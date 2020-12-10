Биография Паоло Росси

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 декабря 2020 года в возрасте 64 лет скончался бывший футболист сборной Италии по футболу, чемпион мира-1982 Паоло Росси.
Происхождение, ранние годы
Паоло Росси родился 23 сентября 1956 года в Прато (Италия). Его отец, работавший на текстильной фабрике, привил сыну с детства любовь к футболу.
В 10 лет Росси был включен в детскую команду "Амброзиана" из Прато, затем перешел в "Католика Виртус" (Флоренция). В 15-летнем возрасте талантливого юниора позвали в академию туринского "Ювентуса".
Клубная карьера
Дебют Паоло Росси в профессиональном футболе за "Ювентус" состоялся в 1973 году в играх на Кубке Италии и Межконтинентальном кубке. В течение первых трех сезонов из-за постоянных травм футболист не смог закрепиться в составе туринского клуба и был отправлен на правах аренды в клуб "Комо" из одноименного города. Там Росси дебютировал в Серии А (высший дивизион чемпионата Италии по футболу) и провел за команду шесть игр.
По окончанию сезона 1975/1976 Росси перешел из "Ювентуса" в футбольный клуб "Виченца" из Серии B (второй по значимости дивизион). Вскоре он был переведен тренером с позиции флангового полузащитника, на которой выступал ранее, на место центрального форварда. Уже в сезоне 1976/77 Росси стал лучшим бомбардиром Серии B, забив 21 гол, и помог своей команде подняться в элитный дивизион. В следующем сезоне Паоло Росси стал лучшим бомбардиром Серии А с 24 забитыми мячами, а его команда заняла второе место в чемпионате. Однако уже в сезоне 1978/79 "Виченца" вылетела в серию B, при этом Росси успел отличиться 15 голами.
Сезон 1979/80 Паоло Росси провел в аренде в клубе "Перуджа", выступавшей в Серии А. В том сезоне футболист стал участником скандала с договорными матчами и был дисквалифицирован на два года (до 30 апреля 1982 года).
Несмотря на это, "Ювентус" решил вернуть своего форварда обратно и выкупил его у "Виченцы". В составе туринского клуба Росси выступал до 1985 года, за это время он становился дважды чемпионом Италии (сезоны 1981/82, 1983/84), обладателем Кубка Италии (1983), Кубка обладателей кубков (1984, европейский турнир), Суперкубка УЕФА (1984) и Кубка европейских чемпионов (1985, в н. в. - Лига чемпионов УЕФА).
Сезон 1985/86 Паоло Росси провел в составе "Милана", где отметился двумя забитыми мячами в дерби с миланским "Интером". В сезоне 1986/87 игрок выступал за "Эллас Верона" и помог команде занять четвертое место в Серии А, после чего объявил о завершении футбольной карьеры.
Всего в клубной карьере Паоло Росси провел 340 матчей, в которых забил 134 гола.
Карьера в сборной
Паоло Росси дебютировал за сборную Италию в товарищеском матче с Бельгией 21 декабря 1977 года, окончившемся победой итальянцев со счетом 1-0.
Принимал участие на чемпионате мира 1978 года в Аргентине, где сборная Италии уступила в матче за третье место сборной Бразилии (1-2).
Триумфальным для Паоло Росси и сборной Италии стал чемпионат мира 1982 года в Испании. Итальянская команда в финале обыграла сборную ФРГ со счетом 3-1, Паоло Росси отметился забитым голом в том матче. По итогу турнира Росси стал его лучшим бомбардиром с шестью забитыми голами и был признан лучшим игроком мундиаля.
На следующем чемпионате мира, в 1986 году, в Мексике игрок был включен в заявку сборной, но на поле так и не появился из-за травмы.
На чемпионатах Европы Росси не выступал (в 1980 г. из-за дисквалификации, в 1984 г. сборная Италия не попала в финальную стадию).
Всего за сборную Италии Паоло Росси провел 48 матчей и забил 20 голов.
Признание и награды
В 1978 году итальянская спортивная газета "Гадзетта делло спорт" признала Росси человеком года.
В 1982 году Росси стал обладателем "Золотого мяча" по версии французского журнала France Football (престижная индивидуальная премия лучшему футболисту года).
В 2004 году вошел в список 125 лучших футболистов всех времен, составленный Пеле в честь 100-летия ФИФА.
В 2006 году был включен в Зал славы итальянского футбола.
Личные сведения
Паоло Росси был с 2001 года женат на Федерике Каппеллетти. У него было трое детей: две дочери и сын.
После окончания футбольной карьеры Росси занимался бизнесом и работал экспертом на спортивных телеканалах.