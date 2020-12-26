Биография советского разведчика Джорджа Блейка

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 декабря 2020 года на 99-м году жизни умер Джордж Блейк - сотрудник британской спецслужбы MI-6, перешедший на сторону советской разведки.

Джордж Блейк (фамилия при рождении - Бехар) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). Его отцом был отставной британский военный Альберт Бехар, по происхождению - еврей-сефард из Египта, матерью - нидерландка, домохозяйка.

В возрасте 13 лет Джордж, который имел гражданство Великобритании, был отправлен к родственникам в Египет, где обучался в британской школе в Каире. Сдружился со своим двоюродным братом Анри Кюриэлем, увлеченным марксистом (впоследствии тот стал одним из создателей коммунистической партии Египта, в 1978 году убит в Париже правыми экстремистами).

Начало Второй мировой войны Джордж застал в Нидерландах, где навещал мать. После вторжения Германии в Нидерланды в мае 1940 года родственники бежали в Великобританию, но Джордж остался в Роттердаме и участвовал в голландском движении Сопротивления. В 1942 году принял решение перебраться в Великобританию и продолжить борьбу с нацистами оттуда. С паспортом на чужое имя пересек Францию, при переходе границы с Испанией вместе с группой беженцев был арестован испанскими властями, заключен в тюрьму, но путем голодовки добился освобождения и прибыл в Великобританию.

В 1943 году взял фамилию Блейк и поступил добровольцем в Королевский военно-морской флот, прошел обучение в тренировочном лагере Коллингвуд близ Портсмута и в колледже Лансинг, который использовался флотом для подготовки офицерского состава. Позднее в 1943 году был переведен в голландский отдел британской разведки Secret Intelligence Service (SIS). После капитуляции германских войск в 1945 году выехал в Нидерланды для восстановления связи с ранее заброшенной туда британской агентурой.

В октябре 1948 года был назначен резидентом SIS в Сеуле - столице только что провозглашенной Республики Корея. Имел задачу собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири и Маньчжурии. Когда в 1950 году в ходе Корейской войны северокорейские войска временно заняли Сеул, Блейк был интернирован как представитель воюющей стороны и направлен в лагерь. Весной 1951 года через корейского офицера вышел на посольство СССР и вскоре начал инициативно и безвозмездно сотрудничать с советской внешней разведкой, сообщив ценные сведения об английских спецслужбах.

После заключения перемирия в Корее в 1953 году был освобожден, вернулся в Лондон, где продолжил работу в штаб-квартире SIS на посту заместителя начальника отдела технических операций (секретного прослушивания за границей). Передавал в Советский Союз разведывательные обзоры военного министерства Великобритании и данные о степени осведомленности британцев и американцев о военных секретах СССР. Рассекретил многих агентов британской разведки - граждан стран социалистического блока (по собственному утверждению в книге мемуаров - почти 400 человек).

В декабре 1953 года представители SIS и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на секретном совещании в Лондоне приняли решение о прокладке тоннеля к линиям связи Группы советских войск в Германии. Блейк проинформировал о готовящейся операции советскую разведку, после чего Центр использовал тоннель для дезинформации противника. 22 апреля 1956 года внешняя разведка СССР провела операцию по "случайному" вскрытию тоннеля, которая имела большой политический эффект.