Биография советского разведчика Джорджа Блейка

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 декабря 2020 года на 99-м году жизни умер Джордж Блейк - сотрудник британской спецслужбы MI-6, перешедший на сторону советской разведки.
Джордж Блейк (фамилия при рождении - Бехар) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). Его отцом был отставной британский военный Альберт Бехар, по происхождению - еврей-сефард из Египта, матерью - нидерландка, домохозяйка.
В возрасте 13 лет Джордж, который имел гражданство Великобритании, был отправлен к родственникам в Египет, где обучался в британской школе в Каире. Сдружился со своим двоюродным братом Анри Кюриэлем, увлеченным марксистом (впоследствии тот стал одним из создателей коммунистической партии Египта, в 1978 году убит в Париже правыми экстремистами).
Начало Второй мировой войны Джордж застал в Нидерландах, где навещал мать. После вторжения Германии в Нидерланды в мае 1940 года родственники бежали в Великобританию, но Джордж остался в Роттердаме и участвовал в голландском движении Сопротивления. В 1942 году принял решение перебраться в Великобританию и продолжить борьбу с нацистами оттуда. С паспортом на чужое имя пересек Францию, при переходе границы с Испанией вместе с группой беженцев был арестован испанскими властями, заключен в тюрьму, но путем голодовки добился освобождения и прибыл в Великобританию.
В 1943 году взял фамилию Блейк и поступил добровольцем в Королевский военно-морской флот, прошел обучение в тренировочном лагере Коллингвуд близ Портсмута и в колледже Лансинг, который использовался флотом для подготовки офицерского состава. Позднее в 1943 году был переведен в голландский отдел британской разведки Secret Intelligence Service (SIS). После капитуляции германских войск в 1945 году выехал в Нидерланды для восстановления связи с ранее заброшенной туда британской агентурой.
В октябре 1948 года был назначен резидентом SIS в Сеуле - столице только что провозглашенной Республики Корея. Имел задачу собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири и Маньчжурии. Когда в 1950 году в ходе Корейской войны северокорейские войска временно заняли Сеул, Блейк был интернирован как представитель воюющей стороны и направлен в лагерь. Весной 1951 года через корейского офицера вышел на посольство СССР и вскоре начал инициативно и безвозмездно сотрудничать с советской внешней разведкой, сообщив ценные сведения об английских спецслужбах.
После заключения перемирия в Корее в 1953 году был освобожден, вернулся в Лондон, где продолжил работу в штаб-квартире SIS на посту заместителя начальника отдела технических операций (секретного прослушивания за границей). Передавал в Советский Союз разведывательные обзоры военного министерства Великобритании и данные о степени осведомленности британцев и американцев о военных секретах СССР. Рассекретил многих агентов британской разведки - граждан стран социалистического блока (по собственному утверждению в книге мемуаров - почти 400 человек).
В декабре 1953 года представители SIS и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на секретном совещании в Лондоне приняли решение о прокладке тоннеля к линиям связи Группы советских войск в Германии. Блейк проинформировал о готовящейся операции советскую разведку, после чего Центр использовал тоннель для дезинформации противника. 22 апреля 1956 года внешняя разведка СССР провела операцию по "случайному" вскрытию тоннеля, которая имела большой политический эффект.
Бежавший в 1959 году в США бывший сотрудник польской разведки Михаил Голеневский сообщил ЦРУ, что на советскую разведку в Великобритании работают агенты в SIS и Королевском ВМФ. Это заявление привело к аресту советского нелегала Лонсдейла и его группы. Спустя несколько месяцев, весной 1961 года, Блейка под предлогом получения нового назначения отозвали в Лондон из Бейрута (Ливан), где он изучал арабский язык. В штаб-квартире SIS его подвергли допросам, в ходе которых Блейк заявил, что предложил услуги советской разведке по собственному решению, действуя по идеологическим мотивам (как он позднее рассказал в книге мемуаров - "веря в коммунизм, а не из-за пыток или денег").
В мае 1961 года суд Олд Бейли приговорил Блейка за шпионаж в пользу СССР к 42 годам лишения свободы.
В октябре 1966 года участники пацифистского движения помогли Блейку организовать побег из лондонской тюрьмы Уормвуд-Скрабс. С их помощью Блейк перебрался через ГДР в Москву.
Специальным указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено советское гражданство.
В конце 1960-х годов работал в московском издательстве "Прогресс", занимался переводом на голландский язык произведений Владимира Ленина.
С 1974 года под именем Георгия Ивановича Бехтера работал в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО, ныне - Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН). Изучал проблемы Ближнего и Среднего Востока. На протяжении ряда лет был автором и англоязычным редактором ежегодника "Разоружение и безопасность", участником русскоязычного издания ежегодника Стокгольмского института исследования проблем мира "Вооружения, разоружение и международная безопасность".
Принимал участие в подготовке кадров Службы внешней разведки РФ.
Имел звание полковника внешней разведки.
Был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, медалями.
Имел нагрудные знаки "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый №1). Являлся лауреатом премии Службы внешней разведки РФ (2007, за книгу "Прозрачные стены").
Джордж Блейк был автором книг воспоминаний "Иного выбора нет" (1991) и "Прозрачные стены" (2006). Участвовал в съемках документального телефильма "Исповедь" (1990, режиссер Ксения Шергова, производство СССР - Великобритания), российского художественно-документального телефильма "Выбор агента Блейка" (2010, режиссер Леонид Белозорович), российского телефильма "Агент КГБ на службе Ее Величества" (2012, режиссер Алексей Рафаенко). На Западе о разведчике написаны книги "Супершпион Джордж Блейк" (Монтгомери Хайд, 1987), "Величайший предатель: секретные жизни агента Джорджа Блейка" (Роджер Хермистон, 2013) и др.
Владел английским, голландским, русским, арабским языками.
В 1954-1966 годы был женат на Джиллиан Аллан, работавшей секретарем в SIS, у пары было трое сыновей. Вторая супруга - Ида Михайловна Блейк, работала переводчиком, редактором. Сын от второго брака Михаил - специалист по финансам.