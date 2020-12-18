Хронология случаев высылки российских дипломатов из Болгарии

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 декабря 2020 года Болгария объявила персоной нон грата российского дипломата после того, как прокуратура выдвинула в отношении него обвинения в шпионаже. Это четвертый случай выдворения российских дипслужащих из этой страны, о которых сообщали СМИ.

25 октября 2019 года стало известно, что прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата, заподозренного в шпионаже в пользу российских спецслужб. 29 октября сотрудник российского посольства был объявлен персоной нон грата, а 30 октября покинул Болгарию. В ответ 5 декабря Россия объявила о выдворении сотрудника болгарского посольства в Москве.

24 января 2020 года власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура ранее завела дело о шпионаже. В посольстве РФ в Софии заявили, что никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Об ответных мерах со стороны РФ не сообщалось.

23 сентября 2020 года МИД Болгарии заявил о высылке двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже. Как утверждается, россияне занимались разведывательной деятельностью в Болгарии с 2016 года, собирая информацию о планах по модернизации болгарской армии и поддержке технической готовности военной техники. 12 октября в ответ Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата.

В материал были внесены изменения (18:34 мск) - уточняется страна во втором абзаце: 30 октября покинул Болгарию.