "Ювентуса".

Клубная карьера

Дебют Паоло Росси в профессиональном футболе за "Ювентус" состоялся в 1973 году в играх на Кубке Италии и Межконтинентальном кубке. В течение первых трех сезонов из-за постоянных травм футболист не смог закрепиться в составе туринского клуба и был отправлен на правах аренды в клуб "Комо" из одноименного города. Там Росси дебютировал в Серии А (высший дивизион чемпионата Италии по футболу) и провел за команду шесть игр.

По окончанию сезона 1975/1976 Росси перешел из "Ювентуса" в футбольный клуб "Виченца" из Серии B (второй по значимости дивизион). Вскоре он был переведен тренером с позиции флангового полузащитника, на которой выступал ранее, на место центрального форварда. Уже в сезоне 1976/77 Росси стал лучшим бомбардиром Серии B, забив 21 гол, и помог своей команде подняться в элитный дивизион. В следующем сезоне Паоло Росси стал лучшим бомбардиром Серии А с 24 забитыми мячами, а его команда заняла второе место в чемпионате. Однако уже в сезоне 1978/79 "Виченца" вылетела в серию B, при этом Росси успел отличиться 15 голами.

Сезон 1979/80 Паоло Росси провел в аренде в клубе "Перуджа", выступавшей в Серии А. В том сезоне футболист стал участником скандала с договорными матчами и был дисквалифицирован на два года (до 30 апреля 1982 года).

Несмотря на это, "Ювентус" решил вернуть своего форварда обратно и выкупил его у "Виченцы". В составе туринского клуба Росси выступал до 1985 года, за это время он становился дважды чемпионом Италии (сезоны 1981/82, 1983/84), обладателем Кубка Италии (1983), Кубка обладателей кубков (1984, европейский турнир), Суперкубка УЕФА (1984) и Кубка европейских чемпионов (1985, в н. в. - Лига чемпионов УЕФА).

Сезон 1985/86 Паоло Росси провел в составе "Милана", где отметился двумя забитыми мячами в дерби с миланским "Интером". В сезоне 1986/87 игрок выступал за "Эллас Верона" и помог команде занять четвертое место в Серии А, после чего объявил о завершении футбольной карьеры.

Всего в клубной карьере Паоло Росси провел 340 матчей, в которых забил 134 гола.