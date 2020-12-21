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Биография Александра Курляндского

Писатель и сценарист, один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" умер в возрасте 82 лет
Александр Курляндский Alexei Kobelev/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons
Описание
Александр Курляндский
© Alexei Kobelev/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 декабря 2020 году в возрасте 82 лет жизни в результате продолжительной болезни умер писатель и сценарист, один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский.

Александр Ефимович Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве в семье инженеров. В годы Великой Отечественной войны вместе с родителями находился в эвакуации в Свердловске (ныне Екатеринбург).

В 1960 году Александр Курляндский окончил факультет теплогазоснабжения и вентиляции Московского инженерно-строительного института имени В. В. Куйбышева (МИСИ; ныне Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет). В студенческие годы издавал стенгазету, писал сценарии капустников, а также тексты миниатюр для театра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова "Наш дом".

В 1961 году, уже после окончания вуза, принимал участие в телепередачах "Клуб веселых и находчивых" (КВН) в составе команды МИСИ (стала чемпионом по итогам первого сезона 1961-1962 годов).

В начале 1960-х годов работал мастером на строительстве. Попал под выборочный армейский призыв лиц с высшим образованием. Был задействован на строительстве ракетных площадок в Московской и Брянской областях.

С середины 1960-х годов Александр Курляндский профессионально занимался литературной деятельностью. Сотрудничал с журналами "Крокодил" и "Юность", "Литературной газетой".

В 1964 году вместе с Эдуардом Успенским (1937-2018) и Аркадием Хайтом (1938-2000) разработал обновленную программу новогодней Кремлевской елки.

В 1967 году в сатирический киножурнал "Фитиль" (№59) вошел короткий анимационный фильм "Штурмовщина", созданный на студии "Союзмультфильм" по сценарию Александра Курляндского и Аркадия Хайта.

Александр Курляндский вместе с Аркадием Хайтом и Феликсом Камовым (род. 1932) работал над сценарием получившего широкую известность мультипликационного сериала "Ну, погоди!" (первый режиссер Вячеслав Котеночкин). Его первая серия вышла в 1969 году, последняя на данный момент - двадцатая - в 2006 году.

Александр Курляндский также принимал участие в написании сценариев нескольких десятков анимационных фильмов. В их числе: "Выше голову" (1972, режиссер Лев Атаманов), "Вокруг света поневоле" (1973, Давид Черкасский), "Умельцы" (1973, Сергей Алимов), "Спасибо, аист" (1978, Анатолий Солин), "Метание молота" (1980, Раса Страутмане), "Баба-яга против!" (1980, Владимир Пекарь), "Великолепный Гоша" (1981-1982, Анатолий Солин), "О, море, море!" (1983, Ефим Гамбург), "Встречайте бабушку" (1984, Раса Страутмане), "Возвращение блудного попугая" (1984-1988, Валентин Караваев), "Находка" (1986, Борис Храневич), "Веревка" (1990, Любовь Апраксина).

Автор сказочных повестей "Последний чемпион Земли" (1996, вместе с Эдуардом Успенским) и "Ну, погодите, или Двое на одного" (1998), романа "Тайна кремлевских подземелий. Хроника невероятных событий" (1996), пародийного произведения "Тринадцатая ножка Буша" (2001) и др. Выпустил развивающий учебник для начальной школы "Кеша и его друзья в поисках клада" (2003).

Был членом Союза кинематографистов РФ.

Заслуженный деятель искусств РФ (2007).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1988, "за сериал мультипликационных фильмов "Ну, погоди!" производства студии "Союзмультфильм").

Был женат на Инессе Денисовне Чуковской (работала преподавателем немецкого языка). 

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РоссияКурляндский, Александр Ефимович
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