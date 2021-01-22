Биография руководителя Росморречфлота Андрея Лаврищева

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 января 2021 года главой Росморречфлота назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев. В этой должности он сменил Александра Пошивая, который стал заместителем министра транспорта РФ.

Андрей Васильевич Лаврищев родился 12 октября 1959 года в Благовещенске (Амурская область).

В 1981 году окончил Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского (ныне Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого) по специальности "средства контроля физикоэнергетических процессов" с присвоением квалификации "военный инженер электронной техники", в 1986 году - Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности "прикладная математика" с присвоением квалификации "математик".

В 1976-1997 годы служил в Вооруженных силах СССР и РФ.

С 1997 по 1999 год был ведущим, затем главным специалистом, начальником отдела, помощником руководителя Федеральной службы России по регулированию естественных монополий на транспорте.

В 1999-2002 годы - заместитель руководителя, затем руководитель Департамента регулирования деятельности естественных монополий на транспорте Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.

С 11 марта 2002 года по 12 мая 2004 года был заместителем председателя Федеральной энергетической комиссии РФ Георгия Кутового (ведомство осуществляло регулирование и контроль деятельности субъектов естественных монополий, было упразднено в 2004 году, его функции перешли к Федеральной антимонопольной службе).

С июля 2004 года по сентябрь 2010 года Андрей Лаврищев занимал должность заместителя директора Департамента государственной политики в области железнодорожного, морского и речного транспорта (с февраля 2006 года - Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта) Министерства транспорта РФ.

С сентября 2010 года по сентябрь 2011 года - исполнительный директор ФГУП "Росморпорт" (занимается обеспечением безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним, эксплуатацией и развитием портовой инфраструктуры, взимает портовые сборы и др.). С июня по сентябрь 2011 года исполнял обязанности гендиректора организации.

С сентября 2011 года по март 2013 года - генеральный директор, с марта 2013 года по октябрь 2017 года - исполнительный директор "Росморпорта".

С октября 2017 года вновь возглавлял "Росморпорт" в должности гендиректора (сменил на этом посту Андрея Тарасенко, который ныне является врио председателя правительства Якутии).

Действительный государственный советник РФ III класса (2007).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009).

Женат.