Пассажирский самолет Ил-114-300. История и характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском (Московская область) совершил успешный первый полет новый российский пассажирский региональный самолет Ил-114-300. Машину пилотировали шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Олег Грязев. ТАСС подготовил материал об этом типе самолетов.

Ил-114 - семейство советских, позднее - российских ближнемагистральных турбовинтовых пассажирских самолетов для местных авиалиний. Может эксплуатироваться с небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос.

История проекта

В 1982 году конструкторское бюро Московского машиностроительного завода "Стрела" им. С. В. Ильюшина (ныне - ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина", головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК, в составе госкорпорации "Ростех") выступило с предложением создать турбовинтовой 60-местный самолет местных авиалиний для замены парка уже устаревших к тому времени Ан-24. Совет министров СССР поддержал инициативу бюро, выпустив в 1986 году постановление о создании самолета. Работы выполнялись под руководством генерального конструктора Генриха Новожилова, главным конструктором был Николай Таликов.

Первый полет опытный Ил-114 совершил 29 марта 1990 года в Жуковском, машиной с регистрационным номером СССР-54000 управлял экипаж в составе заслуженного летчика-испытателя Вячеслава Белоусова, второго пилота Александра Минченка и бортинженера В. Титова.

Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 2 сентября 1985 года начало эксплуатации Ил-114 было запланировано на II квартал 1991 года. Потребность "Аэрофлота" в таких машинах оценивалась на уровне 1 500 экземпляров. Серийное производство планировалось организовать с 1990 года на Ташкентском авиационном производственном объединении им. В. П. Чкалова (ТАПОиЧ, ныне - Ташкентский механический завод, Узбекистан), а с 1992 года - также на Московском авиационном производственном объединении им. П. В. Дементьева (ныне входит РСК "МиГ"). Предполагалась кооперация в рамках Совета экономической взаимопомощи - многие детали должны были поступать в Ташкент с предприятий Болгарии, Польши, Чехословакии, Румынии и Югославии. Однако в результате распада СССР в 1991 году и разрыва производственных цепочек крупносерийный выпуск самолета так и не был налажен.

Эксплуатация

Сертификат типа для Ил-114 был выписан Авиарегистром Межгосударственного авиационного комитета только 25 апреля 1997 года. С конца 1990-х самолеты по контрактам с ТАПОиЧ получала национальная авиакомпания Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" (выполняет полеты под брендом Uzbekistan Airways), производство было штучным.

Первый пассажирский рейс Ил-114 выполнил 9 июля 1999 года по маршруту Ташкент - Наманган. В том же году летчик-испытатель Игорь Гудков поднял в воздух модификацию Ил-114-100, оснащенную двигателями PW-127H компании Pratt & Whitney Canada. Всего в 1990-2012 годах было построено 18 летных экземпляров разных модификаций. В числе эксплуатантов в разные годы были российские авиакомпании "Выборг" и "Псков-Авиа". 1 мая 2018 года Uzbekistan Airways, имевшая в своем парке семь экземпляров Ил-114, прекратила их коммерческую эксплуатацию "с целью унификации авиапарка, повышения эффективности и рентабельности рейсов".

План возобновления серийного производства в РФ

18 ноября 2015 года вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что "после тяжелых дискуссий" был вновь открыт проект пассажирского Ил-114. Президент РФ Владимир Путин дал согласие на начало работ по организации производства Ил-114 в РФ. Ожидается, что новая глубоко модернизированная модификация - Ил-114-300 - сможет заменить на внутрироссийских авиалиниях импортные машины того же класса, а также устаревшие самолеты Ан-24 советской разработки. В феврале 2017 года между ОАК и ее дочерними предприятиями ПАО "Ил" и АО "РСК "МиГ" были заключены договоры о проведении соответствующих опытно-конструкторских работ и подготовки производства Ил-114-300.

Производство планируется развернуть на мощностях Производственного комплекса №1 - филиала "РСК "МиГ" в Луховицах (Московская область). В производственной кооперации принимают участие ПАО "ВАСО", АО "Авиастар-СП", АО "АэроКомпозит" (все входят в ОАК). Работы по программе Ил-114-300 синхронизированы с работами "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в Ростех) по двигателям ТВ7-117СМ-01 и ТВ7-117СТ-01 (последний с 2014 года разрабатывается АО "ОДК-Климов").

Планом поставок Ил-114-300 до 2030 года предусмотрена поставка до 100 самолетов. В их числе, по данным газеты "Ведомости", будут 50 машин для коммерческих авиакомпаний, 35 для государственных заказчиков (включая Минобороны РФ) и 15 - экспортных.

13 января 2018 года главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов сообщал в интервью ТАСС, что на программу производства самолета в РФ до 2025 года планируется выделить из бюджета около 50 млрд рублей.

Получение воздушным судном сертификата типа ожидается в 2022 году. Начало поставок серийных машин предварительно запланировано на 2023 год.

Конструкция и оборудование

Компоновочно самолет является свободнонесущим монопланом с назкорасположенным крылом и оперением нормальной однокилевой схемы. На крыле размещаются два турбовинтовых двигателя (в базовой модификации - ТВ7-117С, разработанные под руководством Александра Саркисова в Ленинградском опытном конструкторском бюро "Завода им. В. Я. Климова", ныне - АО "ОДК-Климов"). Двигатели оснащены малошумными шестилопастными воздушными винтами диаметром 3,6 м. Фюзеляж диаметром 2,86 м позволяет расположить в одном ряду два двухместных пассажирских кресла с центральным проходом шириной 450 мм между рядами кресел.

На базовой модели самолета устанавливался цифровой комплекс пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования разработки коллектива НИИ авиационного оборудования (ныне - АО НИИАО, Жуковский). Модификация Ил-114-100 оснащалась также рядом блоков американской компании Collins. Планируется, что Ил-114-300 получит усовершенствованный комплекс авионики ЦПНК-114М2 разработки АО НИИАО и АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" (РПКБ).

Модификации

Различают Ил-114 - базовый пассажирский вариант с двигателями ТВ-7-117С; Ил-114-100 - пассажирский вариант с двигателями PW127H; Ил-114Т - грузовой вариант, Ил-114-300 - глубоко модернизированная версия с двигателями ТВ7-117СТ-01.

Есть также эскизные проекты патрульного Ил-114П для охраны морских границ, Ил-114ФК (фотокартографического), рассматривался вопрос о создании океанского разведчика рыбы Ил-114ОРР. По заказу научно-производственного предприятия "Радар ММС" (Санкт-Петербург) в 1998 году был построен самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ для проведения летной отработки испытываемых образцов радиоэлектронного оборудования, а также выполнения комплексной радиолокационной, фото- и тепловизионной съемки земной и водной поверхности. По состоянию на декабрь 2020 года это единственный эксплуатируемый в РФ экземпляр Ил-114, помимо опытного Ил-114-300.

Летно-технические характеристики Ил-114-300

Длина самолета составляет 26,877 м, высота - 9,324 м, размах крыла - 30 м, площадь крыла - 81,9 кв. м, диаметр фюзеляжа - 2,86 м. Максимальная взлетная масса для Ил-114-300 составляет 23,5 тонны, максимальная полезная нагрузка - 6 500 кг. Емкость топливных баков самолета равна 8 780 л. Машина может развивать крейсерсккю скорость до 500 км/ч, набирать высоту до 7 600 м.

Дальность полета с максимальным количеством пассажиров составляет 1 900 км, дальность полета с максимальным запасом топлива (нагрузка 1 300 кг) - 5 тыс. км. Требуемая длина взлетно-посадочной полосы - 1 400 м. Пассажировместимость - 64 человека, экипаж - два человека. Проектный ресурс самолета - 30 лет, 30 тыс. полетов, 30 тыс. летных часов. Силовая установка - два турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ-01 мощностью до 3 тыс. 100 лошадиных сил каждый и новые винты АВ-112-113 повышенной тяги.