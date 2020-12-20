Служба внешней разведки РФ. Задачи, полномочия, структура

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 декабря 2020 года Служба внешней разведки (СВР) РФ отмечает свое 100-летие. 20 декабря 1920 года председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) при Совете народных комиссаров РСФСР Феликс Дзержинский подписал приказ о создании в структуре ВЧК Иностранного отдела. Документ выводил внешнюю разведку из подчинения Особого отдела ВЧК и утверждал ее в качестве самостоятельного подразделения советских спецслужб.

Задачи

Служба внешней разведки РФ (СВР России) - федеральный орган исполнительной власти, является составной частью сил обеспечения безопасности, призван защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз.

СВР России ведет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической сферах, а также в сфере шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи с использованием радиоэлектронных средств и методов за пределами Российской Федерации.

Руководство органами внешней разведки осуществляет президент РФ, в частности, он определяет задачи разведывательной деятельности СВР.

Целями работы СВР являются:

обеспечение президента, федеральных органов законодательной и исполнительной власти разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической, экономической, оборонной, научно-технической и экологической областях;

обеспечение условий, способствующих успешной реализации политики РФ в сфере безопасности;

содействие экономическому и научно-техническому развитию страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ.

Полномочия

В процессе разведывательной деятельности органы внешней разведки РФ могут использовать гласные и негласные методы и средства, особый характер которых определяется условиями этой деятельности.

Федеральным законом "О внешней разведке" СВР предоставляются особые полномочия для реализации задач в сфере своей компетенции. В частности, служба имеет право устанавливать на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с лицами, добровольно давшими на это согласие. При этом СВР не вправе обращаться за конфиденциальным содействием к членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, законодательных органов субъектов РФ, судьям и прокурорам всех уровней, священнослужителям и полномочным представителям официально зарегистрированных в России конфессий.

Также СВР имеет право осуществлять меры по зашифровке своих сотрудников с использованием в этих целях иной ведомственной принадлежности. Органы государственной власти, организации и предприятия оказывают содействие СВР на основе взаимных соглашений. Возмещение расходов по оказанию такого содействия является расходным обязательством РФ. Порядок взаимодействия СВР с федеральными органами исполнительной власти в вопросах, касающихся оказания содействия органам внешней разведки, определяется главой государства.

Парламентский контроль за деятельностью СВР

Парламентский контроль за деятельностью органов внешней разведки ведется путем проверки Счетной палатой исполнения утвержденных Федеральным собранием смет расходов на содержание СВР. В этих целях в Счетной палате действует специальная группа из числа ее членов. Кроме того, с СВР взаимодействуют комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности и Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Члены этих комитетов и специальной группы Счетной палаты получают допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Руководство и структура

Службу внешней разведки возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности президентом РФ. С 5 октября 2016 года этот пост занимает Сергей Нарышкин. Он также является по должности председателем коллегии службы, куда входят заместители директора Службы внешней разведки, начальники оперативных, аналитических и функциональных подразделений. Кроме того, при директоре СВР действует группа консультантов, в которую входят ветераны внешней разведки.

Организационная структура СВР России включает оперативные, аналитические и функциональные подразделения (управления, службы, самостоятельные отделы). В их числе:

Аппарат директора, включающий протокольный отдел;

Бюро по связям с общественностью и СМИ (Пресс-бюро);

оперативные отделы;

Управление анализа и информации;

Управление внешней контрразведки;

Управление информатики;

Управление научно-технической разведки;

Управление оперативной техники;

Управление экономической разведки;

Служба эксплуатации и обеспечения;

Академия внешней разведки.

Численность сотрудников органов внешней разведки устанавливается президентом РФ и не раскрывается.

Отряд специального назначения "Заслон"

По данным телеканала "Звезда", в 1998 году в структуре СВР было создано силовое подразделение - отряд специального назначения "Заслон". Он предназначен для силового реагирования на угрозы объектам СВР, дипломатическим миссиям России за рубежом и охраны руководителей СВР и МИД России во время их визитов в "горячие точки".

Статус сотрудников СВР

Сотрудники органов внешней разведки РФ являются как военнослужащими, так и государственными гражданскими служащими. К кадровому составу СВР относятся сотрудники службы, которые напрямую связаны с ведением разведывательной деятельности. Сведения, раскрывающие принадлежность конкретных лиц к кадровому составу СВР составляют государственную тайну.

Сотрудники кадрового состава СВР для выполнения своих обязанностей могут без раскрытия их принадлежности к органам внешней разведки занимать должности в федеральных органах исполнительной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях. При этом им запрещено негласно участвовать в деятельности законодательной и судебной власти, а также общественных объединений и религиозных организаций РФ.

Работники СВР могут устанавливать контакты с иностранными гражданами, обращаться в зарубежные средства массовой информации, иностранные, международные организации, а также размещать свои персональные данные в социальных сетях, блогах (микроблогах) и иных сетевых сообществах информационно-телекоммуникационной сети Интернет только с согласия руководства службы. Кроме того, сотрудникам внешней разведки, их супругам и несовершеннолетним детям запрещено иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами, если это не обусловлено решением задач разведывательной деятельности.

Военнослужащие, состоящие в кадрах СВР, согласно закону, не могут состоять в общественных объединениях, преследующих политические цели. Государственные гражданские служащие и работники органов внешней разведки не могут создавать подобные общественные объединения. Все сотрудники органов внешней разведки РФ подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

Академия внешней разведки

Академия внешней разведки (АВР) - высшее специальное учебное заведение, входящее в структуру СВР. Его задачей является подготовка и повышение квалификации офицеров СВР России и других специальных служб, их научно-педагогических кадров, а также научно-исследовательская и методическая работа по профильной тематике. На учебу в академию по направлению подразделений СВР принимаются граждане России, имеющие высшее образование, в возрасте до 30 лет, физически здоровые, обладающие способностями к изучению иностранных языков и достаточным уровнем общеобразовательной, политической, научно-технической подготовки и общей культуры.

Символика и награды

Указом президента РФ от 31 октября 2009 года были учреждены геральдический знак - эмблема, флаг и знамя Службы внешней разведки РФ.

СВР России имеет ряд собственных наград. В их числе почетный знак "За службу в разведке", медали "За отличие в военной службе" трех степеней, "За заслуги", "За взаимодействие", "За отличие" и др., нагрудный знак "За научные достижения", юбилейные знаки и медали ("90 лет ИНО-ПГУ-СВР" и др.), а также почетное звание "Заслуженный сотрудник органов внешней разведки РФ".

Премия СВР России

6 января в 2000 году в целях укрепления сотрудничества Службы внешней разведки с творческими организациями и деятелями культуры, а также стимулирования создания "высокохудожественных произведений литературы и искусства" о российской внешней разведке была учреждена Премия СВР России. Конкурсный отбор ведет Комиссия по премиям, которую возглавляет один из заместителей директора СВР. По представлению Комиссии решение о присуждении премий принимает коллегия ведомства. Вручение наград приурочено ко Дню работника органов безопасности РФ и очередной годовщине со дня создания российской внешней разведки. Лауреаты премии получают диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 120 тыс. руб.