История Службы внешней разведки РФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 декабря 2020 года Служба внешней разведки (СВР) РФ отмечает свое 100-летие.

Иностранный отдел ВЧК

20 декабря 1920 года председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) при Совете народных комиссаров (СНК) РСФСР Феликс Дзержинский подписал приказ о создании в ВЧК Иностранного отдела (ИНО). Документ выводил внешнюю разведку из подчинения Особого отдела ВЧК и утверждал ее в качестве самостоятельного подразделения советских спецслужб. Штат ИНО первоначально составлял 70 человек.

ИНО ОГПУ

6 февраля 1922 года ВЧК была упразднена и вместо нее создано Главное политическое управление (ГПУ) Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) РСФСР, в состав которого вошла и внешняя разведка. После образования Советского Союза (30 декабря 1922 года) ГПУ было преобразовано в Объединенное государственное управление (ОГПУ) при СНК СССР. 2 ноября 1923 года Иностранный отдел вошел в состав его Секретно-оперативного управления.

30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение об активизации деятельности внешней разведки. В качестве основных задач были определены борьба с организациями антисоветской эмиграции, выявление "интервенционистских планов" враждебных стран, противодействие иностранному шпионажу, получение технических новинок из-за заграницы и др. Штат ИНО ОГПУ в конце 1930 г. состоял из 121 сотрудника. Помимо резидентур, действовавших под легальным прикрытием (дипломатическим, журналистским и др.), с начала 1930-х годов стала активно создаваться нелегальная сеть разведки.

ИНО НКВД

10 июля 1934 года Иностранный отдел перешел из упраздненного ОГПУ в состав Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР. В 1936 году в целях секретности отделам ГУГБ были присвоены номера, Иностранный отдел получил 7-й. В его составе было образовано два подразделения: закордонная разведка и внешняя контрразведка.

В июле 1939 года внешняя разведка была переименована в 5-й отдел ГУГБ НКВД СССР. К концу 1940 года общая численность ее сотрудников достигла 695 человек (из них 235 - центрального аппарата).

3 февраля 1941 года решением Политбюро ЦК ВКП(б) НКВД СССР было разделено на два наркомата: НКВД и Наркомат государственной безопасности (НКГБ). Внешняя разведка была реорганизована в 1-е управление (разведка за границей) НКГБ СССР. 7 декабря 1943 года во внешней разведке был образован информационно-аналитический отдел, который занимался обработкой добытой резидентами информации.

Послевоенные реформы

22 марта 1946 года НКГБ СССР был преобразован в Министерство государственной безопасности (МГБ) СССР. Внешняя разведка стала Первым главным управлением (ПГУ) МГБ СССР.

Постановлением правительства от 30 мая 1947 года все советские разведывательные службы, в том числе Первое главное управление МГБ (внешняя разведка), были объединены в единый орган - Комитет информации (КИ) при Совете Министров СССР (Комитет № 4). В системе КИ действовали восемь управлений: Англо-американское, Европейское, Ближнего и Дальнего Востока, нелегальной разведки, научно-технической разведки, шифровальное и управление советников в странах народной демократии. Также в структуре КИ работали два самостоятельных направления: "ЕМ" (эмиграция) и "СК" (советские колонии за рубежом), а также шесть функциональных отделов (оперативной техники, связи и т. д.). В эти же годы для руководства разведкой за рубежом был введен институт главных резидентов, которыми, как правило, назначались послы или посланники. Первым главным резидентом стал Александр Панюшкин, который в 1947-1952 годах был послом в США.

В феврале 1949 года Комитет информации был переподчинен Министерству иностранных дел СССР. Однако уже 2 ноября 1951 года внешняя разведка была вновь возвращена в состав Министерства государственной безопасности и стала его Первым главным управлением.

Сразу после смерти советского лидера Иосифа Сталина (Джугашвили) 5 марта 1953 года было решено объединить МГБ и Министерство внутренних дел (МВД) в одно ведомство - МВД СССР. 14 марта 1953 года внешняя разведка вошла в МВД как 2-е Главное управление (разведка за границей).

Первое главное управление КГБ

На следующий год разведывательные органы вновь были выделены в отдельную службу - Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете министров СССР (с 1978 года - КГБ СССР). 13 марта 1954 года в его структуре было образовано Первое главное управление, ответственное за внешнюю разведку. Данная структура оставалась неизменной вплоть до 1991 года.

Основными задачами ПГУ КГБ СССР были поиск информации о военных и политических замыслах противника и о новых видах вооружения и научных разработках стран НАТО; слежение за возможной подготовкой к нанесению ядерного удара по СССР, проведение активных мероприятий для "содействия внешнеполитическому курсу Советского государства". Также ПГУ занималось организацией противодействия спецслужбам зарубежных государств на территории СССР и других социалистических стран.

Служба внешней разведки России

22 октября 1991 года Госсовет СССР принял решение в целях "устранения монополизма в сфере обеспечения государственной безопасности" упразднить КГБ СССР. 3 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал закон "О реорганизации органов государственной безопасности", согласно которому единый КГБ СССР был ликвидирован. На базе ПГУ КГБ была создана Центральная служба разведки (ЦСР) СССР. Новая служба просуществовала до 18 декабря 1991 года, когда указом президента РСФСР Бориса Ельцина была образована Служба внешней разведки РСФСР (с 25 декабря 1991 года - РФ). Этим же документом СВР была напрямую подчинена главе российского государства.

13 августа 1992 года вступил в силу первый в российской истории закон "О внешней разведке", который определил ее статус, основы организации, а также порядок контроля и надзора за ее деятельностью. В настоящее время работа СВР России регулируется законом "О внешней разведке" от 10 января 1996 года и положением о службе от 19 июля 2004 года. Согласно закону, СВР осуществляет свою деятельность "в целях обеспечения президента, Федерального собрания и правительства разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях", а также содействует экономическому и научно-техническому развитию России.