За что США вводили санкции в отношении России

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 декабря 2020 года Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против ведомств и компаний из России и КНР, связанных с оборонной промышленностью. Для экспорта, реэкспорта или передачи определенных товаров этим организациям теперь потребуется лицензия американского правительства "для контроля конечных потребителей товаров военного назначения". В российской части списка 45 компаний и ведомств, в их числе Минобороны, Служба внешней разведки, компания "Сухой", ПАО "Туполев". В Минторге США отметили, что данный шаг предпринят для "борьбы с усилиями Китая и России по привлечению американских технологий для своих дестабилизирующих военных программ".

О том, какие поводы США использовали для введения санкций в отношении России (приведены формулировки американского правительства) - в материале ТАСС.

За военно-техническое сотрудничество с Ираном и за поставку Сирии противотанковых ракетных комплексов "Корнет-Э" в июле 1998 года и апреле 1999 года США ввели санкции против ряда российских компаний и организаций, в том числе Балтийского государственного технического университета, НИИ "Графит", Тульского конструкторского бюро приборостроения, Климовского центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) и Вольского механического завода. Впоследствии российские компании неоднократно подпадали под действие санкций, поводом для которых называлось нарушение американского Закона о нераспространении в отношении Ирана и Сирии.

За причастность к гибели 16 ноября 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская Тишина" аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, а также за "совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека" США ввели в 2013 году санкции в отношении сотрудников российских силовых ведомств. Список лиц, подпадающих под санкции, введенные на основании "акта Магнитского", несколько раз дополнялся.

За "подрыв демократических процессов и институтов в Украине, а также за угрозу ее миру, безопасности, суверенитету и территориальной целостности" в марте 2014 года США заморозили сотрудничество с Россией в военной, космической и атомной сферах и ввели санкции в отношении ряда лиц и компаний. С тех пор санкции неоднократно продлевались и расширялись.

За "проведение киберопераций, направленных против американских выборов" 29 декабря 2016 года власти США выслали из страны 35 российских дипломатов, а также наложили арест на два дипломатических объекта в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В санкционный список попал ряд лиц и организаций, в их числе Федеральная служба безопасности и Главное управление Генштаба ВС России. Впоследствии санкции продлевались.

За "вмешательство граждан России в ход американских избирательных процессов, кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство и Организацию по запрещению химического оружия", а также за "другую злонамеренную деятельность" 19 декабря 2018 года США внесли в санкционные списки 18 россиян и четыре российских информационных ресурса.

За применение Россией "химического оружия в нарушение международного права… и против своих собственных граждан" 27 августа 2018 года был введен запрет на продажу оружия, экспорт товаров и технологий двойного назначения, электроники и компонентов для нефтегазовой отрасли. Поводом для санкций стало обвинение, выдвинутое Великобританией в адрес России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери 4 марта 2018 года.

За причастность "к необоснованным нападениям России на украинские военные корабли в Керченском проливе, к аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств на востоке Украины" 15 марта 2019 года в черный список были включены шесть физических лиц и восемь компаний.

"За поддержку жестокой военной машины президента Сирии Башара Асада и содействие поставкам авиационного топлива российским Вооруженным силам в Сирии" 26 сентября 2019 года американская администрация внесла в санкционные списки пять судов, одну фирму и три физических лица.

"За вредоносную деятельность в киберсфере" 5 декабря 2019 года были введены санкции против россиян, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp.

Для "сдерживания России и защиты европейской энергетической безопасности" 20 декабря 2019 года США потребовали от иностранных компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", прекратить работу над проектами.