История вытрезвителей в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 декабря 2020 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, дающий регионам России право с 1 января 2021 года создавать платные медицинские вытрезвители на базе государственно-частного партнерства. Правом определять общие правила организации их деятельности наделяется правительство. Также принят сопутствующий закон (поправки в закон "О полиции"), разрешающий полиции доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.

В чем суть и зачем это нужно?

Платные вытрезвители. В чем суть и зачем это нужно?

В частности, тульский "Приют для опьяневших" содержался за счет городской казны, основной целью заведения было спасение замерзающих на улице рабочих ("дать бесплатное помещение, уход и медицинскую помощь тем лицам, которые будут подбираемы чинами полиции или иным способом на улицах города Тулы в тяжелом и бесчувственно пьяном виде и которые будут нуждаться в медицинской помощи"). В учреждении было два отделения: амбулаторий для алкоголиков и приют для детей пьющих родителей. Штатными сотрудниками приюта были фельдшер и кучер, ездивший по городу и подбиравший пьяных. Пациентов в приюте бесплатно кормили и оказывали им необходимую медицинскую помощь: давали рассол и водный раствор нашатырного спирта, при проблемах с сердцем - камфору. В приюте они проводили несколько дней, для развлечения больных "допускалась игра на граммофоне". Бедных и плохо одетых пациентов при выписке обеспечивали одеждой и обувью. В течение первого года работы приюта уличная смертность "от опоя" в Туле уменьшилась в 1,7 раза. В 1909 году в приюте лечились 3 тыс. 29 человек, в амбулатории - 87, "процент успешного излечения" достиг 60,72%.

Через несколько лет после создания первых "приютов для опьяневших" почти в каждом губернском центре Российской империи открылись аналогичные учреждения. После 1917 года все приюты были закрыты.

Вытрезвители в СССР

Первый советский вытрезвитель был открыт 14 ноября 1931 года в Ленинграде по адресу ул. Марата, д. 79. Учреждение действовало под управлением Народного комиссариата здравоохранения.

Приказом народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии от 4 марта 1940 года медицинские вытрезвители были выведены из ведения Наркомздрава и подчинены Народному комиссариату внутренних дел (НКВД; впоследствии - Министерству внутренних дел, МВД СССР). Сотрудники органов внутренних дел подбирали на улицах пьяных и доставляли в вытрезвитель, где тех по возможности приводили в чувство и оставляли проспаться на ночь.

Согласно приказу МВД СССР "Об утверждении Положения о медицинском вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел и Инструкции по оказанию медицинской помощи лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители" от 30 мая 1985 года, в медвытрезвитель доставлялись лица, находившиеся в общественных местах в средней или тяжелой степени опьянения, "оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность". Помещать в вытрезвитель несовершеннолетних можно было в исключительных случаях, когда нельзя было установить их личность и место жительства.

После полного вытрезвления гражданина (как правило - не ранее 5 часов утра) фельдшер производил повторный осмотр, выписывалась квитанция об оплате услуг, после чего нарушителя общественного порядка отпускали. О пребывании в вытрезвителе направлялось специальное уведомление по месту работы пациента "для принятия административного воздействия". На основании такой справки человек мог подвергнуться общественному порицанию, лишиться премии или должности.

Работники медвытрезвителей также были обязаны проводить профилактическую работу с гражданами, совершающими правонарушения на почве пьянства, а также выявлять хронических алкоголиков. В случае, если гражданин попадал в вытрезвитель три и более раз в течение года, его направляли в наркологические отделения (наркологические диспансеры, психоневрологические больницы) для медицинского обследования и, при необходимости, для противоалкогольного лечения. Тарифы за обслуживание в медвытрезвителях в разные годы в разных городах Советского Союза различались, и могли достигать 25-35 рублей в сутки.

Во времена СССР медицинские вытрезвители часто фигурировали в "городском фольклоре" - анекдотах и песнях; становились темой для газетных карикатур и произведений писателей-сатириков; нашли отражение в кинематографе (фильмы "Осенний марафон" и "Афоня", сатирический киноальманах "Сто грамм для храбрости" и др.).

Судьба вытрезвителей в РФ

Вопрос о передаче медвытрезвителей из милицейского подчинения в ведение Министерства здравоохранения обсуждался с начала 1990-х годов. В сентябре 1992 года вышло соответствующее постановление Правительства РСФСР ("Об организационных мерах по выполнению постановления Верховного Совета РСФСР "О милиции"), но переподчинения вытрезвителей так и не произошло. Согласно постановлению Правительства России от 7 декабря 2000 года, медвытрезвители относились к милиции общественной безопасности. В 2006 году тарифы в российских вытрезвителях составляли от 50 рублей в сутки (Астрахань, Владимир) или 100 рублей (Москва), до 770 рублей (Челябинск, Орел) и даже 2 700 рублей (Якутск). При этом в Ульяновске и Нижнем Новгороде в том же 2006 году вытрезвители оказывали услуги бесплатно.

Указом от 1 января 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев объявил недействительным приказ МВД СССР от 30 мая 1985 года, юридически медвытрезвители перестали существовать как специальные учреждения внутренних дел. Тем не менее, местные бюджеты, на балансе которых находились эти заведения, продолжали выделять средства на их содержание: МВД платило зарплату милиционерам за работу в вытрезвителях. Согласно официальной статистике, муниципальные органы тратили на содержание каждого из вытрезвителей от 5 до 11 млн рублей в год. Всего на 1 января 2010 года в России насчитывалось 545 вытрезвителей. В 2009 году в них побывали в общей сложности 2 млн 558 тыс. человек.

К середине октября 2011 года все специализированные медицинские вытрезвители на территории России были ликвидированы.

После их закрытия лица, находящиеся в тяжелом алкогольном опьянении или алкогольной коме, доставляются сотрудниками скорой медицинской помощи в больницы (в токсикологические, реанимационные или терапевтические отделения). Лиц в средней и легкой степени опьянения привозят в терапевтические отделения по месту обнаружения или прописки. По оценке экспертов, лица в средней степени алкогольного опьянения могут представлять угрозу здоровью и жизни медиков и других пациентов. По данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации.

Хотя на федеральном уровне вытрезвителей в России не существует, уже начиная с 2011 года подобные учреждения в отсутствие правовых оснований создавались по инициативе местных властей. Финансирование их работы велось за счет региональных бюджетов и фактически являлось нецелевым. По состоянию на 2020 год такие аналоги вытрезвителей действуют в 20 регионах страны. В частности, "центры детоксикации" функционируют в Татарстане при больницах и поликлиниках.

Проект восстановления системы вытрезвителей

5 ноября 2019 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в российских регионах вытрезвителей. Один из авторов инициативы, замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, приводил статистику, согласно которой в 2018 году в России в медицинские организации были доставлены 681,6 тыс. человек в нетрезвом состоянии, 75% из которых не получили помощи. Документ предполагает программу создания в субъектах РФ вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства: в таком случае появляется возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в указанные заведения. По словам Хинштейна, законопроект направлен в первую очередь на обеспечение существующих вытрезвителей "необходимыми юридическими механизмами". Учреждения будут создавать на базе органов здравоохранения. По оценке законотворцев, стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1 500 рублей за ночь, однако точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ.

Инициатива была поддержана кабмином с учетом замечаний. В частности, правительство выступило за уточнение статуса специализированных учреждений и правовых оснований для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, а также видов помощи, которая будет оказываться в таких учреждениях. 56 субъектов РФ выступили в пользу концепции законопроекта, два (Ростовская и Саратовская области) - против.

15 июля 2020 года Госдума приняла во втором, а 15 декабря - в третьем чтении сопутствующий законопроект наделяющий полицейских полномочиями доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения, утративших связь с реальностью, не только в больницы, но и в вытрезвители, в том числе платные.

Ситуация за рубежом

Вытрезвители продолжают действовать в Белоруссии, Казахстане, Чехии, Польше и ряде других стран. В Германии открыты специальные "камеры для протрезвления" (Ausnuechterungszelle) при полицейских участках и клиниках.