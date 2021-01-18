Хронология случаев гибели людей при сходе снежных лавин в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 января 2021 года в поселке Домбай (Карачаево-Черкесия) на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. По информации МЧС, под снежной массой оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе. По информации противолавинной службы, один человек погиб.

ТАСС подготовил хронологию случаев гибели людей при сходе снежных лавин на территории России за последние пять лет. С начала 2016 года сообщалось по меньшей мере о 22 инцидентах такого рода (без учета ЧП 18 января 2021 года), из них только один произошел в Карачаево-Черкесии.

7 января 2016 года на горе Чегет в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) в результате схода лавины погибли три горнолыжника. Они спускались по южному склону горы вне размеченной трассы, в зоне повышенной лавиноопасности.

18 февраля 2016 года в районе Кировска, где расположен крупнейший в Мурманской области горнолыжный центр, специалисты местного центра лавинной безопасности произвели спуск лавины с горы Юкспор при помощи подрыва. Однако лавина оказалась более массивной, чем ожидалось. В результате схода снежной массы погиб сотрудник центра, который снизу обеспечивал безопасность людей, не пуская их к месту схода. Снежной пылью от лавины накрыло улицы Кировска, в домах были выбиты стекла.

2-3 марта в результате схода трех лавин в Бурятии под снежными завалами оказались туристические группы из Москвы и Нижнего Новгорода, а также рабочий местной нефритодобывающей компании. Всего жертвами ЧП стали три человека.

18 апреля 2016 года в районе горного хребта Икатский (Курумканский район Бурятии) группа альпинистов из шести человек из Иркутска попала под лавину. В результате два человека погибли. 21 апреля в ходе поисково-спасательной операции оставшихся в живых туристов эвакуировали в населенный пункт Умхэй.

27 февраля 2016 года на Вилючинском вулкане в Елизовском районе Камчатки сошла снежная лавина. Под ней погиб турист из Германии, который в составе группы занимался хелиски - катанием на горных лыжах и сноубордах с заброской на гору вертолетом.

5 июля 2016 года в районе перевала Гарваш в Кабардино-Балкарии накрыло лавиной двоих альпинистов из Германии. Один из них погиб (его тело было обнаружено 30 августа того же года). Второй со множественными переломами был эвакуирован в больницу в Нальчике.

22 января 2017 года в Хибинах (Кольский полуостров, Мурманская область) из-за неблагоприятных погодных условиях произошел сход лавины на группу из 11 человек, которые не были зарегистрированы в МЧС и передвигались на снегоходах в районе ущелья Скальная южного склона горы Вудъяврчорр. Двое туристов погибли, одного удалось спасти (он отказался от госпитализации), восемь человек не пострадали.

3 марта 2017 года на северном склоне горы Чегет в Приэльбрусье лавина сошла на группу туристов. ЧП произошло на склоне горы, который ранее был закрыт для катания. Сноубордисты подрезали лавину, вызвав сход снежной массы. Жертвами происшествия стали семь человек. Туристы не были зарегистрированы в спасательных службах.

12 марта 2017 года на горе Мамай (Кабанский район Бурятии) под лавину попали четыре туриста. Один из них, гражданин Франции, погиб.

9 апреля 2017 года на Вилючинском вулкане (Камчатка) под лавину попали катавшиеся на снегоходе 31-летний мужчина и его девятилетний сын. Оба погибли.

13 января 2018 года сход снежной лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии стал причиной гибели двух туристов. Всего в группе, передвигавшейся на снегоходах, было шесть человек.

8 августа 2018 года на леднике Межерги между пиками Пушкина и Дых-Тау в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии в результате схода лавины погибли четверо военнослужащих спецназа Росгвардии - старший прапорщик Евгений Когут, прапорщик Памир Сеитов, прапорщик Александр Пекарь и сержант Вадим Арысланов. В ходе плановых учебных занятий они должны были совершить восхождение на пик Пушкина, который является одним из самых сложных для альпинистов в Приэльбрусье.

29 декабря 2018 года в поселке Многовершинный (Николаевский район Хабаровского края) сошло две лавины. Под снежными завалами оказались 11 человек - рабочий компрессорной станции золотодобывающей компании и десять спасателей, которые прибыли ему на помощь после первого схода снега. В результате два человека погибли, девятерых удалось спасти.

5 января 2019 года на горнолыжном курорте "Горная карусель" в Сочи при сходе лавины погибли два сноубордиста. Они катались на трассе, ранее закрытой из-за повышенной лавинной опасности.

9 января 2019 года в Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили на склоне горы Эльбрус на высоте 3,5 тыс. м, близ станции канатной дороги "Мир", тело лыжника из Москвы. Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что мужчина погиб, попав под лавину, катаясь в запрещенном месте.

28 февраля 2019 года на горном хребте Дукка в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина, в результате чего один человек погиб и пострадали еще пятеро. По данным Ассоциации горных гидов России, погибший Сергей Камбалов был членом этой организации. Пострадали жители Москвы и Московской области, в том числе директор казначейства банка "ФК Открытие" Дмитрий Орлов. Глава республики Рашид Темрезов сообщал журналистам, что инцидент произошел с группой любителей хелиски, которые приземлились на склон горы на вертолете. Они не регистрировались в МЧС и не сообщали о своем маршруте.

6 мая 2019 года на Южно-Чуйском хребте (Республика Алтай) под лавину попали девять туристов из Новосибирска. Спастись удалось только двум девушкам, которые смогли сообщить о произошедшем 8 мая. В мае спасатели нашли на месте происшествия пять тел погибших, после чего операция была приостановлена из-за опасности нового схода лавины. Останки еще двоих туристов были найдены в июне 2019 года в озере у подножия горы.

10 ноября 2019 года в районе поселка Приисковое в Хакасии в результате схода лавины завалило снегом мужчину, который катался на снегоходе. Он погиб.

22 декабря 2019 года в 15 км от поселка Эгвекинот на Чукотке после схода лавины пропал сноубордист, катавшийся на необорудованном склоне. 4 января 2020 года на месте ЧП участвовавшие в поисках спасатели и волонтеры обнаружили его тело.

16 марта 2020 года на горе Тахтарвумчорр в Хибинах (Мурманская область) в результате схода лавины на зарегистрированную группу альпинистов погиб мужчина 1992 года рождения из Санкт-Петербурга. Еще двое пострадавших были госпитализированы.

17 октября 2020 года в горах Кош-Агачского района Республики Алтай два сотрудника республиканского комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира пропали во время проведения работ по учету сибирского горного козла и горного барана. В назначенное время они не вышли на место встречи с основной группой. Позже стало известно, что пропавшие попали под лавину. 18 октября было обнаружено тело первого, 19 октября - второго погибшего.

8 января 2021 года в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" (Норильск) произошел сход лавины. В результате ЧП погибла семейная пара и полуторагодовалый ребенок, 14-летний подросток с тяжелыми травмами был госпитализирован. По данным следствия, накануне МЧС предупреждало об опасности схода лавин, однако в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Норильска дежурный не включил в оперативную сводку полученных им сведений о лавиноопасности. Оперативный дежурный ЕДДС Норильска Игорь Вакуленко был задержан, 14 января 2021 года Норильский городской суд отправил его под домашний арест.