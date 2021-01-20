Борьба с COVID-19, реформа полиции и возвращение войск. Что обещал Байден американцам

ТАСС-ДОСЬЕ: 20 января вступает в должность 46-й президент США Дзозеф Байден. Обзор его предвыборных обещаний - в материале ТАСС.

Промышленность, инфраструктура, налоги

Джозеф Байден выступает за возвращение производства на территорию США. Его план "Покупай американское" предлагает выделение $400 млрд на стимулирование промышленности внутри страны и $300 млрд на исследования и разработку новых технологий, включая электромобили и сети 5G. При его реализации будет создано предположительно свыше 1 млн новых рабочих мест.

В рамках избирательной кампании он заявил, что "потребует от корпораций и самых богатых американцев выплатить свою справедливую долю". В частности, он намерен повысить ставку корпоративного налога с 21% до 28%, максимальную ставку налога на доход с 37% до 39,6% и не увеличивать налоги для граждан, которые зарабатывают менее $400 тыс. в год.

Миграционная политика

Программа Байдена предусматривает "гуманную иммиграционную политику", в частности облегчение получения гражданства для 12 млн нелегальных иммигрантов и возвращение к программе защиты от депортации детей иммигрантов (принята в 2012 году, отменена в 2017 году). Он собирается предоставить этим детям право на получение федеральной помощи в области здравоохранения и образования. Предлагает увеличить ежегодный лимит приема беженцев с 15 тыс. до 125 тыс., упразднить центры содержания нелегальных иммигрантов и выделить в течение четырех лет $4 млрд помощи странам Центральной Америки, откуда в США идет основной поток беженцев. Заявил, что прекратит строительство стены на мексиканской границе.

Здравоохранение

После вступления в должность президента Байден обещает провести реформы для расширения охвата и доступности медицинского обслуживания. Он поддерживает программу обязательного медицинского страхования для всех граждан США, принятую администрацией Барака Обамы в 2010 году (известна как Obamacare, вступила в силу в 2014 году), и намерен исправить ее некоторые недочеты. Он планирует понизить минимальный возраст для получения медицинского страхования для населения старшего возраста через программу Medicare с 65 до 60 лет и открыть допуск к ней иммигрантам. Кроме того, Байден предлагает дать американцам выбор между приобретением государственной или коммерческой страховки, обещает ограничить повышение цен на лекарства, в том числе через введение штрафов для фармацевтических компаний, завышающих цену на продукцию. Этот план он считает переходным, а конечной целью реформы здравоохранения называет отмену частного страхования. Выступает за возобновление взносов во Всемирную организацию здравоохранения и отмену процедуры выхода из нее (членство США в Организации прекратится в июле 2021 году).

Образование

В системе образования обещает увеличить финансирование государственных школ и сократить помощь частным учреждениям. В частности, он предлагает направить инвестиции в школы с большим процентом детей из малообеспеченных семей и с большой долей расовых и национальных меньшинств среди учащихся. Кроме того, его план предусматривает предоставление бесплатного образования в государственных вузах выходцам из семей с доходом менее $125 тыс. в год и упразднение процентов по студенческому кредиту для людей с таким доходом.

Владение оружием, реформа полиции

Планирует ужесточить доступ к покупке оружия и проверку его владельцев, ввести запрет на онлайн-продажу огнестрельного оружия и боеприпасов, продажу штурмового оружия и начать программу его выкупа у населения. Намерен запретить властям штатов использовать федеральные средства для обучения стрельбе школьных учителей (такие программы действуют в некоторых штатах).

Обещает ужесточить федеральный надзор за полицией штатов, запретить использование удушающих приемов полицией при задержании и намерен провести радикальную реформу правоохранительных органов, которая внедрит единые федеральные стандарты использования силы и лишит полицейских часть их иммунитета. Выступает против сокращения бюджета полиции и планирует выделить на ее реформу $300 млн.

Изменение климата

Обещает вернуть США в Парижское соглашение по климату, из которого они вышли при Трампе в 2017 году и запретить добычу газа методом гидроразрыва пласта на новых месторождениях. Он планирует вложить за четыре года $2 трлн в экологически чистые источники энергии, вывести США на лидирующие позиции на рынке электромобилей, полностью отказаться от углеродных выбросов к 2035 году, а к 2050 году добиться нулевых выбросов.

Борьба с COVID-19

Байден намерен ввести бесплатное общенациональное тестирование на наличие вируса и отслеживание контактов, юридически обязать всех граждан носить маски для предотвращения распространения вируса. По его мнению, контроль за соблюдением этих мер должен лежать на федеральных властях, а не штатов. Он готов пойти на повторное закрытие экономики страны, если это потребуется для того, чтобы остановить пандемию.

Внешняя политика и безопасность

В рамках избирательной кампании Байден заявлял о необходимости "удержать страну от новых войн и вернуть войска домой". Обещал восстановить отношения с партнерами по НАТО, усилить влияние Вашингтона в Восточной Европе. Он заявляет о возможности возвращения США в "ядерную сделку" с Ираном (соглашение, из которого США вышли в 2018 году) и намерен добиться денуклеаризации КНДР. При этом он заявляет, что не станет встречаться с Ким Чен Ыном без предварительных условий, стратегия его администрации будет заключаться в использовании санкционного давления с целью подтолкнуть Пхеньян к переговорам. Байден является сторонником принятия "жестких мер" в отношении Китая и грозит экономическими санкциями "за его агрессивные действия в Гонконге, на Тайване и в Южно-Китайском море".

Он не планирует отменять решение Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива и Иерусалим, но заявил о планах открытия американского консульства в Восточном Иерусалиме для взаимодействия с палестинцами.

Выступает против выхода США из международных соглашений и организаций, планирует полностью пересмотреть политику Трампа в этом направлении.

Отношения с Россией

Внешнеполитическая программа Байдена предусматривает усиление давления на Россию. Он осуждает "агрессию" России в Крыму и призывает вернуть "контроль Киеву над оккупированными территориями". Обвиняет Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс. В вопросах разоружения высказывается за продление Договора СНВ-3 и возвращение к Договору по ракетам средней и меньшей дальности (США вышли из него в августе 2019 году).