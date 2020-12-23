История изменений праздничных и выходных дней на Новый год

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 декабря 2020 года президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Об этом глава государства сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам, комментируя предложение руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова.

Путин при этом пояснил, что в этом году на федеральном уровне принять такое решение уже нельзя. Поэтому президент рекомендовал "в течение следующего года <...> необходимое решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня". Ранее ряд регионов РФ уже объявил 31 декабря выходным днем.

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, в настоящее время в январе - восемь нерабочих праздничных дней: новогодние каникулы - 1-6 и 8 января, а также Рождество Христово - 7 января. Инициативы о законодательном изменении сроков каникул за счет включения в них 31 декабря регулярно и широко обсуждаются в СМИ.

Новогодние праздники в царской России

В России традиция празднования Нового года 1 января появилась в 1700 году, согласно указу Петра I. Русский царь повелел отмечать праздник семь дней. Дома и улицы украшали хвойными деревьями и ветками, жгли костры, устраивали фейерверки, давали ружейные салюты и пр. После смерти Петра традиция семидневных гуляний по случаю наступления нового года прервалась. Праздник вернулся уже в эпоху царствования Екатерины II, но при этом оставался сугубо светским. Церковь продолжала отмечать наступление года по юлианскому календарю - 1 сентября.

До 1897 года продолжительность рабочей недели законодательно не регулировалась. Выходным был лишь воскресный день. Владельцы фабрик, заводов и пр. сами принимали решение, давать ли своим работникам возможность отдохнуть в праздничные дни. Как правило, такой дополнительный выходной предоставлялся во время религиозных праздников, включая Рождество.

2 июня 1897 года был принят закон "О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленности", которым в России была нормирована трудовая неделя и установлены праздничные нерабочие дни, обязательные для всех работодателей. Выходным днем стал и 1 января. В этот день отмечались сразу два события - светский Новый год, который объявлялся Высочайшим повелением государя, и религиозный праздник Обрезание Господне. Кроме того, праздничными нерабочими днями официально стали 25 и 26 декабря - Рождество Христово.

После установления советской власти

В 1918 году в Советской России был введен в действие григорианский календарь, поле чего разница между старым и новым стилем составила 13 суток. 1 января - Новый год - продолжало оставаться нерабочим праздничным днем, а православное Рождество, которое после календарной реформы стали отмечать 7 января, было исключено из списка праздничных выходных. В 1929 году в рамках антирелигиозной кампании празднование Рождества было запрещено, а 1 января перестало быть выходным днем. Постановление Совнаркома СССР "О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю" от 24 сентября 1929 года предписывало "в день нового года и в дни всех религиозных праздников работу производить на общих основаниях". 1 января оставалось рабочим днем до 1947 года.

Возвращение выходных дней

23 декабря 1947 года указом президиума Верховного совета СССР 1 января вновь получило статус праздничного и нерабочего дня. Однако если он совпадал с выходным, то не переносился на ближайший рабочий день.

Спустя 43 года - 27 декабря 1990 года - Верховный совет РСФСР "в связи с обращением Патриарха Московского и всея Руси Алексия и уважая религиозные чувства верующих" постановил считать Рождество 7 января праздничным нерабочим днем. Статус праздника был закреплен законом РСФСР от 25 сентября 1992 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР".

Новогодние каникулы в РФ

25 сентября 1992 года были приняты поправки в Кодекс законов о труде РСФСР, согласно которым нерабочим днем наряду с 1 и 7 января стало 2 января. Эти праздники были сохранены и в Трудовом кодексе РФ, принятом 30 декабря 2001 года (вступил в силу 1 февраля 2002 года).

29 декабря 2004 года в статью 112 Трудового кодекса были внесены изменения, согласно которым новогодние каникулы длились с 1 по 5 января включительно, 6 января было рабочим днем, а Рождество - выходным. Однако фактически 6 января также было нерабочим, так как на него переносили выходные (субботу или воскресенье), совпадающие с новогодними праздниками.

С 2013 года официальные новогодние каникулы в России длятся с 1 по 8 января. Соответствующие поправки были внесены в статью 112 Трудового кодекса 23 апреля 2012 года. Из этих восьми дней собственно новогодние каникулы приходятся на 1-6 и 8 января, а 7 января отмечается Рождество Христово. Совпадающие с этими праздниками нерабочие дни (суббота и воскресенье) по решению правительства РФ могут быть перенесены на другие даты. Как правило, их присоединяют к майским праздничным дням.

Вопрос о переносе выходного дня на 31 декабря

Очередной виток дискуссии об изменении новогодних праздников за счет включения в них 31 декабря вызвало распоряжение губернатора Томской области Сергея Жвачкина от 14 ноября 2019 года. Губернатор распорядился перенести рабочий день со вторника 31 декабря на субботу, 28 декабря. Решение, которое, по его словам, было принято "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику", коснулась только работников обладминистрации. Однако губернатор предложил главам местных исполнительных органов также перенести выходной день.

Инициатива по переносу нерабочего дня с 28 декабря на 31-е была одобрена рядом депутатов Госдумы РФ и членов Совета Федерации. В свою очередь министр труда и соцзащиты Максима Топилина пояснил, что изменить уже утвержденный в России рабочий календарь невозможно, поскольку правительство принимает решение о переносе нерабочих дней на следующий год заблаговременно. Однако каждый работодатель имеет право самостоятельно дать своим работникам выходной.

Позднее о переносе выходного дня в 2019 году для сотрудников учреждений и организаций, находящихся в ведении региональных властей, было объявлено в ряде российских регионов. 31 декабря также был объявлен выходным в Вооруженных силах РФ.

10 декабря 2019 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о том, чтобы сделать 31 декабря нерабочим днем. Позднее, 19 декабря, на своей большой пресс-конференции президент подтвердил, что считает логичным сделать последний день года выходным. 24 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила на законодательном уровне установить 31 декабря нерабочим днем, но при условии, что общее количество выходных в трудовом календаре останется неизменным.

17 сентября 2020 года Федерация независимых профсоюзов России выступила за то, чтобы закрепить в законодательстве 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Согласно сентябрьскому опросу ВЦИОМ, почти половина россиян (48%) положительно относится к предложению сделать 31 декабря нерабочим днем, отрицательно относятся к этой инициативе порядка 14% респондентов, а 36% опрошенных безразлично, будет ли 31 декабря выходным.

В 2020 году решение сделать 31 декабря выходным также осталось на усмотрение региональных властей. 2 декабря Белгородская область первой среди субъектов РФ объявила 31 декабря выходным днем в органах исполнительной власти, государственных органах области, областных государственных учреждениях, предприятиях. Впоследствии аналогичные решения были приняты еще в ряде регионов России.

Выходной день в 2021 году

10 октября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому пятница, 31 декабря, определена нерабочим днем. Поскольку нерабочий праздничный день 3 января в следующем году выпадает на воскресенье, его решено перенести на 31 декабря 2021 года.