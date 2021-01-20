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Что известно об аниме, запрещенных в России

Суд Санкт-Петербурга 20 января запретил к показу аниме "Тетрадь смерти"
Персонаж из японского аниме "Тетрадь смерти" Gettyimages/Ollie Millington/WireImage
Описание
Персонаж из японского аниме "Тетрадь смерти"
© Gettyimages/Ollie Millington/WireImage

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 января 2021 года Колпинский районный суд Санкт-Петербурга по иску прокуратуры признал запрещенными в России четыре японских анимационных сериала. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила краткие сведения об этих мультфильмах.

"Тетрадь смерти" (Death note) - 37-серийный анимационный сериал, снятый на студии Madhouse по мотивам одноименной манги (комиксов) Цугуми Обы и Такэси Обаты. Режиссер - Тэцуро Араки. В Японии транслировался по телевидению в 2006-2007 годах, в России был издан на DVD компанией "Мега-Аниме" и также демонстрировался по телевидению, в том числе по каналу 2x2. Прокатное удостоверение в РФ действовало до 2011 года, детям до 12 лет просмотр был разрешен в сопровождении родителей. Перевод манги-первоисточника с 2020 года выпускает российское издательство "Азбука" (с возрастным ограничением 18+). Сюжет сериала разворачивается вокруг японского старшеклассника-отличника Лайта Ягами, который случайно подбирает "тетрадь смерти", позволяющую убить любого, чье имя в нее записано. Первоначально Ягами пользуется тетрадью, чтобы ликвидировать преступников, которые, по его мнению, не понесли достаточного наказания, но затем его жертвами становятся и невинные люди - в том числе выслеживавшие его детективы Интерпола. Хотя поначалу Ягами удается подчинить себе весь мир, в конечном счете его обнаруживают и разоблачают как опасного психопата. В настоящее время "Тетрадь смерти" входит в список аниме-сериалов, запрещенных в КНР.

"Токийский гуль" (Tokyo ghoul) - 12-серийный анимационный сериал, снятый в 2014 году на студии Pierrot по мистико-приключенческой манге Суи Исиды. Режиссер - Сюхэй Морита. В России сериал официально не транслировался, перевод манги-первоисточника с 2020 года выпускает "Азбука" (для читателей 18+). Главный герой аниме Кэн Канэки после нападения "гуля" (упыря-оборотня) сам наполовину превращается в потустороннее существо и вынужден питаться людской плотью. Вместе с тем он не может полностью порвать с миром людей, так как сохранил и человеческие черты - гуманизм и сострадание. Сериал запрещен в КНР.

"Эльфийская песнь" (Elfen lied) - 13-серийный анимационный сериал, снятый в 2004 году на студии Arms по мотивам манги Линн Окамото. Режиссер - Мамору Камбэ. В России в 2006 году был издан на DVD компанией MC Entertainment (с пометкой "не рекомендуется лицам до 18 лет"), в 2007-2008 годах демонстрировался по каналам 2x2 и MTV Россия. Прокатное удостоверение в России ныне не действует. В центре сюжета сериала так называемые диклониусы, видоизмененные люди со сверхспособностями - они могут убивать на расстоянии особыми психическими "векторами". По словам режиссера, основная цель сериала - продемонстрировать, на какую жестокость способны люди из-за ксенофобии. "Эльфийская песнь" также запрещена в КНР.

"Инуясики" (Inuyashiki, в документах суда "Инуяшики") - 11-серийный анимационный сериал, снятый в 2017 году на студии Mappa по мотивам научно-фантастической манги Хирои Оку. Режиссер - Кэйити Сато. В России сериал официально не транслировался. В центре событий этого произведения находится пожилой конторский служащий Итиро Инуясики, случайно убитый инопланетянами и подмененный киборгом. Однако киборг, сохранивший не только внешность, но и память Инуясики, пытается расстроить планы другого киборга, который задумал уничтожить жителей Японии. 

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