Биография главы Росстандарта Антона Шалаева

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 декабря 2020 года распоряжением правительства РФ руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) назначен Антон Шалаев, занимавший ранее пост замглавы этого ведомства. Во главе Росстандарта Антон Шалаев сменил Алексея Абрамова, руководившего агентством с июля 2014 года.

Антон Павлович Шалаев родился 21 июля 1978 года в Москве.

В 2000 году с отличием окончил Московский государственный авиационный институт им. С. Орджоникидзе (ныне Московский авиационный институт - национальный исследовательский университет). В 2009 году завершил обучение по программе MBA в Европейской школе менеджмента и технологий в Берлине (Германия).

В 1996-2000 годах работал педагогом дополнительного образования, учителем английского языка в Москве.

С 2000 по 2002 год преподавал дисциплины "Управление качеством" и "Стандартизация и сертификация" в Московском государственном авиационном институте.

В 2002-2004 годах был экспертом в различных отечественных и зарубежных органах по сертификации.

С 2004 по 2011 год - руководитель внешнего органа по сертификации, заместитель генерального директора, с 2009 года - генеральный директор компании "ТЮФ Интернациональ РУС", дочерней фирмы международного концерна TUV Rheinland (Германия), предоставляющего услуги по сертификации, технической экспертизе и промышленной безопасности.

В 2012-2015 годах - заместитель генерального директора Научно-исследовательского института стандартизации и унификации (Москва).

В 2015-2016 годах - советник директора Всероссийского научно-исследовательского института стандартизации и сертификации в машиностроении (Москва). Также в этот период являлся научным руководителем ООО "Объединенная экспертная группа".

С 28 июня 2016 года - заместитель руководителя Росстандарта Алексея Абрамова. Антон Шалаев курировал вопросы реализации госполитики в сфере стандартизации, организации ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечения функционирования единой информационной системы по техническому регулированию, а также развития международного сотрудничества.

Член-корреспондент Академии проблем качества.

В 2016-2018 годах и с 2020 года - член технического управляющего бюро Международной организации по стандартизации (TMB ISO).

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 2,868 млн рублей, супруги - 3,011 млн рублей.

Владеет английским и немецким языками.

Женат, есть сын.